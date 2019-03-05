南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

分享 facebook

【文／葉小慧 攝影／莊震烽 圖片提供／苗栗縣電腦商業同業公會】

「漫遊南庄－桂花飄香一條街」的推動，除了強調地方特色與設計感，透過基礎網路環境的建設，及在地中小企業的串連，可望逐步振興地方產業經濟，並吸引青年返鄉創業與發展。

素以桂花巷聞名的苗栗縣山城南庄，近年出現了一條新的老街，再度吸引遊客目光。「十三間是我們南庄最早的一條老街，是早年所有人進出南庄的必經之路，南庄的繁榮從這裡開始，只是因颱風侵襲河岸造成居民遷移，造就了後面出現的桂花巷。」黃金傳說窯烤麵包的老闆周廷倫這麼介紹著。

如今南庄的老街店家們更聯合起來，共同打造出好吃、好逛的「數位一條街」，而「數位一條街」究竟在什麼樣的時空背景下誕生呢？這就得談到經濟部中小企業處推動的「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，這個計畫是以縮短城鄉數位差距為目標，除了提昇偏鄉地區的數位寬頻環境品質、導入數位應用工具，落實照顧偏鄉弱勢的中小微型企業，也強調運用當地特色設計主要識別意象，營造一個又一個的「數位一條街」。

在地能量 數位力讓老街翻身

來到南庄剛要進入第3年，今年45歲的周廷倫已經非常熟「漫遊南庄－桂花飄香一條街」的推動，除了強調地方特色與設計感，透過基礎網路環境的建設，及在地中小企業的串連，可望逐步振興地方產業經濟，並吸引青年返鄉創業與發展。文／葉小慧攝影／莊震烽圖片提供／苗栗縣電腦商業同業公會數位一條街南庄老街2.0體驗桂花巷轉型購物商城悉當地人文歷史，成為在地的青壯年新助力。黃金傳說窯烤麵包座落於康濟吊橋旁，與對岸的南江老街相望，店內除了美味的窯烤麵包、養生的醋飲，也有好喝的咖啡；甚至遊客手機沒電時，店裡還有免費的充電站，成為南庄新一代的打卡熱點。

回到2018年初，窯烤麵包十三間老街店的第2年，周廷倫思索自有品牌知名度不足，希望加強網路行銷，正想在既有的Facebook粉絲專頁外，建置自己專屬的網站首頁，恰好苗栗縣電腦商業同業公會為了推動「普及中小企業數位寬頻應用計畫」登門拜訪，結果不僅網站首頁建立了，就連行動支付與線上行銷也在計畫協助下一一完成。

「希望每條街都找出自己的一個特色，就像談到台南玉井就想到芒果，談到南庄就是桂花香，」中華民國資訊軟體協會資深專員黃筱萍指出「漫遊南庄－桂花飄香一條街」的由來：「希望用一條街的方式，協助當地中小企業更多的發展，畢竟給他魚不如教他怎樣釣魚。」

當然，這個計畫最不可或缺的就是「在地能量」，黃筱萍笑著表示：「所以跟在地協會或者青年組織的合作就十分重要，除了找出吸引遊客的新特點，也會提高在地店家數位能力工具的使用率。」南庄就是一個很好的例子，希望老街不只是老街，而是進階為「南庄老街購物商城」，讓遊客除了可以回味旅程，更加可以回購在地美食與土產。

南庄老街地區的發展，向來是由在地3大協會共同經營，其中包括苗栗縣南庄鄉觀光協會、十三間老街觀光發展協會以及桂花巷商圈發展協會，因此「漫遊南庄－桂花飄香一條街」的範圍，除了重新營造的十三間老街外，也包括原來就知名的桂花巷。桂花巷向來是南庄吸引遊客的特色，不過苗栗縣電腦商業同業公會與3大協會合作後發現，南庄除了近年遊客人數越來越少，減少幅度甚至高達4成，數位發展程度更屬於偏鄉的5級區域。

「數位落差滿大的，有些連行動支付都沒聽過，或以為一定得使用電腦。」苗栗縣電腦商業同業公會理事廖宗輝指出，南庄街區高齡人口占比高達6成，店家部分由在地人經營，部分則由新住民（外配）經營，數位工具的使用能力相對薄弱，因此提昇在地數位能力，以因應數位時代的發展，成為公會執行計畫的重點。

在地溝通 新住民成強力推手

每個革新都會遇到阻力，廖宗輝表示「數位一條街」也不例外，甚至在推動初期就遇到了最大的挑戰，「以最基礎的Wi-Fi熱點的設置來說，原本計畫於南庄4條主要幹道建置26個Wi-Fi熱點，而一開始有意願建置Wi-Fi熱點的店家至少70多家，當然不可能每個點都設置。」為了資源有效運用，最後擬出一套適當設置點的遴選方式。廖宗輝笑著表示：「即使遴選完成還是有問題，有些設置點被店家反對，理由是因為裝置設於屋牆上，被認為或許有礙觀瞻，幾經協調後完成目標，克服重重難關之下，這些前置作業都在3個月內完成。」

硬體完成後，接著就輪到軟體了。在完備基礎網路環境之後，為了讓街區店家具體提昇數位能力，電腦公會串連發展協會、鄉公所與縣政府資源，找來多位講師開設數位課程，從Facebook、Line@到行動支付，乃至於建置線上官網、Wi-Fi熱點，甚至如何與店家優惠資訊整合等，內容完全從實用層面著手。廖宗輝希望能讓店家真正有效運用數位工具，於是店家無法理解說明就現場演示一遍，甚至挨門逐戶的到府設定。

除了在地青壯人力外，新住民成為南庄街區創生的重要動力，廖宗輝回想道：「南庄新住民人口比例不低，以人潮最多的桂花巷為例，已經有7成店家是由新住民經營。平時缺乏學習管道的新住民，成為上數位課程時最勤勞而努力的一群人；且新住民向心力強、非常團結，只要其中有人願意參與，其他人也會跟著一起做。就以行動支付來說，有些店家在意細節問題不願意加入，但只要成功說服其中1位新住民接受後，其他的店家也會點頭，藉由這樣的方式，使用行動支付店家由一開始的22家增加為30家。」

至於本來就是年輕世代、網路族群的店家，期盼的是行動支付工具能夠更多元。據了解，「台灣Pay」使用上最方便，網路銀行APP通常就有這個功能，「歐付寶」則為台灣最早的行動支付工具，因此「桂花飄香一條街」的行動支付合作平台，目前已納入「台灣Pay」以及「歐付寶」，搭載Line的「Line Pay」也是未來目標之一，讓逛「數位一條街」可以搶先感受「無鈔化」體驗。

口碑效益 培育在地創業養分

改善了數位落差，在地店家最希望把觀光客吸引過來，「數位一條街」特別導入「部落客」行銷，透過與知名網紅的合作，邀請他們到南庄實地體驗，透過數十篇的口碑文章，成功在網路上吸引更多人注意到南庄老街的數位化創新服務，廖宗輝表示：「店家在這些文章露出後，都會分享到自己的粉絲專頁上，帶動口碑效益循環。」

如今來到南庄的旅客，不只能享受老街的氛圍以及美味的食物，只要打開手機Wi-Fi，就擁有訊號滿格的網路服務，此外，還有提供3處免費充電站，充分享受在地遊玩樂趣而無後顧之憂。這樣的實施當然不只建置於南庄，根據中華民國資訊軟體協會統計，計畫自2017年11月啟動以來，至今已在全台18鄉鎮市、19個街區推動「數位一條街」，共計布建 290個Wi-Fi熱點，匯集620家中小微型企業，協助303家業者導入行動支付，促進20個鄉鎮衍生新台幣7億元的商機，不只振興地方產業經濟，也吸引更多青年返鄉發展。

周廷倫認為過去只有實體店面行銷，雖然有架設Facebook粉絲專頁，但依舊屬於被動狀態，透過計畫輔導後協助建構網站、增加行動支付以及網購平台的服務，讓行銷由被動變成主動，他有感而發：「這是好的開始，至少過去的老客戶已經適應網路訂購，很多新客戶也透過購物平台認識並購買，節省許多客服問題的往返頻率，資訊化後真的便利很多。」有別於過去逛完老街想買伴手禮卻只能錯過，透過老街店家合體建構的「老街購物商城」，遊客不再需要專程回來購買，甚至可以一站購足，老街的購物體驗由線下買到線上。

原本是苗栗頭份人的周廷倫，在南庄十三間老街開了第2家店後，選擇與家人搬到南庄共同生活。談到關於年輕人如何回鄉以及未來的發展，他認為：「其實不論是現在參與的街區計畫，或者苗栗縣政府新推的創意右岸及人文左岸，甚至是邁向元年的地方創生，重點都應在於把在地土壤弄肥沃，畢竟種子自然家人搬到南庄共同推至是應子是應在子自然長起來，年輕人就進來了。」

軟硬兼施 青年返鄉有感

那麼對於回鄉打拚的年輕人又怎麼看呢？年僅31歲在2018年初創業的「老張媽拌醬」創辦人邱浩然也是讚不絕口。為何會走上創業這條路，邱浩然笑著說：「首先，要澄清老張媽指的不是我媽而是我的阿婆（奶奶）－張呂雪妹，她在南庄經營了40多年的麵店，卻因為年紀關係不得不結束營業，我從小生長於南庄，最喜歡她的美味拌醬，當時陪著她去醫院看診，才驚覺阿婆的味道可能就此消失，於是毅然決然辭去工程師的工作，返鄉創業推出老張媽拌醬。」

問到創業初衷或是未來願景，邱浩然都只有單純的一個想法：「不想讓阿婆的古早味失傳。」或許是因為在沒有深思熟慮情況下創業，初期總是感到十分無助，甚至不知道該請教誰，幸虧透過「數位一條街」計畫，參與導入在地數位應用能力課程，讓他獲得更多行銷方面的想法，邱浩然也表示：「我也藉由這些課程認識更多在地不同領域的業者，讓原本不熟悉的我們增加了情誼，進而激發了許多創意合作點子。」

當然，硬體的建置也帶動更多效益，例如：街區建置的網路資源，像是「數位地標」方便遊客打卡，Wi-Fi上的廣告輪播，讓店家的曝光率進而提高；軟體的導入也不遑多讓，例如：苗栗縣電腦商業同業公會協助引介青年創業資源，市集活動優先考量返鄉創業青年團隊，提供講師定期輔導，「軟硬兼施」的功效，令邱浩然相當有感。

雖然南庄的錢進來了，邱浩然認為地方創生並非只是如此，他對於自己的故鄉有著更多期待，現在的南庄商業氣息濃厚，少了純樸的感覺，兒時可以在水溝看到的蝌蚪也都不在，他滿懷希望地說：「希望未來能夠人車分流，讓汽車留在停車場區，由周邊的外環道串連附近景點，進入市區內則規劃人行道與自行車道，讓南庄成為寧靜和安全的慢活城鎮，進而變成未來觀光的最大賣點。」

分享 facebook