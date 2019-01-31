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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

魯肉飯保衛戰》民眾抗「疫」非洲豬瘟

2019-01-31 09:45能力雜誌

【文／益安診所林俐岑營養師】

近期，台灣正在打一場關係重大的防疫戰爭，對抗的目標不再是流感而是「非洲豬瘟」，從2018年中驚傳中國爆發案例，台灣海關的罰金也由最低1萬元提高至20萬元起跳，顯示台灣打「瘟」的決心，至於民眾該如何參戰，如何吃得健康？將是今年首要課題。

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最近，台灣的養豬業不怎麼安寧，打開電視可發現有人因為攜帶豬肉製品從中國入境而被罰鍰；或是日前於金門發現中國海漂的死豬，經檢驗帶有非洲豬瘟病毒，使得金門淪為疫情的高風險區。而這「非洲豬瘟」的疫情，到底是從何開始？怎麼會像雪球般越滾越大呢？2018年8月份時，中國東北爆發亞洲「非洲豬瘟」首例，短短不到1個月，疫情就由東北南下到浙江省，而台灣本島與中國僅僅只有台灣海峽之隔，隨時都可能經由走私肉品或者疏忽入侵台灣，因而引發上至政府下至民眾及台灣養豬業者皆人心惶惶，到底「非洲豬瘟」有什麼可怕之處呢？

2,000億元的鉅額災損

其實「非洲豬瘟」存在已久，這種於1921年首次在非洲發現的豬隻疾病，因和傳統豬瘟的臨床症狀高度相似，故被命名為「非洲豬瘟」。一旦豬隻被感染後，致死率可達100％，全球目前尚無疫苗可以防治，豬隻染病之後只能撲殺。而「非洲豬瘟」病毒是屬於複雜且大型的DNA病毒，抗酸、抗鹼能力十分強大，室溫下，在糞便中能夠存活11天；沒有清洗乾淨的豬舍、豬欄，非洲豬瘟病毒至少可存活30天；豬肉儲存於冷凍條件之下，病毒仍可存活1,000天之久；做成豬肉製品的話，例如：醃製火腿，病毒能存活的天數依舊可達140天，威脅性十分驚人。

雖然非洲豬瘟為「非人畜共通傳染病」，病毒僅會感染豬隻，人類吃下豬肉並不會因此感染，但為何依舊造成人心惶恐呢？首先，目前無疫苗可防治豬隻被感染；其次，受感染的豬隻被製作成肉品後，人類吃下肚雖不會被感染，但若未吃完倒入廚餘，進而將廚餘給豬隻吃的話，豬隻感染到非洲豬瘟的機率就會非常高，一旦感染上非洲豬瘟，就只有撲殺這條路可走，因此，影響的層面將由養豬業者，擴大到小吃攤販或肉品零售業者，無一倖免，農委會甚至表示，如果非洲豬瘟肆虐台灣，災損將達2,000億元。

廚餘易成帶原體

換句話說，吃魯肉飯並不會感染上非洲豬瘟，但若所食用的魯肉為感染非洲豬瘟的豬肉，恐會衍生危機，尤其將未吃完食物倒入廚餘桶，再拿給豬隻吃，那豬隻就極有可能染上非洲豬瘟。非洲豬瘟雖對人體無害，不會傳染給人，但該病毒可以在人體黏膜存活1周，兩岸交流往來十分頻繁，人體很容易就成為媒介，而在防治上面就更顯得困難。例如：台灣養豬業者到中國養豬場參觀，若當地的豬隻已經受到感染，參觀的同時病毒就可能飄至人類鼻黏膜，由於存活期長達7天，在返台之後回到自身養豬場，就可能造成感染。

目前政府研擬除了對於境外疫情的掌控，避免感染台灣；廚餘的處置都需要進一步的規劃。那麼，對於民眾來說，可以做的事情就是不要將境外疫區的生豬肉或熟豬肉製品帶入國內。

在防治方面，非洲豬瘟病毒雖耐酸鹼，但卻不耐高溫，在70度高溫之下，持續加熱30分鐘可消滅其活性。因此醃製的火腿、豬肉鬆等風險更高，因為這些豬肉製品加熱的溫度通常不高，即使超過70度也未必加熱超過30分鐘，因而更增加非洲豬瘟病毒的存活機會。目前台灣農委會已研擬防治政策，規定廚餘若是進一步將餵養豬隻的話，需以高溫蒸煮，中心溫度要達到90度並蒸煮超過1小時，才得以餵養豬隻。

看、摸、聞 揪出病死豬

細數台灣餐桌上的美食，豬肉所占比例最高，因此，非洲豬瘟雖對人體不會造成影響，但對於養豬業者卻是衝擊龐大，一旦台灣淪為非洲豬瘟疫區，不僅吃不到魯肉飯及其他豬肉料理，台灣經濟恐也難逃劇烈衝擊。

至於豬肉為何如此受台灣人青睞，究竟它有什麼樣的魅力呢？豬肉本身包含人體需要的必需脂肪酸(Essential Fatty Acid, EFA)和蛋白質，以及含有豐富的鐵質及維生素B群，但豬肉所含的脂肪以飽和脂肪居多，患有血膽固醇過高的民眾，建議不宜攝取過多。

那麼該如何挑選品質優良的豬肉，避免中彈呢？一般可以透過「3覺」來避免誤踩地雷，3覺分別是「視覺」、「觸覺」及「嗅覺」。正常的豬肉色澤呈現粉紅色且彈性良好；注水豬肉的肌纖維會腫脹，色澤雖光滑但缺乏彈性；病死豬肉會呈現暗紅色且表皮會有出血點，甚至有異味產生。挑選完品質優良的豬肉，烹飪方式也千萬別疏忽，烹煮豬肉一定要讓中心溫度達70度，以避免「有鉤絛蟲」的感染。此外，豬肉在解凍後，營養素會快速流失，若2次解凍的話，豬肉的風味更是會流失殆盡。

在這個節骨眼上，假如不吃豬肉是否還有其他食物可以替代呢？基本上來說，牛肉與豬肉同屬紅肉類，若有貧血症狀或者缺鐵質的民眾，建議可以透過攝取牛肉作為優良鐵質的食物來源，但不論豬肉或者牛肉都是飽和脂肪含量高的肉類，不宜大量頻繁的攝取，特別是有高血脂症的民眾，建議可以攝取白肉（例如：雞肉、魚肉）當成主要的動物性蛋白質來源。另外，三高族群可以攝取植物性蛋白質，例如：黃豆相關製品、毛豆、黑豆等，讓飲食更健康。至於離不開豬肉鬆的民眾，或許可以考慮搭配鮪魚鬆、旗魚鬆等替代品，讓健康更加分。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年2月號，非經同意不得轉載、刊登】

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能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

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