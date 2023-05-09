打造綠色供應鏈 「deya」裝滿台灣環保力！

【文／張彥文；攝影／黃菁慧】

是什麼樣的袋子，能引起Gucci這類國際品牌的注意及合作？就是「deya」。這個品牌名稱正好是台語發音的「袋子」，卻一點也不「俗」，而是活用回收資源製成產品，以台灣的環保實力打通國際市場。

聽過「deya」這個品牌嗎？如果不太熟悉，試著用台語發音看看，很多人就會恍然大悟，原來就是「袋子」呀！

這個自2011年起推出的純本土品牌，近年來獲獎無數，包括兩屆台灣精品獎，國家品牌玉山獎全國首獎，以及法國發明展金獎等等。

deya是一個以環保創新、多元機能為主要訴求的品牌，甫於去年榮獲玉山獎全國首獎的產品「海洋回收捲式機能淨灘背包」，就是使用海洋裡的回收廢棄物如寶特瓶、漁網等再製的塑膠垃圾為原料，達到循環再利用的價值。

另外早在2019年，新冠肺炎疫情爆發前，deya就與知名的美國抗菌技術大廠妙抗保（MICROBAN）合作，將抗菌材質應用於背包上。在疫情期間廣受消費者歡迎。

deya董事長，也是公司創辦人許能竣，於1993年創立品卓企業，當時他只有26歲，拿著當上班族存下的25萬元，開始了創業之路。「當時創業就是憑藉著一股勇氣，（初期）唯一的目標就是要活下來，沒想到能活30年，」許能竣笑著說。

創業之前，許能竣曾在外貿出版品擔任業務，有機會跟很多台灣製造商接觸，讓他感覺做產品很有生命力，決定自行創業。一開始從代理禮品雜貨做起，先做內銷，再逐步轉外銷。直到現在即使推出自有品牌deya，禮品雜貨仍然是品卓營收的主力。

包袋製造則是從禮品雜貨分支出來的產品，一開始從代工起家，在上海設立代工廠，幫美國與歐洲知名品牌設計及製造各類包款。

開拓自有品牌之路

其實光靠禮品雜貨貿易及代工製造，就可以支持公司的營運，但許能竣卻決定投入更大的挑戰，於2011年推出自有品牌deya。

為什麼想要賭一把？都是為了擺脫代工的宿命。

品卓在代工領域的全盛時期，在中國大陸有超過300位員工，不論是產品設計、人員訓練和產線流程都相當成熟，「可是客戶在跟你續約的時候，談的永遠是價格，」許能竣無奈地表示，代工的利潤不高，但每年客戶還都要求至少再降價10％。

但對公司來說，成本不可能無限降低，這讓許能竣開始思考，要如何提升產品價值？「代工價格是由別人訂，品牌才能自己決定價格，」deya的品牌之路就此誕生。

但這個品牌名稱，起先並不被看好，很多人都覺得「太俗」。某次，一家台灣代工廠與許能竣閒聊，本以為de開頭的品牌，應該是德國精品，後來得知原委後大吃一驚，怎麼會有人用台語當品牌的？

之後還有更大的打擊。許能竣委託企管顧問公司進行消費者焦點團體訪談，將deya的產品給消費者進行盲測。多數消費者剛開始都給予好評，而且都猜測是歐美名牌產品，但最後得知是一個本土品牌，名字居然是台語發音的「袋子」，態度立刻180度大轉變，甚至表示不願意購買。

這對許能竣來說如同一記當頭棒喝，因為他之前為了創造品牌特色，花了極大心力，特別請法國設計師操刀，先在歐洲市場測試反應，馬上就有當地客戶下訂三萬個，讓許能竣對於回到台灣市場充滿信心，想不到不論是合作伙伴或消費者，都大潑冷水。

「因為DNA不好，大家就覺得產品不好，」許能竣坦承，當時他真的很挫折，為什麼大家不願意認同一個本土品牌？顧問公司跟著補刀，說deya這個品牌太俗；甚至連太太都勸他，是不是還是專心做代工就好？

翻轉俗氣印象

但這反而激發了許能竣的鬥志，別人愈不看好，他愈要掙一口氣。後來帶動品牌轉型的關鍵靈感，是來自歐舒丹（L'OCCITANE）這個法國的護膚香氛品牌，原料強調來自法國當地的柑橘、薰衣草，而且帶有濃厚的歐洲文化底蘊。

deya也決定不再嘗試變成別人的影子，要走出自己的路，思考台灣的元素是什麼？

後來他想到，「環保」是台灣的一大特色。台灣在資源回收的成績名聞世界，一般廢棄物的回收率近六成，電器電子類產品的回收率更超過85％，是全球前三大的資源回收國。

許能竣決定更弦易轍，以環保回收的機能性材料，做為品牌特色。從2016年起，開發由回收寶特瓶製成的再生聚酯（rPET）做為產品材質，而包款設計則以保育動物台灣黑熊為主題，同時舉辦《親子教育：黑熊保育》活動，擴大產品能見度。

後來在新聞上看到海龜的鼻子被塑膠吸管卡住的痛苦模樣，2018年起，deya開發海洋廢棄物回收包款，將鯨魚尾巴融入包袋的產品設計靈感，希望號召消費者一同重視環境保育。

但海洋廢棄物的材料取得並不容易，因為台灣市場對這類材料的需求不大，訂料之後至少要等七至八個月才能到貨，成本偏高，對於一個新品牌來說，是一項高風險投資。

但這個特色，卻成功地創造了deya的定位。從回收寶特瓶出發，利用海洋廢棄物進行生產，並與世界級環保再生的尼龍品牌Econyl合作，deya持續在材料上創新，不但獲得國內外獎項肯定，更成為Gucci、Prada、Burberry、Adidas等多個國際品牌合作對象。

打造綠色台灣品牌

得到國家品牌玉山獎，對deya雖然是一個重要里程碑，卻也是下階段努力的起點。許能竣下一步希望與國內相關產業連結，打造台灣本地的綠色低碳產品供應鏈。

例如台塑集團的南亞塑膠，已是deya最重要的合作對象。南亞以自創品牌「SAYA」生產循環再生的紡織原料，將寶特瓶、廢棄衣物和生產衣物過程中的邊角廢料，再製成各種機能性布料所需的紗線。尤其巧合的是，南亞同樣以台語的諧音「紗」做為品牌名稱「SAYA」。

2022年底時，海洋委員會海洋保育署邀集了包含deya在內的多家國內業者，討論海洋廢棄物的再生處理，會議地點恰巧就在龜山的南亞工三廠隔壁，雙方便有了第一次的接觸。「那時許總（許能竣）就跟我說，我們叫deya（袋子），你們叫SAYA（紗線），怎麼可以不在一起？」南亞纖維事業部副總經理蔡昌明笑著說。

蔡昌明指出，南亞的纖維事業部一直是台灣成衣製造業的主要材料來源，這幾年推動SAYA品牌，以循環經濟的概念，帶動整體紡織產業的低碳產業鏈，這與許能竣的想法不謀而合。

同時，透過這項合作，南亞不但有機會可以直接接觸消費者，更可以透過實際的產品而非原料，讓台灣甚至國際的客戶，了解國內企業在環保方面的投入成效和前瞻技術。

像南亞近三年來，回收的保特瓶數量高達216億支，製成的回收聚酯長纖維產量已高居世界第一，未來也可以做為deya的包袋材料，合作將可互蒙其利。

在互利的基礎之下，雙方已同意組成戰略聯盟，從低碳及循環經濟的角度，共同改變產業生態。由於現在環保的要求愈來愈高，到2030年時，歐盟規定新製成的寶特瓶中，必須包含30％的回收材料，所以各國都開始積極發展塑膠製品的回收以及再利用，這已成為重要趨勢。

創業30年，deya從代工到自創品牌，以環保材質打響名號，如今致力於結合本土廠商打造低碳供應鏈。這個本土品牌故事，正是台灣中小企業勤奮打拚的最佳寫照。

【品卓企業 小檔案】

創立／1993年

董事長／許能竣

自有品牌／deya（2011年創立）

主要產品／禮品雜貨、包袋代工、自有品牌（deya）商品

更多內容請見2023年5月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈打亮個人品牌〉