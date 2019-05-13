多輪式對話情境 ChatFlex聊出9成滿意度

分享 facebook 【文／藍硯琳 攝影／陳信翰 圖片提供／國泰世華】

有過這樣的經驗嗎？當你對產品資訊有疑慮又不想打電話等客服人員時，會選擇登上智能客服頁面，透過輸入關鍵字尋求有效解答。不過成效總是差強人意，看似聰明的智能客服提供的卻是制式回應或者網址連結，即使點選連結，使用者還是無法在猶如迷宮的架構中找到解答，企業導入智能客服希望提昇消費者體驗的如意算盤卻失算。

隨著科技越來越發達，傳統、無法便民的智能客服逐漸受到企業、使用者質疑，越來越多企業投入建構新一代、更人性化的智能客服，而其中，提供企業軟體建置與顧問服務的昕力資訊股份有限公司，便以擅長的AI客服機器人技術，一舉替國內金控、交通、電信等業者量身打造新一代智能客服，搶攻智慧平台新商機。

告別FAQ 跳脫僵化一問一答

「目前智能客服的應用，大多停留在傳統一問一答的『FAQ』方式，在這種狀況下，企業間推出的智能客服差異就非常小，大家比拚的是題庫豐富程度及準確度罷了。」談到台灣傳統智能客服的發展，昕力資訊專案事業四處張書銘處長直接點出現今趨勢。由於系統更新及資訊取得不一，許多企業的智能客服系統不夠人性化，在消費者「一問」，電腦或手機才能「一答」的同時，也降低消費者對智能客服的期待值，而這對企業端營運而言相當可惜，畢竟投入系統建置、維護的成本，若此時無法提昇服務反而引來負評，絕非企業所樂見的。

對於張書銘來說，智能客服的核心就是要提供消費者更好的體驗服務，不過他也觀察到，多數企業對於AI不夠了解，觀念停在「有多少知識點」、「該如何維護題庫」的階段，反而忽略「要提供客戶怎麼樣的服務」的中心思想，以至於客服無法開創新的商業價值。而就在改善「服務體驗」及「傳統客服弊病」的想法下，昕力資訊研發團隊強攻「精準語意理解」及「多輪式對話引擎」領域，打造新一代AI智能客服「ChatFlex」，提供企業建構獨立、百分百內部安裝的智能客服系統，讓資料在企業機房留存，確保資料隱密性。

擁有上述優勢，昕力資訊一出手就受到國泰世華銀行青睞，協助開發新一代智能客服「阿發」。如同之前所說，金融界雖然服務需求及應用面大、投入建置智能客服比例高，但不少單位仍是把一問一答的標準答案放入智能客服系統內，就這樣當作消費者的解答，但這樣的對話過於固定且缺乏彈性，甚至無法解決問題，效果不免大打折扣。

被稱為「阿發之父」的張書銘，提到開發過程，臉上不免露出微笑，阿發是台灣第1個上線、有腦袋的智能客服。「與國泰合作當下，我們希望能在智能客服『對話流程』中提供「一站式」服務，例如：繳信用卡費、查詢保單等，直接幫消費者做完所有想做的事情。」這樣的起心動念，也建構起「阿發」在市場上的獨創性。

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解決痛點 導入多輪式對話

「許多金融業者發現，依照現有系統架構，要滿足消費者需求其實已經不太夠了，這也是業者陸續進行改版的原因。」企業導入聊天機器人後，客服界面會從傳統頁面跳往對話視窗，希望能優化使用者的體驗效果，然而，出發點雖良善，但在FAQ 、關鍵字等限制下，智能客服的回覆往往無法有效解決痛點，這看在張書銘眼中相當可惜。

接手國泰阿發建置的張書銘及團隊，為了擺脫傳統智能客服窠臼，首先派遣2組團隊，分別與銀行及人壽客服端進行洽談，深度了解客服所面臨的問題及渴望改善的方向，藉此延伸智能客服所能發揮的效益。

「前期溝通很重要，也是我們花最多時間的地方，因為每個領域專業各不相同，企業對專業知識勢必比我們更加清楚；此外，我們也能透過客服的建議，讓我們更了解流程中可能會有哪些分支點，同時也能激發彼此的創意，讓產品呈現更靈活。」張書銘表示，在與國泰客服溝通後發現，信用卡繳費使用者人數最多，若智能客服能介入改善流程，可大幅降低傳統客服工作量，因此，完成需求調查後，昕力資訊便導入「多輪式對話」技術、自然語言辨識(Natural Language Understanding, NLU) 學習，以強化「一站式服務」的力道。

不過，「多輪式對話」是什麼？又將對使用者體驗帶來什麼益處？這就得從最常見的繳費談起，「假如你想詢問繳費資訊，通常不可能在一次的對話中就取得所有答案，一定會被問要繳多少錢、該去哪裡繳、扣款帳號等，為了簡化流程，我們就把相互關聯的訊息都呈現出來，提供使用者點選，在同一頁面上就能完成作業。」有別於以往一問一答的呆板，「多輪式對話」可像人類聊天模式一般，隨時中斷、開啟話題，更可記憶交談的上下文，讓問法更加彈性，優於傳統樹狀圖流程。

相較於與電腦溝通的程式語言，為了讓智能客服更加「親民」，使電腦更理解人類語言的「自然語言處理」(Natural Language Processing, NLP)應運而生，這種透過機器學習(Machine Learning) 的演算法，讓電腦學會在訓練中整理出語法特性，進一步理解、使用常用語言。

無縫接軌 轉真人情境足感心

「我們的NLP系統可以針對不同語系進行訓練判讀，精準識別度高，不論使用者在智能客服界面中詢問什麼問題，智能客服會透過自然語言理解將回覆完整、直接呈現於界面中。」張書銘分享，以銀行端來說，可直接於線上完成信用卡繳費、消費分期、卡片掛失、額度查詢、預約機場接送等服務；而人壽端主要以保單查詢為主，例如：保單業務員是誰、有什麼保障、繳費日期等，因此不同於銀行端需要多輪式、長流程設計，人壽端以「扁平式流程」為主。

張書銘認為，各家所推出的NLU差距其實大同小異，消費者所著重的，反而是「能不能快速解決問題」，因此，掌握對話流程設計工具的彈性與友善程度，才是真正貼近使用者的設計。而國泰阿發在2018年9月上線至今，民眾使用滿意度超過9成，每天平均使用人數成長6至7倍，他認為正是抓住此發展關鍵。

不過，企業在佈建的同時，心中不免會問，當智能客服崛起，又該如何與傳統客服人員媒合，放大「人機協作」優勢？

「以繳交信用卡費為例，傳統客服接到電話後，會詢問個資等資訊，然後轉線下操作，整個體驗5分鐘跑不掉；而場景回到智能客服，輸入帳密、繳交金額後，平均1分鐘就能完成。」張書銘認為，智能客服與傳統客服的差異就在於節省線下時間；此外，真人客服有排班時間，智能客服則能24小時待命，在效率掛帥時代下，智能客服發展勢頭日益旺盛。

再加上張書銘觀察到，不少企業認為AI 應該就像電影場景形容的一樣，早已具備超級大腦，且內建有大量資料庫、演算法更能自行發展，不過這都是錯誤的觀念，AI仍需要透過後天訓練，才能滿足企業所需。

「我們考慮到機器人不可能百分之百與人一樣對答如流，因此我們在智能客服頁面上，設計有『轉真人情境』，一旦使用者有需求時，點選按鈕就能與真人客服交談，而真人客服也能閱覽先前的對話紀錄，讓話題無縫接軌。」在轉真人情境的同時，智能客服轉而扮演資訊提供平台，於後台頁面上跑出回覆資訊、記錄通話訊息，省去真人客服查找資料時間。

3大關鍵 認知+投入+硬體

張書銘坦言，不是所有事情智能客服都能做到，因此結合真人協作、增加服務彈性，不僅能替服務加分，同時也加速作業流程，對於企業發展均有加分功效。

回顧一路走來的路程，這幾年昕力資訊陸續協助金融、交通、電信等業者建構智能客服，改善服務品質需求，對此張書銘建議，企業若有導入智能客服系統，對於「AI認知程度」、「客服人員及行銷人員的投入」及「硬體需求」3大要點需有一定基礎了解。

首先，需要釐清的觀念是，AI需要技術人員加以訓練，不是買來就能進行判讀；其次，每種產業的專業知識皆不同，這時需要企業擬定詳細的清單，明確指出常見問題及期待擁有的流程等，因此與客服、行銷等第一線服務人員的訪談顯得格外重要；最後，以一般智能客服來說，在系統硬體沒有太多要求，費用相對親民，不過若要建構「多輪式對話」、轉接真人客服等功能，需要相對高規格硬體及機器設備，企業主必須就不同需求進行判斷。

「當產品支持度夠高、流程體驗夠好的同時，自然而然消費者黏著度就會高，這也是我們協助企業打造智能客服的使命。」現在張書銘與團隊也持續深耕智能客服系統建置，期望透過人機協同合作，為台灣產業的發展注入新動能。