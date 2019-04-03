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瑞士楚格「加密谷」區塊鏈新天堂

2019-04-03 10:37能力雜誌

【文／胡林　圖片提供／達志影像、東方IC】

人們在提到瑞士時總會想到巧克力，高級手錶和秘密的銀行帳戶。但在這1、2年裡，頻頻登上頭條版面的則是另一種完全截然不同的產品──區塊鏈(Blockchain)及加密貨幣中心的「加密谷」(Crypto Valley)。

距離蘇黎世(Zurich)只有20分鐘火車車程的楚格(Zug)，是一座風景如畫的瑞士小城鎮，如今既是加密愛好者的新矽谷，新創區塊鏈公司爭相進駐的目的地，也是許多人追逐這個數十億美元數位產業的瑞士夢。

「加密谷」所在地的楚格，現今不僅是瑞士最富裕的地區，也是歐洲成長最快的科技中心。根據倫敦全球科技投資公司Atomico的最新年度「歐洲科技狀況」(State of European Tech 2018)報告，在比較城市科技相關「聚會」活動的出席人數成長率後，楚格高居歐洲榜首，較去年激增了177％。這項排名凸顯了楚格舉辦大量科技會議與活動的能量及其加密和科技產業的強勁成長。

排在楚格之後的是俄羅斯新西伯利亞市(Novosibirsk)，在過去的12個月該市的科技聚會數量增加了約173％；第3到5名依序為比利時的根特市(Ghent)、荷蘭的海牙(Hague)及波蘭的卡托維治(Katowice)。

「加密谷」從何而來？加密技術產業的創業家兼思想家季凡思(Johann Gevers)，是「加密谷」構想的發起人。季凡思2013年在當地創立「Monetas」支付系統，並在2014年1月提出了一個構想，要為世界各地的加密貨幣公司建立一個全球中心。同年4月季凡思在「多倫多比特幣博覽會」提出「加密谷」概念，獲得所有活動參與者的支持，而且以太坊的共同創辦人布特林(Vitalik Buterin)與其開發團隊，更將總部遷至楚格表示支持。政府與民間的攜手合作，促成了楚格境內區塊鏈社區的普及化。

大市場－440億美元

楚格「加密谷」裡企業正在蓬勃發展，根據「加密谷創投資本」(Crypto Valley Venture Capital) 在2018年10月的報告，「加密谷」前50大加密貨幣和區塊鏈相關公司的淨資產總額約為440億美元。這份報告並指出，楚格約有600家與加密或區塊鏈相關的公司，大約是1年前的2倍。在該地區規模較大的加密公司中，有5家擁有相當高的淨值，包括比特幣挖礦巨頭Bitmain、Cardano、Dfinity、Ethereum及Xapo。

令人好奇的是，這個人口不到3萬人的小鎮，是如何成為2017年全球第2大首次代幣發行(Initial Coin Offering, ICO)市場，而且養得起瑪莎拉蒂(Maserati)和法拉利(Ferrari)2家汽車經銷商？

1950年代末期建立的稅收制度，就是楚格今日成為瑞士最富有城鎮的主因之一；1960年代，這個境內幾乎都是農地的城鎮，是瑞士人均負債最高以及人均所得最低的城鎮之一；如今的楚格，失業率僅為1.9％，人均所得估計為12.1萬美元，境內的企業稅僅為8.5％，個人稅約為23％。

究竟是什麼造就楚格如此具有魅力？眾所周知，瑞士是全球首屈一指的金融中心，以高效率與廉潔的官僚體系聞名於世，加上經濟穩定且具可預測性，而獨步全球的保密文化（全球第1部銀行保密法可以追溯到1713年）更是亮點，各行各業莫不近悅遠來。

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搶人才－全國立法力挺

瑞士為楚格提供了完善的商業基礎設施、友善隱私的立法、世界級人才，以及一個強大的成長平台，加上聯邦與地方政府層級皆對加密產業採取友善、開放的政策。誠如Atomico在報告中指出，楚格在財富上的驚人成長與瑞士政府制定的有利監管法規有關，瑞士當局和議會一直在制定有助於推動該國金融創新產業的法規，尤其特別關注加密和區塊鏈領域，認為這項產業將在全球金融領域扮演重要角色。

瑞士對加密和產業的積極與主動監管，使其科技成長領先於歐盟各國。現在政府已將加密的使用合法化，同時也讓加密交易常態化。瑞士把已在全球金融扮演要角的虛擬貨幣和區塊鏈技術視為重要創新。瑞士當局不僅努力維持該產業的成長，同時擴大相關就業機會。

為了善用區塊鏈快速發展的趨勢，並建立一個強大的、以加密為中心的茁壯產業，瑞士舉國上下、各級政府均支持加密。在聯邦層級，瑞士政府最近成立了「區塊鏈特別小組」(Blockchain Taskforce)，以便為使用這項技術的公司建一個明確的架構。

在地方層級，楚格市對這項技術著迷不已，它在2016年成為世界上第1個接受比特幣繳稅的城市；這個「加密谷」在2017年宣佈推出基於以太技術為主的分散式數位身分系統，並在2018年成功完成第1個地方區塊鏈投票系統的測試。

此外，加密谷協會(Crypto Valley Association, CVA)也扮演推波助瀾的角色，這個由政府支持的非營利組織，用意在打造領先全球的區塊鏈和加密技術的生態系統。這個協會支持楚格境內的新創和老牌企業，主辦各種產業活動，建立行業標準和最佳實踐，提出政策建議以及連結加密谷與其他區塊鏈創新。

里程碑－區塊鏈投票

在加密谷協會的大力推動下，2017年楚格的加密貨幣生態系已發展到300家公司。值得注意的是，該協會的成功在於一視同仁地支持新進駐公司和老牌企業，這也要歸功於直接與瑞士金融監管機構(Financial Market Supervisory Authority, FINMA)合作並形成政策建議。產業界人士認為，這個協會可能是許多大型加密計畫選擇在楚格設立公司的主因之一，其中就包括以太基金會(Ethereum Foundation)。最顯著的例子則是2017年加密谷宣佈，在以太坊(Ethereum)平台上推出分散式數位身份識別系統「uPort」，成功促成「加密谷」居民在2018年透過區塊鏈順利投票。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年4月號，非經同意不得轉載、刊登】

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