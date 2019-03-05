地方創生橫向合作才有戲 KPI打好打滿

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【口述／王忠融 整理撰文／吳俊毅 攝影／吳俊毅 圖片提供／王忠融】

3,700萬，這是世界最大都市圈－東京都的人口數，彷彿強力磁鐵一般，將全日本的人口都吸往東京，但只要脫離東京都圈，即使是日本這樣的先進國家，也是面臨著人口老年化、地方產業失衡等問題，於是，地方創生的議題就在這樣的情況下誕生。一般人會認為日本安倍晉三首相才是地方創生的先驅者，但日本在更久之前就有類似的概念與做法，分別透過補助以及發放「消費券」的方式進行，成效當然是差強人意，有人形容得很貼切，這就如同煙花一般，雖然絢麗，但一夜過後卻是什麼都沒有留下。耕耘社區總體營造、城鄉區域發展許久的王忠融教授在研究日本這一波的地方創生後，認為地方創生不再只是絢麗的煙火，而應該是扎根於在地土壤的政策，在台灣地方創生發展元年，他也喊話希望可以借鏡日本，先從人才著手，讓台灣的地方創生之路不至於顛簸難行，以下是對談摘要：

Q1日本政府從2014年開始推動「地方創生戰略」，現行已經推動4年多，就您的觀察，目前成效如何？政府的數據及民間的反應是否有落差？

王忠融答（以下簡稱答）：雖然「地方創生戰略」政策自2014年開始，由安倍政府提出擬定國家等級綜合戰略，但直到2015年才由地方政府提出地方等級綜合戰略，所以實際上實施大約4年的時間，目前還很難說有什麼快速的效益。很多地方營造的基礎與經驗是長期的，因此，就算被認為是地方創生的成績，其實也是靠著過去許多政策的基礎，而奠基成為現在的成效。例如：國土計畫、社區營造（造町）、地域振興協力隊、一村一品、六級產業化、故鄉納稅等政策或制度。

至於政府數據成效如何？其實檢視官方所出版的地方創生成效調查報告書的內容就可以得知。首先，必須說明一點，這也是我認為台灣推動地方創生必備的一點，那就是日本的地方推出地方創生策略時，必須得先設定「關鍵績效指標」(Key Performance Indicators, KPI)，這樣才能準確分析出成效。檢視日本官方報告書，可以看到當年度共實施了4,060個計畫，平均每個計畫提出了2.7項KPI。在各種實施項目當中，超過9成達成率為農林水產振興及地方產業革新等項目，低於8成的為觀光振興、合作核心都市圈、勞動工作環境改革等項目。因此，可以得知在不同的項目中還是有所差異，但是在地方政府自訂的目標中，大致上還是可以達成8成左右的KPI，就成效來說算是及格的。

Q2剛談論到的主要是政府數據，那麼民間觀感如何？是否兩者有所落差？

答：民間的反應迴響有好有壞，大致上來說政策還是有好的效果，例如：雖然人口回流到農村的數量不如預期的多，但是回流到中型城市（關西圈、名古屋）的人口還是日漸增加的；另一方面，雖然安倍政府大力推動地方創生，但依舊無法改變東京移入人口數增加最多的現況；各個城市吸引人口回流的政策已經逐漸達到成效，但地方創生的另外一個重點－增加人口出生率的目標依舊遙遙無期，目前人口出生率仍在1.46，也就是平均1個家庭誕生1.46個小孩，距離目標值1.8有段距離，更別提要解決人口過少必須得要到2.6，短時間內仍無法看得出是否能夠提昇生育率。在日本，地方創生是由地方政府提案，經過中央審核後撥款，因此中央政府扮演重要的角色，在整體實施方式上，被民眾批判成由上而下的政策，因此可想而知，為了獲得撥款，地方所提出的戰略，很容易只是提出迎合中央政府喜好的政策，而且在短時間提出的戰略，也較常流於提出一個非長期及永續的計畫，其中KPI的目標設定是否正確，也值得深入思考。

Q3日本的地方創生已經進行一段時間，根據您的觀察，與台灣地方創生模式有何差別？形成商業模式的方式是否有所差別？

答：我們可以從地方創生實施的面向來分析，其中工作創生中的在地企業革新工作就可以看到，工作雇用的數量增加了6,070個工作機會；在地開發的創新產品及服務，增加了在地產業營收高達日幣43.5億。當然，日本的在地企業革新工作，又包括了支援新創事業計畫、支援在地中堅及中小企業計畫、形成產業鏈、產業群的集中強化計畫等3部分，因此提倡新創產業、加強在地產業能力、加強產業之間的連結3部分其實都有在實施。

Q4日本地方創生的產業類別十分多元化，例如：林業、養殖、農業、民宿等，您認為台灣的地方創生產業類別趨向於哪些面向，或者未來可以往哪個方向前進？

答：基本上只要是在地的產業，都是地方創生相關的產業。以日本地方創生政策的做法來說，可以分成3個面向：

1. 提昇原在地產業的競爭能力及技術革新，將原本基礎的產業升級。

2. 農林水產業的產業革新，由於該產業是國家基礎產業，所以日本會特別保護這一塊，透過品牌包裝、銷售通路、產業智慧化等。

3. 觀光振興，對於日本來說，觀光是占很重要的收入，具體的行為包括廣告宣傳、基礎設備更新、生態旅遊、食農教育、農業體驗等。

由於台灣跟日本的社會結構很類似，像是農業方面也是以水稻農業為主，比起參考歐洲的地方創生，日本地方創生的計畫都還是蠻可行的。

Q5台灣將今年列為地方創生元年，您有什麼建議，或政府應提供哪些協助？

答：台灣的地方創生可以參考日本，設定具體計畫目標，計畫實施結束需檢視政策成效，而執行的方式可以透過「循環式品質管理」(Plan-Do-Check-Act, PDCA) 的方式進行。而中央政府也可以透過以下4點來協助地方政府：

1. 情報：現今的資料散落各地，建議中央政府將統計資料綜合彙整並統一窗口，以利各地方了解自身長處及短處。

2. 人才：創設訓練地方創生人才學校、工作坊，避免各地缺少能解決在地問題、整合在地資源、編寫計畫的人才。

3. 資源：整合各部會工作，讓預算能夠統一補助，避免資源重複的預算補助方式。

4. 法律：建立相關法律的支援系統，例如：擬訂地方創生條例。

Q6就您的觀察，地方創生能否在台灣成功實施？有什麼方式可增加成功率？

答：其實就我的觀察依舊可分成下列3個方法來處理。首先，利用政府所提供的資訊，了解在地產業的長處與短處，並建立長期的目標、願景，並逐步實踐；其次，培養在地地方創生人才，透過政府提供的人才養成機會，提昇在地能夠進行地方創生工作及整合資源的人才。最後，增加在地的產業、在地的地方社區組織、在地的生產組織可共同連結的機會。突破以社區為單位，轉以產業圈、鄉鎮、在地組織整合範圍為單位，提昇企業間、鄉鎮內各種共同合作的機會及工作。

Q7就您的觀察有哪些成功的案例，台灣有哪些值得借鏡之處？

答：在提到成功案例前，或許可以先從「地方創生學校」談起，在日本，地方創生學校就如同大學一般，總共有180堂課，分成不同產業，例如：補助農業、補助水產及在地企業，都有一套相應的課程。地方創生學校能有系統的獲得資訊，有別於只是聽取演講或者研討會，所以，籌辦台灣版的地方創生學校是必然的措施。

我們把目光看向東京的東北邊，一座小城市－茨城縣笠間市，別看它只有7.5萬人，但是日本許多知名的工廠都將本部設置在這裡。有趣的點不止於此，工廠聚落位於南部，北邊則是農產區域，而笠間市最有名的農產品是栗子，這也是日本栗子產量最多的地方。

先從栗子談起，其實種栗子並不容易，採栗子更是如此，有別於其他農業都已經機械化，栗子的特性卻還是只能透過人工採收。為了保存這項傳統，專屬於栗子的地方創生也由此而生。地方政府做了哪些措施呢？主要是讓產銷可以活化，首先，擴大栗子種植面積，地方政府負責號召企業領養廢耕農田，將栗子交給當地甜點店製作栗子蛋糕、蒙布朗等甜點，或者製作成栗子果醬等產品，甚至幫忙接洽合作的工廠，讓政府負責資源連結、擴大經營以及輔助。

除了這些之外，笠間市甚至有一間專屬的技術研究所，研究項目主打食品加工、陶藝等領域，而陶藝產業也是笠間市的另一個發展重點，由此可以看到透過地方創生產業經費的挹注，不單只是生產、販售，而是進階到研究，才可以讓地方產業活下去。

擴增自身的技術專業，也是另外一條地方創生之路。鯖江市就是如此，擁有傲視世界的手工眼鏡技術，隨著機械製的鏡框增多，地方政府就希望可以透過自身擁有的技術，再次進化，於是跨進醫療產品領域，例如：手術的夾子、手術用的特殊眼鏡等；攜手科技產業，希望可以發展出日本版的Google Glass。回過頭來，我覺得台灣企業都很聰明，也很願意衝，但比較少有機會跟其他產業合作，地方創生不只是讓地方復甦，更可以把不同的產業做連結，擴大自己的範圍跟領域。或許，日劇「下町火箭」就是一個很好的例子，主人公從原本的航空產業，擴增到醫療產業甚至農機產業。

Q8您的專長在於社區總體營造及城鄉區域發展，就您的觀察，台灣除了能發展地方創生外，是否還有其他建議？

答：在地方創生之前，台灣的社區營造已經實施20年，社區營造顧名思義就是聚焦在社區範圍，而透過日本的地方創生政策，我們可以反思以下幾點：

1. 日本並非以「全國統一」（由上而下）或「社區自主」（由下而上）的方式進行，反而是以產業圈、鄉鎮範圍進行地方營造。

2. 重視政策實施的PDCA的方式，並設定目標，不單單只是實施政策，而是實施後進行效果評估及自我檢視，除此之外，同步重視計畫實施單位的「自立性」、「在地性」及「未來性」。

3. 記取日本的失敗經驗，例如：過去政策僅以各種專業縱向切割實施，而不重視各種領域之間的連結，而造成稅金等資源重複分配而形成浪費。