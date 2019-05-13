2030年私人汽車絕跡！

分享 facebook 【文／劉容皿 圖片提供／達志影像】

2019年4月，特斯拉公司(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)再度提出大膽預測：1年後，超過100萬輛特斯拉電動車將走向全自動化，車子會自動找路，車主可以放心在駕駛座上睡覺。當不需用車時，自家的特斯拉可以出租出去，這100萬輛車隊將搖身一變成為車主生財的工具─自駕計程車(Robotaxi)。

嚴格說來，馬斯克幾近膨風的預測只能算是預言，1年後能否落實，尚有待各地對自駕車和相關法令的配合。儘管如此，馬斯克勾勒出的願景，也形同昭告世人：「分享經濟」的觀念已經建立，在人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術的強化之下，世人使用交通工具的方式，勢必將掀起革命性的翻轉。正如世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)預測，到2030年，私人汽車擁有權的概念將走入歷史，由千禧世代和Z世代主導的「租賃社會」(Rentership Society)即將來臨。若能善用當下趨勢，對租車業而言未嘗不是一大發展契機。

買車不如租車

曾有一種說法：在美國，沒車出不了門。但對現今的學生而言，有車反而是包袱，沒有車更划算。

普林斯頓大學最近參與共享汽車品牌Enterprise CarShare的一項計畫。若有學生需要用車，即可透過Enterprise的系統租借教職人員的車，且相當有彈性，可以只租1、2個小時，比叫Uber划算，即使租用1天下來也只要56美元（約新台幣1,700元）。

如此一來，不僅解決普林斯頓大學交通壅塞的問題，也讓未達租車年齡（大部分租車公司的年齡限制是25歲）的大學生用得到車。據Enterprise表示，目前全美已有35個州共125個大學校園和數百家企業和政府機構參與他們的計畫。

若依照馬斯克為Robotaxi勾畫出利潤豐厚的願景，扣除特斯拉每趟行程抽成25％∼35％，車主每年可進帳3萬美元。特斯拉為了替自己的叫車網路鋪路，也針對Model 3提出新的租賃方式，這些租賃車輛未來將加入特斯拉叫車網路的陣容。消費者可以付小額的頭期款，然後按每年使用的里程數（1萬、1.2萬或1.5萬哩）繳納月費。租賃期滿後，這些車都將成為Rabotaxi車隊的一員。

馬斯克的願景，替汽車共享、叫車服務、租車服務開拓無限可能性，彼此的界線也逐漸模糊。不過，在競爭企業林立的情況下，由於消費者可選擇的範圍更廣了，租車公司想分食這塊產業大餅，車隊管理專業就變得更加重要。

網路化、機器學習、AI的輔助，不僅讓運輸業者更容易取得數量龐大的各式資料，還能從中提取寶貴的資訊，作為改善、提昇服務與經營的最佳依據。租車業既擁有數十年的車隊管理經驗、固有的客群，又掌握養車的專業，在未來智慧移動領域享有競爭上的優勢。若能搭配先進的技術，租車公司車隊不僅能改善服務與經營的效率、降低營運成本，還能提昇客戶滿意度。

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以色列的AI化車隊解決方案新創公司Fleetonomy執行長杜威尼斯(Israel Duanis)，就認為AI科技可以翻轉汽車租賃業的這5個服務面向：

1.管理車隊供需&利用率

借助以AI為基礎的技術，企業可以預測到顧客對服務的需求，同時AI也可提出兼顧即時情境和長遠發展的見解，便於租車公司提前規劃並優化車隊的利用率(Utilization)。

目前可能影響租車需求的資訊，例如：人口資料、天氣、交通、航班時刻表、各種活動、旅客入住率等，這些都已經不是難以取得的資料，為AI運用提供良好的基礎。而且，雖然不同資料之間的關聯，都可能因地因人而異，但AI預測模式也能依各種特定的情境來自我調整。

2.有效預測、管理維修

AI預測模式也能用來預測並有效維護整個車隊。例如：什麼時候車輛需要保養？能對其產生影響的因素很多，有些可以按固定數值或標準來檢核，像是行車里程數或車齡等。但也有些因素的變數較大，不可一概而論，想要有效且講成本效益地加以分析並處理，就比較困難，像是車隊即時的車載資通訊(Telematics)的資料、定期檢修的數據，以及天氣和駕駛人習慣等。

不過，拜AI科技所賜，車輛本身就可以蒐集許多資訊來做出評估，幫助車隊管理業者落實可預測的保養需求。如此一來，車輛的維修保養就能配合服務的整體需求同步規劃，租車公司也能確保有效率的運作。譬如在派車時，業者即可藉單程租車的機會，將有保養等需求的車輛駛近維修廠，既節省已派出的汽車數量，也不浪費車輛可供租用的時數。

3.客戶&車輛的絕配

AI的即時數據分析不只能提供駕車建議，在客戶與車輛間的配對上也有幫助。因此，每一位客戶拿到的車，都是符合個人需求的車款，其中充分考量了取車時間、車型、目的地，還可以滿足某些客群的特殊需求，例如：提供兒童座椅、加裝可載送運動器材的車架，甚至改掛雪地用輪胎等。

在導入AI科技後，藉由預測客戶偏好並提供服務建議，有助於企業營造消費者更舒適的體驗，維持與客戶長期關係。

4.更即時精準的費率

AI系統也能不斷爬梳整個車隊資訊，確保租車費率能符合服務的需求。

在AI問世之前，租車經理人的工作之一就是四處訪價後，訂定費率。如今AI就是訂價管理的專業分析師，能依照收費目標來擬定最佳費率，也能持續追蹤車輛折舊的情況。經理人能依照預測和最佳化等AI分析來做評估，也能空出時間去管理更高階的工作。

5.與行程表同步

租車模式不會凋零，反倒可能隨自駕車時代的來臨，提供更新的體驗。例如：自駕車不久就可以跟客戶的行程同步化，在需要用車的時間準時抵達。不論目的地是工作地點或是遙遠的度假聖地，甚至還能途中接送子女。

這類服務能夠做到什麼地步尚不確定，但很明確的是，這是一段不短的學習曲線。業者若能應用AI來加強個人化服務、使用預測、自動化，就能及早累積經驗，搶在自駕車成為日常出行的普及選擇前，化身租車市場的領導者。

而對消費者而言，租賃代替購買也漸漸成為新常態，家家戶戶花大錢買車還得養車的時代，有可能終會走入歷史。新的生活觀念是：買車不如租車，只在有需求的當下消費，還有各種車款可供選擇。在AI的推波助瀾下，未來的移動手段將享有更高的便利和自由。