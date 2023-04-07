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別低估了人類

聯合新聞網／ 哈佛商業評論

【文／楊瑪利】

「AI愈來愈厲害，我的工作會被取代嗎？」自ChatGPT發布後，可以說全民都陷入了AI 2.0狂熱中。目前人類對AI的共同憂慮，是人類會被取代。但從《哈佛商業評論》本期系列文章讀來，可以精準地說，至少到目前為止：人類的確會被AI取代，但不會完全被取代。

「我們低估了人類，」特斯拉（Tesla）電動車公司創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）說。

本期《哈佛商業評論》全球繁體中文版刊載以下這段故事：2017年馬斯克嘗試推動「關燈工廠」，希望廠區內沒人，可以全關燈量產特斯拉的Model 3車款。當時，馬斯克製造機器人來協助提升加州工廠的產量，同時克服雇用與訓練員工的挑戰，卻遭遇生產延誤，無法順利運作「瘋狂、複雜的輸送帶網絡」，迫使他放棄一部分自動化投資，並擴增高技能的勞動力。馬斯克因此有感而發地說：「我們低估了人類。」

自從去年11月Open AI發布「生成式AI」ChatGPT後，至今半年來，可說全民陷入了AI 2.0狂熱中。全球上億人口每天調校ChatGPT的功能與記憶，讓它愈來愈強大。本期封面故事就以AI為主題，刊登許多國際知名學者對AI在製造業、銷售服務，與工作職場等領域的全方位影響。

綜合這些文章，我特別要點出來的是，目前人類對AI的共同憂慮，是人類會被取代。但從《哈佛商業評論》這一系列文章讀來，可以精準地說，至少到目前為止：「是的，人類的確會被AI取代，但不會完全被取代。」

AI時代的20大金飯碗

由我主持的《請聽，哈佛管理學！》Podcast，4月7日的「人物面對面」單元即將播出專訪AI Labs創辦人杜奕瑾的訪談。他曾對ChatGPT下過這樣的評語：「一本正經地胡說八道」，被廣為引用，代表我們不能盡信生成式AI給的答案，AI仍需要人類的校準。

華人世界AI第一把交椅、創新工場董事長兼首席執行官李開復，近期接受《遠見雜誌》專訪時點出，創造力、同理心、靈巧性，三者是人類的優異特質。他表示，AI時代仍然會「高枕無憂」和「有驚無險」的20種「金飯碗」，大都屬於需要軟技能的工作，例如心理醫生、形式辯護律師、管理者（真正的領導者）、科學家、數據處理和標註人員、養老護理員等。

本期的封面文章寫道，早在40年前的1982年，美國通用汽車宣布要打造一座「未來工廠」，以迎戰日本車廠的競爭。一開始希望使用4,000具機器人來負責製造，可將生產力提高三倍，需要的人力很少，工廠甚至不必開燈，因此稱為「關燈工廠」。然而，通用汽車「關燈」實驗一敗塗地，為了管理機器，後來雇用的員工比之前還要多。10年後，1992年通用汽車關閉了這座工廠。

至今30年了，人類仍然持續往關燈工廠的願景，努力精進軟硬體。但即便到了今天，學者研究仍指出，人類依舊無法完全被取代，甚至即使公司採用自動化科技，隨著生產力提升，最後反而會雇用更多員工。

因此面對AI 2.0時代，目前應該強調人機共創、人機協作，機器需要人，人也需要機器。不要過度低估人類了。

更多內容請見2023年4月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈人機共創新未來

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