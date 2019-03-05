究極！地方創生（歐美版）

分享 facebook 【文／周尚勤 圖片提供／達志影像、東方IC】

在台灣談到地方創生，聯想到的多數是日本，但其實在如風景畫般的義大利與美國更多小城鎮因產業蕭條、人口外移成為「鬼」地方。然而，在地方政府與市區居民的同心協力下，竟讓鬼地方搖身一變為地方新貴，他們是如何辦到的？

在國際間，「地方創生」(Placemaking)潮流風行已久，越來越多的組織發現其價值與利益，直到近年來，由於日本安倍政府在2014年提出地方創生治理模式，令地方創生在台灣受到更多關注。如今，台灣也正式全面啟動相關行動，定調2019年為「地方創生元年」，作為國家戰略計畫。

剖析日本推動地方創生的模式，主要藉由建立「地域、人才、工作」三者的正向循環，透過資訊情報、人才、財政等支援，企圖解決高齡化、人口過度往都會集中及地方經濟因人力不均產生的困境，目前已成功推動部分成功案例，例如：九州觀光列車、四國瀨戶內海藝術祭。

美國布魯克林 從黑街到打卡熱點

除了亞洲地區，把目光看向太平洋彼端，來到美國紐約布魯克林的丹波區(Down Under the Manhattan Bridge Overpass, DUMBO)，這個充滿濃濃藝文味的新興觀光熱點，無論是坐在布魯克林大橋公園吹著微風、遠眺曼哈頓天際線，或是漫步在紅磚屋間感受悠閒氣氛，都很難想像，這個集藝術、科技新創的聖地，竟曾是紙板箱廠、菸草工廠、倉庫聚集地，也是紐約市最重要的工業區之一。

人跡罕至的地下道、空蕩蕩的房子⋯⋯，DUMBO原本很可能被貼上「不安全」的負面標籤。然而，不只是紐約市政府透過發展水岸觀光、將橋下荒地變身為親水公園；前衛的戲劇場所、具有展演功能的書店陸續進駐，賦予廢棄廠房全新的面貌；各個藝文組織也把集體營造藝文特區形象作為努力的目標，例如：秋天舉辦的橋下藝術節，每年吸引全球藝文界同好前來朝聖。

現在，人們提到布魯克林，第一個反應不再是「治安差」的刻板印象，反而透過不同社區居民組成的協會、組織，打造DUMBO新風貌，保留了後工業的韻味，成為獨樹一幟的美東風景，更是網路社群中的打卡熱點。這就是「地方創生」展現的力量。

特別值得注意的是，地方創生不再只是既定印象中，單純的農業再生、資產保護等單面向策略，而是更著重於人與空間的連結與對話，藉此促進健康的社區和幸福的公共空間。

根據非營利組織「公共空間計畫」(Project for Public Spaces, PPS)的定義，地方創生激勵人們共同思考，將公共空間重塑成為社區的核心，地方創生不只是追求更好的都市景觀設計，更重要的是在協作過程中，透過強化人與空間的連繫，利用形塑公共領域來最大化共享價值、凝聚社群。「芝加哥地方創生」(Placemaking Chicago)則補充，地方創生是「以人為中心」來規劃、經營公共空間，包含了觀察、傾聽、詢問在特定區域生活與工作的人，以發現他們的需求和渴望。

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美國底特律 不沉淪的「社區靈魂」

簡而言之，地方創生是創造讓人們想居住、工作、玩樂與學習的優質場所的過程，「以人為主體」扮演了地方創生能否成功的關鍵角色。美國奈特基金會(Knight Foundation)一項名為「社區的靈魂」(Soul of the Community)的調查，訪問了26個社區、超過1.5萬名受訪者後發現，人們對其所居住的社區情感依戀越高，在經濟上的表現就越好。

例如：在著名的美國汽車大城底特律，從老住戶到年輕學生、藝術家，從小企業到億萬投資者，不同年紀、能力、社經背景的人集結起來，為了其身處的地方，在文化、社會等實質生活的面向貢獻己力。雖然底特律歷經全球金融危機，也遇到美國汽車工業幾近崩潰，而在此之際，位於底特律市中心的「康普斯馬堤斯公園」(Campus Martius Park)的重生，徹底扭轉了這座城市的核心。公園南端，出現了一個季節性的「海灘」，沙灘上的腳和自拍照在社交媒體上形成旋風，《紐約時報》更將其作為底特律面臨財政挑戰中的精神象徵。

「鼓勵居民重新構想整個城市社區的公共空間」，正是地方創生的精神之一，「底特律社區發展倡導者」(Community Development Advocates of Detroit, CDAD)執行董事Sarida Scott認為，地方創生是一種「培力」(Empowerment)，幫助底特律居民以新方式應對挑戰，「我們希望這是由社區推動、認同的活化公共空間設計。」

從DUMBO的蛻變到底特律的重生，除了以藝術創作等方式展開地方創生行動，地方創生的形態與做法相當多元，例如：全球有不少利用天然資源、自然人文景觀、美食、甚至是科技新創(Digital Placemaking)，達到社區再生的案例，這行動和準則，全圍繞著在地議題。

義大利扎加羅洛 分散型旅館幫小鎮漲人氣

將鏡頭轉到歐洲，義大利西西里島的小鎮聖勃卡(Sambuca)，為了重振生機，打算將十幾間房產分別以1歐元的代價售出。這並不是什麼新聞了，義大利因人口減少與外流，約有3,000個鄉鎮正面臨廢村危機，老屋賤價拍賣更是時有所聞。

不過，靠著地方創生，原本走向廢墟的小鎮有機會換得一線生機。義大利羅馬近郊「扎加羅洛」(Zagarolo)便利用「分散型旅館」(Dispersed Hotel)，成功改變了小鎮命運。

「分散型旅館」是利用空屋打造的住宿設施，櫃檯、客房、餐廳水平分散於整座城鎮，以一鎮之力招待觀光客。這個概念起源於地震災後重建，也可歸因於60年代的海邊度假風潮，經營者不僅要費力的打造觀光資源，更辛苦的要得到該地居民的理解、建立強烈信賴關係，使居民對旅館產生共鳴。

扎加羅洛人口約1.6萬人，雖然沒有廢村危機，但觀光客稀落，一對來自羅馬的情侶利用空屋打造分散型旅館，以當地特產的白酒、農業形態與觀光結合，加上每個周末舉辦以義大利品質最高聞名的農夫市集，以及每年10月，幾乎全鎮老少總動員、從早晨持續到半夜的葡萄嘉年華，成功吸引觀光人潮。難得的是，當地年輕人成立了農業文化協會，除了無償取得、租借農地，自產自銷作物，更重要的是與中小學合作，教導學生更了解農業與農作物，並與國際志工協會共同推動農事，從小鎮既有的特色著手，凝聚居民的意識。

就如同美國知名智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)的大都會政策計畫高級研究員Jennifer S. Vey所說，「地方創生並不是要取代，而是在已存在的東西上，使一個地方變得更強大、更持久。」