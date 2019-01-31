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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

出去玩？「綠」友友們正夯

2019-01-31 09:45能力雜誌

【文／吳睿平 圖片提供／達志影像】

隨著環保議題越來越夯，永續旅遊早已掀起全球熱潮，它讓美景與特殊文化長存、節約飯店經營成本，「環保」可不是賠錢貨！即使旅客必須多付些費用，但只要貫徹品牌的環保信念，旅宿業就能養出更死忠的顧客。

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全球觀光產業蓬勃發展，預計將以每年4％的速度成長，由於其號稱「無煙囪工業」、擁有相對較少公害的特性，讓許多國家熱情擁抱這項產業。然而，根據澳洲雪梨大學(University of Sydney)在2018年公佈的一項研究結果指出，旅遊業的溫室氣體排放量占全球總量的8％，其實並不如想像中的環保。因此，為了讓美景長留、生意做得更長久，「永續旅遊」(Sustainable Tourism)的概念也應運而生，成了現今旅遊業最重要的趨勢之一。

旅客、環境、社區都是贏家

順應這股潮流，聯合國將2017年定為「永續旅遊發展年」，希望以友善環境、保護文化與自然遺產，以及提供在地社區實質社經利益等3大做法，達到永續旅遊的目標。透過尊重環境與當地社區，一方面可降低污染，另一方面還能激發更高經濟與社會潛力。

在國際旅遊產業裡，排放的二氧化碳主要來自運輸、住宿與活動3大類型，知名永續旅遊社群ecobnb指出，旅遊中的交通運輸與住宿所產生的大量二氧化碳，已成了歐洲第4大污染源。根據聯合國世界旅遊組織(World Tourism Organization)數據，旅館業碳排量占整體觀光產業的20％，排名第2。因旅宿業具有365天、24小時不停擺的營運特性，隨之而來的是自然資源被高速消耗，並對環境造成極大負擔，法國雅高酒店集團(Accor Hotels)統計旗下旅館資料，每年排放的二氧化碳約4,500萬噸，相當於1座小型燃煤發電廠，而其中更有高達77％的二氧化碳是消耗不可再生能源時產生的。

而美國綠色建築委員會(U.S. Green Building Council, USGBC)曾統計，光是在美國，旅館占地就超過50億平方呎，客房數更超過500萬間。正因旅宿業擁有如此龐大的基數，轉型為綠色旅館的成效將相當明顯，這同時也是維持永續旅遊發展的重要一環。

低碳、愛生態旅遊Go Green

隨著生態永續、環保意識越來越深入我們的生活，永續旅遊，早已成為當下最時髦的旅遊方式之一。具有強烈生態意識的千禧世代也逐漸加入消費族群中，他們的價值觀推升了「走向綠色」(Go Green)的潮流，在線上訂房網站Booking發佈的2018全球永續旅遊調查報告中，有87％的旅客願意以維持環境永續的方式進行旅遊活動，並有67％旅客願意多花5％費用，確保旅遊時對環境的傷害降到最低。旅館業也嗅到這一波新消費族群的趨勢，「環保」、「綠色」將成為眾多旅宿業脫穎而出、獲得消費者青睞的重要轉型目標。

綠色旅館 賺錢又吸客

綠色旅館的流行，是無庸置疑的。能從各項硬體設備就開始促進永續、更友善的綠建築，更是颳起一陣業界的風行潮流。麥格羅希爾建築信息公司(McGrawHill Construction)一項研究指出，餐旅業獲得認證的綠色建築從2011年至2013年間，成長了50％。而目前全球約有逾200種綠色認證標章，成為輔助旅客做出投宿決定的關鍵因素之一。旅館業常取得的綠色認證則為：Green Key及LEED。Green Key是獲全球永續旅遊委員會(Global Sustainable Tourism Council, GSTC)認可、專為旅館與會議產業設計的環境認證，目前全球共有57國、2,900家旅館通過認證；LEED則為美國綠色建築委員會建立的永續綠建築評級系統，其發出的認證已遍佈在31國的大小旅館。旅館業走向綠色，不只是踩在潮流的浪尖上，也有機會賺取更多利潤。2016年由Accor Hotels針對7,000名客人進行的調查顯示，有2／3遊客打算為參與綠色實踐的酒店，付出更多費用。除此之外，以下優點更吸引業者前仆後繼，透過不同認證，成為綠色旅宿的一員。

1.減少碳足跡、友善環境

LEED報告指出，餐旅業的碳足跡來自每年消耗1.2兆加侖的水、數百萬噸的廢棄物，通過LEED認證的建築，以節約能源、水、廢棄物，並在製造過程中使用更安全的材料，降低對環境的影響。以位於印度班加羅爾(Bengaluru)的酒店ITC Windsor為例，這間南印度第1個獲得LEED最高白金認證的旅館，利用智慧規劃和創新科技，每年處理、回收的水資源，足以灌溉6萬5,000棵樹。以再生能源供給的電力就可完全滿足營運需求，ITC Windsor並在超過60％的屋頂鋪設高反射材料，大幅減少室內的降溫需求。值得一提的還包括每年的二氧化碳排放量，減少了將近1萬3,000噸。

至於越南的五星級酒店The Anam則停止使用塑膠袋，用竹吸管、可回收的玻璃瓶取代塑膠吸管與瓶罐，更進一步的定期清理海灘、利用回收的洗衣水澆灌花園，並試圖帶動當地社區以產生更大的影響力。

2.降低成本、提高利潤

當能源和水資源的消耗減少，意味著同時能節省資金成本。位在越南胡志明市的Caravelle Saigon酒店，利用回收的廢水沖洗廁所，每年的回收量高達4萬立方公尺，也藉由改用節能燈泡、數位溫控器以及能效更佳的電梯及馬達，有效降低每年營運成本。

新加坡君悅酒店(Grand Hyatt Singapore)則是將廚餘處理成堆肥，不僅每年節省下10萬美元的支出，透過機器24小時的處理後，可將500公斤的廚餘轉化成有機肥料，用在酒店的花園或者出售。這個做法不僅可以防止400噸的廚餘進入垃圾掩埋場，酒店更節省清運廚餘、購買垃圾袋與人力成本的費用。

3.建立品牌忠誠度

LEED報告同時指出，如果在旅遊網站TripAdvisor中被列為綠色旅館，顧客的平均評價將高出其他業者20％，而《哈佛商業評論》(Harvard Business Review, HBR)也曾發表研究，64％消費者表示對於品牌的忠誠度取決於與企業的共同價值觀。當旅館將「永續」的價值觀內化成品牌的核心，將有機會贏得一些忠誠的客戶，甚至有機會獲得他們對親朋好友的推薦。

當然，吸引有共鳴的顧客的前提是，旅館宣稱自己符合綠色環保時，必須提出真實的解決方案，才能獲得消費者的認同與好感。《國際當代酒店管理雜誌》(International Journal of Contemporary Hospitality Management)報導指出，虛假的措施可能會適得其反，例如：旅館表面上為了幫助環境，提出亞麻再利用計畫，但仍使用一次性盥洗用品且不提供回收，消費者可能無法真的信任它的決心、也難再次選擇光顧。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年2月號，非經同意不得轉載、刊登】

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華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

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