讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

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【文／胡林 圖片提供／達志影像、東方IC】

匹茲堡(Pittsburgh)等美國傳統工業城市沒落後，憑藉當地大學的技術研發、新創產業育成，讓城市重新活起來。除了斷捨離，放下過去榮光之外，還要將舊產業與勞工納入規劃，力拚轉型活化，打造令企業們怦然心動的鋼鐵新城市。

在2007年左右，網路上經常可看到匹茲堡1棟房子售價僅為1美元的廣告，映照了這座城市在後工業化時代的沒落悲歌。但如今的匹茲堡已變得炙手可熱，它是「最佳居住城市」和「美國就業城市」排行榜上的常客，更被譽為下一個科技行業的熱點，甚至像美國鋁業公司(Alcoa)等老牌製造商也搬回這座城市。

匹茲堡曾有過風華歲月，在1870年至1910年的黃金時代生產了全美60％的鋼鐵。但1970年代工業開始衰敗，「鋼都」匹茲堡和「汽車城」底特律等城市因人口大量流失、高失業率等困境而迅速沒落。昔日的鋼鐵風光就此成了美國的「鏽帶」(Rust Belt)。然而，究竟是什麼使匹茲堡復甦，搖身變為適合居住、工作以及永續發展的城市？

CMU領頭 開發新創未來式

就像德州的奧斯汀(Austin)、北卡羅來納的羅利(Raleigh)一樣，匹茲堡建立起以大學為核心的科技重鎮。卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University, CMU)是匹茲堡創新的中心，也是1980年代自駕車的誕生地。CMU於1979年成立機器人研究所，該校的國家機器人工程中心則將學校發明的技術加以商業化，使生鏽的「鋼都」變身「機器人城」。該校透過與產業界和政府的密切合作，吸引自駕車產業進駐，該市擁有1個龐大的Google園區，也是Uber公司自駕車試點計劃的所在地。除此之外，匹茲堡也是持續成長的新創生態系大本營，創造、培育年輕公司是帶來城市經濟繁榮的關鍵，匹茲堡擁有許多強大的支持單位，包括大學、「創新工作坊」(Innovation Work)，以及許多其他機構。例如：育成中心AlphaLab輔導大學畢業生進入業界，同時CMU也扮演協作和創業活動的推手。最著名的例子是該市孕育的餐廳等候服務業者Nowait，2017年3月獲得舊金山餐廳評等應用軟體Yelp青睞，以4,000萬美元收購。蓬勃的新創風氣，讓2014年∼2016年匹茲堡的「小企業創新研究／小企業技術轉讓」(SBIR／STTR)受惠者，達到全美平均值的10倍之多。

別提當年勇 機器人城是新開始

這股機器與新創的浪潮，也悄無聲息地融入城市生活中。匹茲堡國際機場首位女性執行長卡索蒂斯(Christina Cassotis)希望從遊客下機的那一刻就能感受到這座城市的經濟創新。該機場與CMU合作開辦了1座「創新實驗室」，試驗自動化和機器人如何幫助機場「更有效率經營，以增加營收、改善乘客體驗」。

從CMU分拆出去的新創企業RE2 Robotics，開發機器人手臂和水下機器人，以執行對人類有害的任務；另一個分拆的Bossa Nova Robotics則在全美包括沃爾瑪(Walmart)在內的50家商店建置掃描庫存機器人。

也許匹茲堡「讓過去留在過去」的能力，造就了它比底特律、克里夫蘭、密爾瓦基等鏽帶城市更快成功的決心。在高失業率下，匹茲堡不再砸更多錢投資鋼鐵，轉而率先打造保健、醫藥和教育，以及機器人等產業。因此，該市的平均所得也比克里夫蘭及密爾瓦基還高，匹茲堡的平均周薪由2001年的662美元增到2016年的1,011美元，相形之下，克里夫蘭由682增到962美元、密爾瓦基從680增到979美元。

創業家史蒂芬(Dietrich Stephan)在CMU及匹茲堡大學完成大學和研究所學業，之後20年他並未定居該城市，直到2012年他在匹茲堡看到了機會，從矽谷搬回了這座城市。史蒂芬創立了LifeX，為早期健康科學研究公司提供基礎設施和資金，以尋求將其商業化。這位擁有14家公司的創業家在比較匹茲堡與矽谷時說，「兩者在創新方面同樣出色，但匹茲堡的創業家更為飢渴。匹茲堡傳統上是一個藍領城鎮，人們願意努力工作以實現目標，很少想依靠福利救濟金過活。」

有idea 商業資本就跟著來

威斯康辛州麥迪遜(Madison)的境遇與匹茲堡類似，是另一座靠區內大學而絕地逢生的城市。該市非營利的「威斯康辛校友研究基金會(WARF)加速器計畫」，是第1個國家指定的專利和授權組織。自1925年以來，該組織提供從資金到建議，將威斯康辛大學麥迪遜分校(UW-Madison)的研究和創新轉化為具有商業前景的技術。

充滿希望的氛圍改變了麥迪遜這座城市的樣貌。艾克哈特(Jon Eckhardt)是美國最好的創業加速器之一─Gener8tor的共同創辦人，他在15年前就搬來麥迪遜，最令他振奮的是「目前城市氣氛的改變」。艾克哈特感受到：「人們更注重行動，並且更多地參與創業社群。」

威斯康辛州的轉變更吸引了商業資本的注意力，在距離首府麥迪遜約50哩的貝洛伊特(Beloit)正在經歷經濟復甦，這得歸功於ABC Supply Company的共同創辦人韓德瑞克斯(Diane Hendricks)。ABC Supply Company是美國最大的屋頂經銷商，擁有700多個據點和90億美元的銷售額，她在貝洛伊特的城市發展計畫中投入了數百萬美元，是這座城市推動商業發展的引擎之一，她的投資範圍從房地產，甚至跨足到北星(NorthStar)醫療放射性同位素等公司，這家醫療公司生產用於診斷癌症的重要材料鉬-99（mo-99）。

強力發展的產業也為城市帶來成長，在威斯康辛州的維洛納市(Verona)，健康紀錄公司Epic Systems僱用了約1萬名員工，他們大多住在附近的麥迪遜，同時對麥迪遜及維洛納的經濟產生了重大影響。根據《富比士》(Forbes)雜誌2018年的名單，Epic創辦人兼執行長佛克納(Judy Faulkner)已經位居全美第3的白手起家女富豪。

不只舊換新 活化轉型也是重點

不論是匹茲堡，還是麥迪遜等，這些一度沈寂的城市都正竭盡所能引進新科技和新興產業，以吸引新的年輕人才進駐。比如密蘇里(Missouri)州堪薩斯(Kansas)市正在部署公共Wi-Fi以縮小數位差距並即時蒐集數據，包含汽車平均要花多少時間才能找到停車位等民眾關心的問題，以便讓決策者了解基礎設施應如何設計。

除此之外，僅靠大學並不足以吸引有技術的勞工，想拉攏聰明的年輕人才，就得創造他們喜歡的東西，例如：藝術場景、時尚街區和熱鬧的市中心。匹茲堡文化信託基金會就由過去的工業巨頭創建的基金會資助，以便於創造這些「人才拉力」。隨著產業的來來去去，若不考慮如何改變以前遺留下來的東西，例如：活化閒置的廠區以及舊產業的勞工，那麼城市就無法真正轉變為未來的「智慧」城市。城市除了要專注於邀請新的人才和新經濟，也要同時思考老經濟體的工人要如何培育和發展，為城市真正帶來改變。