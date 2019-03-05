群募圈粉找錢 地方創生贏在起跑點

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【文／吳旻擎 攝影／吳俊毅 圖片提供／貝殼放大、東方IC】

要做到地方創生、恢復偏鄉活力，最終仍須建立在穩定的商業模式上。透過群眾募資，把地方的故事說得清楚又動人，不僅可吸引大眾目光，甚至能引發媒體關注，讓更多人願意參與、帶更多朋友一起來，進而創造出新的生態圈，或許是地方創生商業模式是否可行的最佳檢驗方式。

彷彿走入時空隧道，午後的陽光透過舊式的鋁窗，灑在數位低頭挑選鉛字的人們身上，細看他們的臉孔，來自不同年齡層，甚至不同國度。它是台灣最後一家鑄字行－「日星鑄字行」，曾經在數位化的浪潮下節節敗退，差點淪為歷史的餘燼，但它以復興繁體漢字、銅模修復等文化理念為號召，在募資平台成功募集到近千萬元，贊助人數更是超過6千人。不僅如此，日星鑄字行在群眾募資打響名號，成為文青必訪的熱門景點，吸引大量觀光客來此朝聖，進而帶動大同區太原街一帶的觀光熱潮，這是透過群眾募資，協助地方創生最成功的案例。

要做到地方創生，日星鑄字行的案例，或許很適合寫進教科書裡。由群眾募資顧問公司「貝殼放大」執行的「日星鑄字行：字體銅模修復計畫」，把老鑄字行的故事說得完整又動人。

加速聚焦 老鑄字行變文青聖地

台灣最後一間鑄字行——日星鑄字行，為店中珍藏的世界上最後一套、能鑄造出繁體中文「鉛字」的銅模發起募資修復。經過40多年的使用，這批老銅模陸續開始出現崩損的狀況，原本鑄字師張介冠先生嘗試一人獨自修復，但銅模崩壞的速度實在太快了，已經65歲的張師傅一人修復，尚需65年才能完成⋯⋯因此不得已要向外界求援，徵求更多鑄字人一起加入這項修復計畫。

如今，日星不僅成功募集到近千萬元的資金，這裡還成為國內海外觀光客必訪的熱門景點。過去乏人問津的老店，搖身一變成為文青聖地，來到這裡，遊客可以化身為撿字員，伴隨著鑄字機的聲響，如同回到當年鑄字行的熱鬧場景；或者，挑選自己喜愛的鉛字，發揮創意，打造專屬的鉛字印章、印出獨一無二的名片作為紀念品或伴手禮，日星成功的吸引了旅客，並發射輻射般的效應，成功帶動周邊的產業發展。

群眾募資能否協助地方創生？貝殼放大執行長暨創辦人林大涵肯定的表示：「群眾募資能加速聚焦，快速創造第1個籌碼」，但也不否認不能單靠它，若要做到地方創生，最終還是得依循商業模式，培養回頭客。

匯聚人氣 齊柏林空間擁鐵桿粉絲

除了加速聚焦外，群眾募資對於地方創生還有什麼幫助呢？林大涵認為：「透過群眾募資，能為地方創生做到的可能是匯聚人氣，找到關注這個議題或空間的人們，當這個議題或空間被看見後，慢慢會在周邊形成生態圈，進而創造地方的繁榮。」貝殼放大近期執行的群募案件「齊柏林空間」，就是很好的例子。齊柏林空間是「看見．齊柏林基金會」要在淡水得忌利士洋行後棟建構的紀念齊柏林的博物館，預計在今年4月開幕。

林大涵談起這個募資案，興致勃勃地說：「這和我們剛剛提到的日星鑄字行有點類似，都是源自於共同記憶，我們對齊柏林導演的共同記憶，投注在一個可看到的空間，而這個空間景點，未來很可能帶動得忌利士洋行周邊一個新的生態圈。」

除此之外，其實還有意想不到的收穫，有別於傳統的籌資方法，群眾募資最大的特色是「具名性」，所有的贊助者未來可以在這個空間找到自己的名字，林大涵笑著表示：「這很像在傳統廟宇看到的某某某信徒敬獻，試想假如空間建設完成，贊助者除了自己本身會來，會不會帶自己的親朋好友到這裡？在空間尚未建成前，就有了隱性的支持者。」

身為群眾募資的專家，林大涵深度剖析並認為：「群眾募資最大的價值在於參與感，一群人一同參與一件事、在這個地方做出些什麼，我能摸得到或看得到的，結果成功了、繁榮了，但是，我又能得到什麼回饋？」其實並不是金錢，他認為情況有點像幾個朋友投資酒吧，如果有天晚上大家要揪一攤，一定會優先選擇自己投資的那一間，還可和朋友說嘴一下「這是我投資的店」，感覺很有面子，這就是群眾募資的最大特色，贊助者能獲得正面回饋，這回饋未必是錢。

聚焦受眾 稻田裡的餐桌複製體驗

「稻田裡的餐桌」則是另外一個以體驗空間為概念的群眾募資成功案例，有別於近期流行的「從產地到餐桌」，強調食材的新鮮與安全概念，「稻田裡的餐桌」卻是把人直接送到產地去用餐。這個計畫主打空間的體驗，以宜蘭為背景，當地的故事為核心，在過去所舉辦的活動中，已經在稻田裡、魚塭旁、海灘上、茶園中、果樹下等地舉辦過餐會，呈現出當地食材和主廚精心構思的創意料理食譜。「稻田裡的餐桌」藉由多樣化的創意餐會，讓農村的模樣超出我們原先想像，變得更有趣、更豐富。「稻田裡的餐桌」一開始也是透過群眾募資平台找資金，前季原先設定募資金額16萬元，最後成功募到50萬元，才讓計畫得以付諸實現。

那麼群眾募資該怎樣才會成功呢？林大涵認為群眾募資不管是什麼理念，參與的方式就是先付出錢，取得有力明確的憑證，發起者有了錢，就能完成想做的事，但是每個人都會講故事，除了故事要說得好之外，團隊有多大的能力，最後能吸引到多少人願意支持這樣的理念或計畫，是群眾募資能否成功的重點。

除此之外，群眾募資不可或缺的重點，就是把故事說清楚。他說：「在這個地方，我想賣什麼？是小旅行、文創品，還是空間體驗或人的故事？我要賣的東西是否是永續的？如果是人的故事，通常不是永續，因為熱潮過了就沒有了。接著要思考，我賣的『體驗』能不能被複製、會不會被厭倦、甚至過氣，簡單而言，要先弄清楚，想賣的是什麼，要賣給誰，可以賣多久，以及可以賣多少錢？」

利己主義 幫川普築牆結局迥異

假設有個鄉鎮，想透過群眾募資進行地方創生，林大涵建議，一定要把計畫列清楚，這個鄉鎮想做的題目是什麼，要完成什麼目標。「募資平台的特點，就是在於利己，而非利他」，他舉了最近美國一樁超大規模的群眾募資案為例，在名為「GoFundMe」的平台上，成立了「幫川普築牆」的募資案，不過，募資案壁壘分明的分成兩派，一派是幫美國總統川普募資，要築美墨邊境的牆，另一派則是募資，要做出可以越過那堵牆的梯子。大部分人認為川普派的應該不多。

但結果大出意料之外，幫川普築牆的募資金額，較另一派多出10倍。

封閉主義大於開放主義，這樣的結果，或許頗令人失望，但從此可發現，若是對贊助者有利的案件，贊助意願就會隨之提昇。

「由此可知，若台灣有個鄉鎮想透過募資進行地方創生，首先一定要弄清楚，希望誰付錢給你？是這個地方，還是外面的人？假如某個鄉鎮想蓋一個漫畫村，想吸引的是喜歡漫畫的旅客嗎？要怎麼去描述這個計畫？漫畫村蓋好後，贊助人能得到什麼好處？」林大涵不諱言的直說。

近年來，群眾募資成為創業者尋找資金的重要管道，貝殼放大成立4年有餘，募資案件240件，贊助者30萬名，累計募資金額高達10.5億元。

林大涵引用《牧羊少年奇幻之旅》裡的一句話：「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你」。他認為當我們看到某個人，在某個地方做的某件事情，如果我們相信他可以完成，這時候就要思考，再過5年，天時地利人和的最好情況下，這件事情可以發展到什麼程度。「我們用群眾募資的方式參與時，暫時的終點就出現了，接著我們一步步逆推，需要什麼、怎麼做，才能走到那一步」，林大涵說。

關注爆量 火箭大叔登MV主角

群眾募資的另一項優勢，就是藉由專案的規劃，可以把專屬故事好好說完，有機會得到很多媒體關注，甚至找到更多重要的企業贊助者。「一位大叔堅持兒時的夢想努力打造研發火箭，伴隨著五月天熱血的音樂，相信感動很多人」，林大涵表示這個故事的原型是貝殼放大第4個群募案件－「ARRC 前瞻火箭」。

「自己的火箭，自己做」，台灣要發射火箭，乍聽之下是一個不切實際的浪漫想法。這個浪漫計畫的發起者是一群教授，並以交通大學機械系教授吳宗信為首，希望能在台灣製造出可以發射自己衛星的火箭。為了達成這個計畫，於是一群火箭大叔抱著「殺豬公」精神，甚至負債也在所不惜，最後透過群眾募資，募集到足以還債、繼續走下去的資金。

林大涵說，這個計畫除了順利籌資，還有2個意外的亮點，一是「喚起企業贊助者的注意」，這個籌資案件擴散出去後，吸引到一家準上櫃公司的關注，願意出錢讓教授繼續做研究。另一個亮眼，則是五月天的MV「頑固」，就是以這個計畫為故事背景，並找來知名的港星梁家輝飾演吳宗信教授。

「這個計畫目前還在挑戰中，去年底教授在新竹試射小火箭並進行直播，線上有3、4千人同時觀看，顯示這個案子確實受到了關注」，林大涵說。

台灣為什麼需要火箭？曾經覺得很遙遠的議題，透過群眾募資計畫，讓更多人有了參與的機會，這個故事告訴我們，台灣有了火箭，對於國家的經濟與人才發展都有重大意義，同時也讓更多曾經不在意此事的人，透過群眾募資參與進來，或許這就是群眾募資的迷人之處，若能以這些群眾募資成功案例作為地方創生的概念發想，相信偏鄉不再又老又窮，反而成為吸引年輕人回流、創造共同記憶的最佳捷徑。