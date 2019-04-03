「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

【文／曾欣儀 圖片提供／Joeman】

想當熱門網紅，除了要夠有梗、夠有料以外，像Joeman這樣準確配合曝光平台的演算法也很重要。包含上架頻率、影片品質控管等，懂得運用手上的所有好牌，才有機會抬升人氣、衝流量。

「哈囉！歡迎收看今天的Joeman開箱去。」這天，基隆河上照著豔陽，為了實測一款號稱排水快乾的運動鞋，Joeman不僅坐在快艇上為觀眾一一開箱介紹，還豁出去挑戰人生第一次的快艇衝浪。在影片上架的隔天，就讓廠商全台專櫃的男性尺碼賣到斷貨。另一支空氣清淨機的業配影片，則以號稱地球上最臭的鯡魚罐頭和機器對決做企劃主題，不僅充分挑起觀眾的好奇心，點閱數衝破百萬大關，也讓合作的商家笑呵呵。

說起知名的3C開箱Youtuber，Joeman常是被點名的對象。但擁有理工背景的他，過去曾在知名科技公司服務，怎麼會想要轉型做Youtuber？Joeman笑著說，一切都是因緣際會。「我從大學起就兼職做遊戲實況與活動主持人，大約2014∼2016年時，電競、直播主及各種直播APP的聲勢都水漲船高，因為看好這個業界的發展，辭職其實是想當專職的遊戲實況主、做遊戲相關影片。」

但是，即使過往曾是賽事、電玩展上常見的熟面孔，Joeman剛起步時並不順利。「當時我不紅，同時在線的觀眾平均只有500人左右，巔峰也才1、2千人，和第一線的直播主有很大的落差。」然而這種比上不足、比下還算有餘的僵局，最後是被1支「順便」拍的開箱影片打破。

意外「開箱」的Youtuber之路

「我原本就很喜歡亂買東西，那陣子正好不鏽鋼冰塊很夯，既然有買，就嘗試性地拍了開箱影片。」沒想到這支影片點閱數衝上了前所未有的3、40萬，讓Joeman發現了另一條發展之路，「看到數字，我就想原來大家對開箱影片這麼感興趣，或許可以試著做這個方向。」

口條清晰、介紹間還語帶幽默地自嘲是肥宅，再加上開箱的「測試」方式常讓人意想不到，這些實驗性質的3C開箱影片，順勢打開了Joeman在開箱領域的知名度。這也讓他再三感慨：「與眾多前輩相比，我覺得自己一路走來都滿順利的，算是很幸運。」

3C開箱有一定的收看市場，許多人在購買這類高價產品前，早已養成上網看評價、搜尋開箱文的習慣，而開箱影音更直覺、吸睛，自然也帶動了點閱數往上衝。但是，有購物需求才會觀看的路人，並不容易轉化成點閱數的基本盤，能長久訂閱、固定觀看的受眾畢竟有限，Joeman也觀察到自己的發展已進入瓶頸，開箱的範圍就不再局限於3C產品，例如：飛機餐、商務艙體驗、商品對決形式的「Joe是要對決」系列等，都是從開箱系列衍生出來的新嘗試。

除了積極開發新系列以外，Joeman認為配合平台的遊戲規則也是提昇人氣的重要關鍵。「我Youtube更新的頻率算高的，大概1周左右就會有2支影片上架。我常跟同行講，要讓平台知道你有一直在更新，觀眾看完你的1支影片後，平台才會以最高頻率繼續推薦你的其他影片。」

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配合演算法當打工仔

另外，為了配合平台的演算法，對於影片品質也要有所取捨，「網路平台需要的不是藝術家，而是打工仔。以演算法來說，它們要的不是你花1、2個月精雕細磨出1支影片，而是定量的產出。」因此，Joeman都會向同行建議，影片不需要做到90分、100分才放出來，達到某個基準就可以釋出，讓上架數量保持在相對高點。但也不是每支影片都過及格線就好，以Joeman的做法而言，為了兼顧量和質的優勢，大約每5至10支影片中，會有1支是他特別費心處理的精品。

算一算，從選題、寫腳本、拍攝到後製，至少也要7天的時間。如此密集的上架頻率，也代表同時有好幾支影片的製作期重疊，要如何在7天前就預測觀眾感興趣的題目，抓住這些善變的心？而大量產出題目企劃，也是不小的負擔，Joeman又是如何克服這一點？「我每天都會上Facebook、Instagram等社群媒體，確認網友們最近熱門的話題，還會看許多新聞，一邊思考題材可不可以做、稍微轉型一下能不能做成完全不一樣的形式。另外，像歐美風行Youtube的時間比台灣早2、3年左右，有許多構想走在台灣前面，可以大量收看歐美Youtuber的頻道來激發靈感，或是轉化一些傳統媒體素材，像是美國的脫口秀《康納秀》(CONAN on TBS)、日本綜藝節目《校園瘋神榜》(学校へ行こう！)的梗，都能讓影片內容更豐富有變化。」

Joeman認為，影片不是每支都要搶時間趕上架，選題時就要先判斷題材的屬性。他將題材分成2類，第1類是經典題材，例如：美食相關的企劃因為夠生活化，觀眾群相對穩定，就不需要趕工；第2類則是須搶快的熱門產品，例如：iPhone新產品上市，就要趕在熱潮的第一波發表才能搭上熱門的順風車。

不鬆懈的戰鬥狀態

「頻繁上架還有一個好處，可以讓自己一直保持在戰鬥狀態。」或許是在蟄伏期嘗了不少辛酸，Joeman雖然已經擁有百萬訂閱，也聚集一定的人氣，從他滿檔的行程與高產出的影片來看，保持戰鬥的繃緊狀態並不是空穴來風。只是，有必要這麼拚嗎？「大約在我剛從科技公司離職那一周，當時有一場實況主們的大型聚會活動Lan Party，我也開了實況，但線上觀眾只有20個人，其中1個還是我老闆，他覺得我這樣下去好像不太行，就關心地留言問我要不要回去工作。」雖然是關心，但前景不被看好也讓Joeman留下深刻的印象。此外，在這個時期，為了填補全職Youtuber過渡期的生活費，他也繼續兼差做活動主持人，但在某次活動後的全員合影，卻因咖位太小被要求不要入鏡。那種失去關注與舞台的滋味，更讓Joeman燃起鬥志。

拚著一股不服輸的勁，從小頻道到坐擁百萬訂閱的現在，Joeman仍然抱著步步為營的心情，「像去年我為了衝刺百萬訂閱，就真的很拚，每個月的影片上架數量就落在16∼20支左右。」他對這種備戰心也有自己的一番解讀。如果1個月只發表1、2支影片，萬一觸及率不佳，很容易讓自己陷入沮喪中，對觀眾來說可能1個月都沒有看見這個創作者了，在現今這麼多影片同步競爭的情況下，好不容易吸引到的觀眾群很快就會將你遺忘，形成惡性循環。但要是2、3天就有1部影片上架，那麼每2、3天就可以有新的期待，也較不會陷在沮喪憂鬱的情境中。

擁抱大眾分散風險

打開Joeman的Youtube專頁，除了早期經營的電玩類影片、起家的開箱系列，也有訪談類的「Joeman九件事」和結合訪談與綜藝的「Joeman Show」等，看起來已經不像是單純的3C開箱Youtuber了，這是否代表頻道打算徹底轉型呢？Joeman認真地說，目前他把自己定位為比較大眾向的網路新媒體，因此做的東西會以娛樂類型為主。現階段基於排程與人手問題，開箱系列確實產出變少了，但在他自己的公司擴編以後，開箱影片還是會持續製作，不會因為想把定位轉向娛樂化而放棄。

談起嘗試開箱以外的影片類型，擁抱更多觀眾基本盤，Joeman認為走向大眾化與多元題材是分散風險的具體策略。此外他也觀察到許多傳統媒體人有進軍網路新媒體的意向，從藝人邰智源的「木曜4超玩」網路口碑發酵開始，像吳宗憲、沈玉琳等都已經準備分食這塊大餅。一旦傳統媒體善用原有的企劃、攝製資源，產出的成品將有非常強大的競爭力。

網紅們只是搶占了早一步經營的優勢，如今在新媒體上眾人一起摸索、群雄並起的時代已經過去，進入2019年，網紅們都必須思考如何更全面、更精緻化才有一拚之力。而Joeman也曾與晉身台北市議員的網紅呱吉討論過，追求精緻化之餘仍然不能捨棄網紅的「網感」，就跟Lo-Fi(Low Fidelity)樂曲和Lomo相片一樣，不夠精緻完美反而是最大魅力所在，畢竟要比拚精緻與專業，網紅對上傳統媒體的勝算不高，也容易失去觀眾追隨的風格。

而線下的藝人開始轉攻線上的新媒體市場之後，業配市場勢必會重新分配，Joeman對此則是樂觀看待，他不假思索地說，「我們比較便宜呀！網紅的CP值非常高。」他認為，網紅就等同於網路新媒體上的藝人，但與傳統藝人不同的是親和力更強、更有真實感，讓消費者覺得有說服力，特別是在生活化的商品上，網紅優勢將更加明顯。

堅守舞台不要怕被罵

既然網紅等同新媒體上的藝人，自然也會遭受藝人須面臨的負評。「被罵是難免的，我身邊有很多人被罵的沒我多，也沒這麼激烈，但是比我更難過，像理科太太、HowHow，我就跟他們說，拜託！罵你們的人很少耶，不喜歡的才1%、0.5%，我有5%、10%。被罵會怎麼樣嗎？其實並不會怎麼樣。」

Joeman從轉播電玩賽事、主持活動一路走來，早就歷經被激烈批評攻擊的那段路。他誠懇地說，有些有才華的人可能一被罵就想一走了之，覺得平台是離不開自己的。但觀眾是健忘的，很快就有新人取代你的地位，損失最大的還是輕言離開的人。面對負面言論與情緒，Joeman選擇正面思考，先反省是否有該改進的地方，另外，如果被罵可以讓別人紓解壓力，那就放寬心，重點是自己能不能越過越好。

最後，他總結了網紅經營應有的心理準備，「要進廚房就不要怕熱，不論如何優秀的人都可能被罵，不可能討好所有的人。身為網紅，最怕的不是被罵，而是不再被人記憶、討論，只要還熱愛這個行業，我就會堅守自己的舞台！」