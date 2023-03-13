當心「太忙」的警訊 破除忙碌的企業文化

如何找到接班人，是過去幾年來台灣企業界的顯學。今年1月9日到13日播出的《請聽，哈佛管理學！》Podcast就以「尋找接班人」為主題，分享來自《哈佛商業評論》的見解。這週主題的受訪者，則特別邀請台灣松下創立60年來第一位台灣出身的本土總經理——林淵傳。從2014年7月起，他擔任八年半總經理後，於今年1月1日退休。從被指定接班，到成功交棒給下一任，林淵傳的經驗，應可給許多公司參考。

2023-02-08 10:55