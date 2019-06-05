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大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

HR數位轉型

2019-06-05 14:26能力雜誌

【文／曾欣儀　圖片提供／達志影像、東方IC】

各種新興科技正在重塑我們的世界，是否企業都準備好變得更Smart了呢？依據戴爾科技公司(Dell Technologies)於2019年1月發表的《數位化轉型指數II》(Digital Transformation Index II)，雖然全球78％的企業認同數位轉型應該更全面發展，但也有半數擔心在未來5年內跟不上多樣變化的客戶需求，更有3成的企業擔心會被拋在後面。

這些信號正預示著再不變，企業就要落後了！然而，面對即將來襲的數位浪潮，企業、求職者及HR究竟該如何因應？

RPA、APP共同出擊 就是要員工有Fu

企業想打造數位新體質，舊有的工作習慣與經驗將不再適用，如何讓員工認同、進而擁抱改變？勤業眾信聯合會計師事務所認為，改善工作痛點、還要員工有感最重要！勤業眾信去年就踏上數位轉型的道路，成立「科技創新中心」，廣招資料、科技相關背景的成員加入。

科技創新長柯志賢希望改造同仁工作流程，也為顧問部門提供更多新的可能性。像是導入RPA以後，機器人會自動彙整會計師要繳交的Time Report，也能發е-mail提醒遲交的同仁。不只減輕工作負擔，柯志賢說，「這些相關技術跟經驗，都能變成客戶對公司顧問服務的信心和口碑，自己怎麼做就拿給客戶看，這是最直接、最有說服力的。」

但是雲端、RPA等，如果不是直接受惠的當事人，可能就對這些改變無感，柯志賢鄭重地說，「想要迎戰下個世代，這是不可或缺的基礎工程。像是一個城市想要持續發展壯大，下水道工程就是少不了的。」為此柯志賢更催生事務所專屬的APP「MyD. Life」，整合了訂餐功能、表單簽核等，讓工作、生活更便利，同仁對科技創新才能更有感、更支持。

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職涯教練Myca帶路 AI打造過半滿意度

談起要讓員工有感，身為全球科技大廠的IBM近年推動HR數位變革、認知型企業，將「員工體驗」放在第一位思考，最終讓員工滿意度普遍提昇5成以上，他們又是怎麼做到的？

「解決人的問題才能解決一切事情。」IBM人資長Diane Gherson曾表示，員工工作時的感覺，會影響客戶滿意度，因此HR專家需具備營造員工體驗的能力，讓員工有舒適的工作氛圍。台灣IBM全球企業諮詢服務事業群(GBS)資深顧問協理俞莉蓁進一步說明，從應徵者求職到就職後的職涯規劃，IBM都充分運用自身的AI優勢來全面改造。

例如：Watson Recruitment能依職務、適配度列出求職者清單給HR參考；新人在到職前就會被加入Slack群組內，可隨時發問；在學習平台「Your Learning」上完成某些課程及通過考試，更可獲得第三方認證的數位徽章(Digital Badge)，增加員工帶得走的個人資產；聊天機器人Myca則是員工的職涯教練，俞莉蓁說，「它會根據員工的技能、興趣與優勢，提供個別化職業發展的建議。」

HR的部分工作交由機器人分憂解勞後，更不必擔心會被AI取代，其工作價值將轉為更有競爭力的顧問、策略規劃，俞莉蓁解釋道，「現在與未來的人資工作型態會變成鑽石形─10％行政工作、60％創造員工體驗、30％策略規劃。」

交給AI與專業 系統找人才更精準

不過，就算意識到該立即啟動組織及HR的數位轉型，如果暫時缺乏預算與資源又該怎麼辦？HRDA智能視頻面試系統主力開發人員洪國恩建議，企業可以從HR單方面切入，先運用AI工具減輕負擔，同時還能找到更適合企業與職務的人。

「其實HR在找不同領域人才的時候，比如說資訊、財會、工程方面的人才，因為這不是他們專精的，就無法快速判斷這個人夠不夠專業、是不是適合這個職務。」洪國恩說，「特別是大型企業的HR，因為公司分工分得很細，如果找了一個專業能力不夠的人來，那HR也很無辜啊！」而這個時候就是AI面試官能切入協助的地方。

HR可以利用е-mail發送邀請碼，面試者在線上回答面試題目後，系統依面試者的表情、動作等評估其人格特質，並出具報告與錄影供企業進行初篩(First Screening)。邀約真人面試時就能更深入了解這個人，縮短從招聘、選人、用人的時間與流程。而面對數位變革後的HR工作，又該有什麼心理準備？洪國恩再三強調心態很重要，「HR要有不怕新科技、勇於接觸學習的心態。」

了解自己、產業 AR+VR體驗上工

那麼，對求職者而言又該如何乘上數位轉型的東風，順利贏得聘書？清華大學電機工程學系副教授李祈均建議大家不要把AI想得很恐怖，但可以多強化溝通表達能力來讓自己勝出。「AI面試就是很多自動化判斷的過程，判斷的標準也是人給予的，AI只是判斷得更快、更準。這項改變相當於把紙本履歷換成互動履歷、人體履歷，履歷內容雖然都是自己過往的經驗表現，但HR不只會看你做過什麼，也看你怎麼表達。我講出來的話就代表『我』，我的表達能力就是我的履歷！」

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁也提醒，「好工作不一定適合自己的個性，不管面試工具如何演變，找工作最重要的還是先了解自己。對於AI面試，建議求職者投入更多準備，了解應徵公司的產業定位、產品特性、組織等相關問題及加強專業知能。」

但新科技AI、物聯網已大幅改變產業生態與結構，在投入職場前還是要多接觸了解，「大部分的人對職業的了解多半來自就讀的科系或家人親戚的職業，很難了解不同產業的工作。」賈桃樂學習主題館執行長林清雅介紹館內的實物、擴增實境(Augmented Reality, AR)、虛擬實境(Virtual Reality, VR)相關體驗與互動遊戲，從採茶遊戲、模擬面試、無塵室工作體驗等，在求職前搶先試用這些新技術，了解自己與職業才能更精準應徵，一擊即中！

根據美世顧問公司(Mercer)發佈的《2019年全球人才趨勢報告》(Global Talnet Trends 2019)，有73％的高管預測未來3年會出現重大崩解(Disruption)，但2018年這一比例僅為26％，能看出人才市場的風向越變越快。而員工流失和員工信任度下降將是未來1年內的挑戰，因此，HR轉型工作該怎麼推動？「以人為本」又該如何做，才能加速轉換企業組織的DNA？欲知更精彩報導，請看本期《能力雜誌》。

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【完整內容請見《能力雜誌》2019年6月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。
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