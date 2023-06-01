供應鏈碳盤查元年 台中精機跑出第一棒

【文／張彥文；攝影／黃菁慧】

「氣候變遷因應法」已在立法院三讀通過，各企業不能再將節能減碳視為「非緊急事務」。台中精機在工具機產業領跑，號召供應鏈上下游共同零碳轉型，應如何做呢？

工具機大廠台中精機，今年成立70週年，除了擴大舉辦週年慶系列活動，日前更舉辦供應鏈廠商大會，超過百家參與，宣示一項重要里程碑：台中精機將與伙伴們共同啟動「零碳轉型」！

近兩年來，為了積極解決氣候變遷的嚴峻議題，世界各國紛紛宣示追求2050淨零碳排。在此趨勢下，各企業無不積極「節能減碳」，連結上下游供應鏈減碳已是趨勢。

前友達光電執行長、近年來積極輔導企業節能減碳的舞雲智網董事長陳來助，就稱2023年是「供應鏈碳盤查元年」。在此趨勢下，台中精機無疑跑出供應鏈碳盤查的第一棒。

美國預計2024年起，將對進口貨品課徵碳關稅，歐盟則是2026年。最重要的是，未來將對「產品」課稅，而不是對「公司」課稅。因此生產者必須將生產過程的碳排放全部計算，才能得到正確的資料，成為報稅依據。

「整體碳排放的資料如果算不出來，歐洲和美國市場以後就不用去了！」陳來助點出問題的嚴重性，代表未來的碳盤查不是企業自己做完就好，而是要跟整條供應鏈廠商一起完成。

台中精機此次召集供應鏈廠商共同投入零碳轉型，除了因應大勢所趨，更大意義是結合二十餘年的數位化能力，及綠色生產企業文化的整體展現。

業界領先推減碳

位於台中市精密機械科技創新園區的台中精機總部，甫於三年前啟用，不但是台灣工具機業界第一個以工業4.0為架構打造的智慧工廠，更獲得綠建築標章，也是工具機產業的第一。

其實當初剛取得這塊建地時，台中精機董事長黃明和並不是很滿意，因為這裡是一個斜坡地形，高低落差21公尺，相當於七層樓高，不易規畫。

後來專案小組與建築師溝通，將總部大樓建在高處，再利用一個S型的緩坡做為路徑通到大門口，創造了一個有如巨龍蟠踞的意象，也成為精密園區的特色建築。

除了設計巧思，新廠也以節能環保為主要訴求，像是建置地下涵管，可降低室溫3～5度，在夏季可減少空調耗能；雨水回收系統創造水資源循環利用；物聯網即時監控用電量等等。

除了本身的綠色文化，台中精機推動供應鏈減碳，最堅實的基礎則是已經推動了超過20年以上的數位布局。

台中精機在1981年就投入資訊化建置，推動精實生產（Lean Production），透過減少浪費、提升效率及降低成本，創造更多利潤與競爭力。1998年導入ERP（企業資源規畫），接著建立電子商務平台；並在2011年及2016年取得ISO 14064溫室氣體盤查，及ISO 50001能源管理系統兩項重要的國際認證。

今年推動的供應鏈零碳轉型，又樹立了一個重要的里程碑。黃明和指出，台中精機是工具機產業的中心廠，圍繞著數百個協力廠，供應數千個零組件，在這樣的共生關係下，零碳轉型必得把供應商一起拉進來！

要帶著上百家大小供應商共同轉型絕非易事，這項龐大工程的主其事者雖然是黃明和，但觀念的導入和背後的推手，則是目前擔任台中精機協理、黃明和的長女黃怡穎。而黃怡穎學習轉型觀念和方法的業師，正是曾任友達光電執行長的陳來助。

碳排查刻不容緩

2018年，陳來助成立二代大學，2021年再成立零碳大學，黃怡穎都是首批學員。陳來助還在友達光電擔任執行長時，2009年就完成全世界第一個32吋電視機的碳足跡盤查。

陳來助指出，產品碳盤查是生命週期評估概念，從原物料取得、加工、生產、運輸到消費者手中，甚至還需要把消費者使用的時間計算進去，才能得到完整的碳足跡。2009年，友達就將電視生產過程中500家供應鏈的碳排放共同納入計算。

「供應鏈碳盤查的難度很高，因為你不是自己做完就好，供應鏈的抗拒性是很強的，」陳來助指出，那時減碳的壓力不如現在大，很多廠商都還在觀望；而且供應鏈廠商規模大小不一，有很多小廠根本沒有數據，想算碳足跡談何容易。

碳盤查除了生產過程中直接排放的溫室氣體（範疇一）、使用電力或產生熱能的間接排放（範疇二）之外，還要把範疇三納入，上下游供應鏈就屬於此範疇，也是排碳量最大的部分，但很多企業不知如何計算，勢必得與供應商一同協作。

算出完整的碳足跡只是第一步，更重要的是要減碳；既然很多碳是在供應鏈中產生，供應鏈廠商不減，整體就減不下來。

行政院副院長鄭文燦5月份出席《遠見》ESG企業永續獎贈獎典禮時表示，「氣候變遷因應法」已在立法院三讀通過，將碳定價納入規範，並規畫2024年啟動碳費徵收。政府亦籌組「台灣碳權交易所」，逐步建立碳交易機制。

再加上美國及歐洲也將開徵碳稅，「課稅就牽涉到成本，必須有碳定價的概念，」陳來助強調，當「碳」變成「錢」的時候，就變成另一種意涵。

台中精機兩年前就意識到這項危機，2021年就邀請陳來助到公司對所有高階主管進行「零碳轉型」的教育訓練。

陳來助當時強調的重點是，零碳轉型必須跳脫以往取得ISO認證的概念，而是要將其納入企業永續的核心能力。首先是碳盤查，包含能源盤查、溫室氣體盤查，及產品碳足跡三個項目；再來就是碳定價，要知道碳排放造成的實際成本，以及如何降低；最終目標則是碳中和。

這些事情都必須及早投入，愈晚做，成本愈高，時間的急迫性也愈強。陳來助指出，2021年時他拜訪很多企業，「大家都說，還早啦、不急啦，等政府做，我們再來做就好了，」但台中精機是少數願意起而行的企業，充分展現了領導者的願景和遠見。

零碳轉型三階段

未來台中精機的零碳轉型，將以三階段推動。第一階段就從供應商大會開始，讓伙伴廠商了解為何而戰。「必須有清楚、明確的闡述，我們不希望供應商覺得是被迫的，」黃怡穎說，台中精機已掌握供應鏈當中前二十大碳排放的廠商，接下來會分別進行協商，希望能導入零碳轉型的方法論，讓整體供應鏈產生實際的減碳效果。

第二階段則希望推出一個供應鏈共創共用的碳盤查平台，整合所有的數據資料，也想將其他工具機的中心廠像是永進機械、東台精機等一起拉進來。

因為工具機產業的重疊性高，幾家中心廠都有許多共同的供應商，建立一個相容的平台才合乎效益，也可以降低阻力。

目前這幾家中心廠都在進行二代接班，黃怡穎與永進機械總經理陳伯佳、東台精機工具機事業處副總經理嚴璐等人都是舊識，陳伯佳還是工具機公會現任理事長，這些二代接班人都充分理解零碳轉型的急迫性，也都願意一起採取「打群架」的方式。

第三階段則是長期性的規畫，尋求國際上其他軟體服務平台的合作機會，能夠在盤查、減碳外，搶先布局碳中和的策略。未來除了碳稅的成本，還需要考量購買碳權等問題。

建立學院導正觀念

目前正開始推動的第一階段，最重要的工作重點，就是要讓供應鏈廠商導入碳盤查的方法論。台中精機和陳來助的舞雲智網合作，推出「零碳轉型學院」（Victor DigiZero）。

這個轉型學院是讓供應鏈廠商建立觀念，導入零碳轉型的方法論，希望在工具機產業相同的領域知識（domain knowledge）下，創造最大的共同效益。

更重要的是，因為採取相同的方法論，大家一起做，可以為數位程度還不高的小型供應商降低進入門檻，增加其投入意願，更容易達成目標。

陳來助解釋，零碳轉型最怕一開始走錯路。有些企業主一聽要蒐集生產數據，就叫員工每天一早去現場手抄，搞到兵疲馬困，最後數據可能不正確或不完整。有些企業主則以為零碳轉型是取得ISO驗證就好了，但其實關鍵是數位系統的建置及供應鏈資訊的對接。

要做到這一步就需要一個營運系統，包含日常管理及數位流程，都需要正確規範。但若沒有經驗，就不知道要導入什麼系統，又該如何驗證成效，零碳轉型學院就要一步步地教。

還有一個重點是，透過學院帶著供應鏈廠商一起做，以後對接的成本就會降低很多。

陳來助指出，很多企業以為用的都是同一套標準，但其實每家對資料的定義不同，常常為了釐清雙方的差異，就要耗費半年以上。零碳轉型學院也要確保大家在共通平台下，產出一致的數據。

身為地球村的一員，已經沒有任何企業能自外於零碳轉型的大趨勢，台中精機以中小企業的規模，卻能夠登高一呼帶動供應鏈共同轉型。他們的決心和做法，值得其他企業參考。

【台中精機小檔案】

成立時間／1954年

董事長／黃明和

員工人數／800人

主要產品／CNC車床、綜合加工機、塑膠射出成型機

更多內容請見2023年6月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈一線人力去哪了？〉