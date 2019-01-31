葉綠宿旅館：文創來加碼 旅館變身「綠色小清新」

【文／蘇芩慧 攝影／徐銘鴻 圖片提供／葉綠宿旅】

環保旅店也可以走文青風！13米高植生牆、音樂樹屋、主題小書櫃，還有主題影展等體驗活動，從「特色」、「互動」抓住顧客的心，是葉綠宿旅館在台中逢甲商圈超人氣的關鍵。

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鄰近台中逢甲商圈的西屯路至善路口，有棟外型鮮明的建築物，依傍著綠意盎然的至善綠園道，讓人路過總忍不住瞧它一眼，有時你會看到旅客拖著行李箱進入；有時則是一身輕便的在地人，提著逢甲夜市美食進入，彷彿要參加Party般愉悅！這不是什麼魔法場所，而是逢甲商圈知名的「葉綠宿」旅館。

互動精神 打造休憩空間

它不單單只是提供住房的旅店，更是與在地商圈、居民、人文、品牌結合的創意聚落。

近年自由行旅客占來台觀光人數的8成，港澳、日韓、東南亞自由行比例更是持續增加，旅客透過各式線上旅行社(Online Travel Agent, OTA)選擇自己喜歡的住宿成為訂房趨勢，加上旅客更重視旅館於空間、服務上提供的「主題式概念」與「差異化體驗」，要在激烈競爭中獲得顧客的青睞著實不易。所幸葉綠宿積極在軟硬體上用心創造出差異化，這幾年仍保有極高的住房率。

「相較於上一世代的旅客不太需要與人互動，熱愛金碧輝煌的氣派大廳、游泳池及SPA等硬體設施；年輕世代的旅客期待旅店除了能提供舒適的住房空間外，又能打造有趣好玩的公共空間，讓他們自在地拍照、互動交誼。」葉綠宿旅館總經理詹國言認為人與人間的互動與分享，不是大飯店可以做到的，當然這種服務不是只有民宿才能提供，更是葉綠宿積極達成的目標。

葉綠宿這幾年打造了麻雀雖小五臟俱全的廚房，可以看書聽音樂的樹屋，還有自己投幣拿零食、泡麵的誠實商店，更可以在寬敞的空間裡玩桌遊、寫寫心情筆記，甚至到「森林郵便局」投遞一張明信片給未來的自己，除此之外，還會不定期與業者合辦影展、市集⋯⋯目的就是為了創造一個讓人愛上的休閒遊憩空間、養出一群忠實的粉絲。看著一本本寫滿旅客分享、感言、鼓勵的留言本，詹國言如數家珍地回憶起葉綠宿和旅客共同寫下的故事。

漸進環保 綠精神深入水電

「葉綠宿」顧名思義與「綠」有關。由於團隊成員大多愛好生態與自然，加上當時以環保為訴求的旅店仍是少數，因此在獨特性的考量之下，決定在至善綠園道旁開設一間導入綠色元素的環保旅館。有了主軸後，接下來便要依此一項一項展開。詹國言幽默地說，葉綠宿之所以能夠順利地拿到政府「低碳旅店」、「環保旅店」這2個標章，是因為評審委員只要來過旅館就會認同：「我們2樓以上的公共空間完全沒有空調，8、9月正熱的時候來肯定滿身大汗，很簡單便可證明我們對於低碳環保的決心！」

當然，葉綠宿的環保措施不只有這些，還有更多在看得見的硬體設備裡。包括：旅館中央的設計天井，創造自然的通風採光；13米高植生牆，讓客人在室內也能享受光合作用；雨水回收系統，落實資源再利用；熱泵加熱系統，聰明地妥善運用能源等等。

不過相較於以營利為目的的企業，在做任何決定時都要考量消費者的感受，這些年葉綠宿一邊導入環保一邊觀察旅客的接受度，例如：剛開始鼓勵客人自己帶牙刷牙膏等備品，以減少資源的浪費，但若客人沒帶仍然可以到櫃檯拿，即使如此柔性推廣仍然被客人抱怨；為了鼓勵大家搭乘大眾交通工具前來投宿，葉綠宿成為逢甲周邊第一間停車必須收費的旅館，這麼做剛開始也不被客人接受。

不過隨著時代進步，以及環保署對環保旅店的推廣，消費者對於環保旅店的型態越來越接納。例如：開業3年後，葉綠宿就不提供房間瓶裝水，並且在每層樓設有飲水機方便客人取用，這次的措施便很快被客人接受。詹國言坦言，若在3年前施行，肯定無法徹底執行。「我知道許多旅館就不太敢這麼做，畢竟對業者來說瓶裝水沒多少錢，但若因此損失一筆訂單，卻是上千元的代價！」

跨界合作 影展、作家當賣點

自由行客人最重視旅館的「主題式概念」及「差異化體驗」，那麼葉綠宿在環保概念主軸外，該如何提供差異化體驗呢？詹國言指出，這時代若想發展得好，絕不能單打獨鬥，更要跨界合作！

在葉綠宿著手進行跨領域合作計畫時，為了能跟外界有更多交流、督促旅館更快達成目標，他們決定參與經濟部商業司「服務業創新研發計畫」(SIIR)尋求更多資源。「我看到很多人創業時都是自己關起門來做，根本不清楚顧客的需求。但在SIIR裡，我們除了能接觸輔導委員的專業建言，還有許多來自業界、公協會的單位一起交流，除了讓我們更加了解外界動態，還能因為SIIR無形的背書，與業界媒合時更加順暢！」

早期葉綠宿旅館B1是一個堆放物品的倉儲空間，整棟旅店只以提供住宿房間為主，無法進行交流活動。自從葉綠宿決定增加多元化服務後，便整理地下室作為未來葉綠宿客人的重要交誼場所，讓年輕人到台中住宿時，擁有別於一般旅館的不同體驗，包含與不同業者跨界合作舉辦的「Movie Night」、「福爾摩沙影展」、旅遊作家分享，還有在B1廚房一人做一道菜的「Yummy Night」，要讓年輕人不只來睡、來玩，更可以交到朋友。

「我們的客人年齡大多介於18到35歲這個區間，他們不喜歡太單一的服務內容，所以旅館除了在B1打造出有趣空間，讓一群人可以聊天、煮菜、玩桌遊、把逢甲夜市美食帶回來一起分享，也可以一個人寫寫心情日記與塗鴉牆，或者在我們與唱片行合作的蟲鳴樹屋裡放空、聽音樂。」葉綠宿行銷企劃陳品慈帶領夥伴執行所有旅店活動，雖然辛苦卻也創造出絕佳默契，手上展示一份由團隊共同打造的葉綠宿旅遊地圖、美食護照、可當書籤與明信片的環保房卡套，還有到處可見身影的葉綠宿公仔「葉小蝸」，就是要一舉擄獲目標客群的心。

另外在2∼8樓的住宿區，除了設有網美最愛的植生牆、盪鞦韆，也有文青最愛「讀書人小書櫃」，分別與3間獨立書店合作嚴選出「自然、環保、活力、慢走」4種不同面向的好書，可以帶回房間慢慢享受，讓旅客一個人入住也不孤單，在每個角落都能體會愜意。詹國言強調，葉綠宿的目標是要打造「Green Hotel＆Hostel」，在這裡同時享有旅館的硬體規格以及民宿的軟體溫度，無論與人、與空間都能放心交流。

由於葉綠宿將創意落實於旅店每日工作中，獲得SIIR評審委員的青睞，從2017年7月B1空間籌劃階段一直到計畫結束為止，順利完成「旅宿空間多元運用與環保倡議計畫」，包含綠光空間、大地廚房、蟲鳴樹屋、慢走塗鴉牆、蝸牛日記區、森林郵便局等6大服務項目，平均1∼2個月便成功引進文創品牌進駐空間，也舉辦了6場在地食材推廣活動，甚至因為活動宣傳與專案搭配得宜，提昇了住房率10％。

斜槓企業 差異化對抗危機

看到這裡你或許會想，葉綠宿提供那麼多體驗，但旅客不一定會來台中第2次，對店家來說有實質幫助嗎？詹國言以他們舉辦的另一個活動來說明，其實葉綠宿所做的並不只針對旅客。

「我們曾和越南料理老師合作教越南菜，透過活動不僅幫助她與台中當地想學越南菜的學生媒合，還在無形中增加了葉綠宿的曝光度與附加價值，讓在地人對我們旅店產生好奇、好感與黏著度，來日若有朋友要來玩，他們可能就會首先推薦葉綠宿。」

從這裡我們可以看出葉綠宿的行銷團隊不僅用心思考，也很有執行力。難怪詹國言會說，一般旅店由於是業務導向，業務部總是大過行銷部，但他們則是相反過來，絞盡心思做行銷。

葉綠宿的案例在在提醒服務業，現代企業無法再靠一招半式闖江湖，應該在原本專業下增加服務與體驗，才能創造出差異化，讓自己成為「斜槓」(Slash)企業，在隨時可能出現的危機下，不受太大的影響。

不過多元化不代表齊頭式成長。管理大師彼得．杜拉克(Peter Drucker)曾說，與其把時間與精力花在彌補劣勢，不如增強自己的優勢、拉大與別人的差距。詹國言經營葉綠宿時也有如此看法：「比高檔比不完、比低價也沒意義。」他認為要把品牌做好，絕對要強化強項，不要追平弱項，那樣只會讓自己變得很普通。

因此雖然陸客銳減衝擊台灣旅宿業，使得原本以接團客為主的周邊旅館開始殺價競爭，但葉綠宿堅定靠著差異化體驗服務，持續吸引自由行旅客，才能受到較少的影響、穩住陣腳，近期甚至開幕第2館「綠宿行旅」，有別於葉綠宿的年輕活潑互動性，綠宿行旅以低調沉澱、設計質感更高的風格，開創另一種居住氛圍。依此成功經驗，未來詹國言與團隊將繼續以「連鎖不複製」的多元策略，注入SIIR所帶來的跨領域交流能量，為台灣旅宿文化進行有氧光合作用！

【完整內容請見《 能力雜誌 》2019年2月號，非經同意不得轉載、刊登】