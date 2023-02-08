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轉型 別忘了組織也要轉

聯合新聞網／ 哈佛商業評論

【文／鄧嘉玲】

在數位巨浪席捲下，所有的企業都在思考如何進行轉型。這其中，決定勝負的關鍵是，組織有沒有跟著轉型。

兩位重要管理學者──哥倫比亞商學院教授莉塔．麥奎斯（Rita McGrath）和暢銷財經書《執行力》的作者夏藍（Ram Charan），在本期合作，描繪出成功進行轉型的組織樣貌。由於如今資訊可以不經過濾，就傳給第一線的決策者，組織會以許多專案團隊，來取代以往需要層層上報的系統。這樣的「免批准組織」，可大量釋放出人員的創造和協作能力，並增加組織效率。

然而，這樣的組織，無法經由零星調整而成，必須測底重新思考人們未來會如何工作，然後大幅改造。富達（Fidelity）個人投資前總裁凱瑟琳．墨菲（Kathleen Murphy）即成功改造她的組織為免批准組織。2014年時，她感覺到金融科技新創公司正在蠶食整個銀行部門，公司必須更貼近顧客，解決顧客需求。於是她把整個部門改組為多達187個專案團隊，團隊根據顧客洞見編組，決策在團隊內部即做成。這樣的結構讓第一線人員帶來奠定市場的創新，像是2018年推出的「富達零基金」，這項產品成功地為新顧客提供入門管道，成為富達生態系統的一部分，特別是吸引了較年輕的族群（見〈打破層層批准的公司〉）。

許多新創企業開始時表現耀眼，最後卻宛如彗星般殞落，能成為少數業績穩定成長的巨擘，關鍵在於能掌握「外擴」時期。成功外擴的企業，能確保每位新顧客帶進額外的營業收入，卻只負擔很低的邊際成本。這些公司一方面有強大的上市策略，透過有效的通路去接觸使用者，將他們轉變為忠實顧客，並且說服他們推廣產品；一方面策畫出有效的獲利方法，將產品或服務透過付款或廣告，直接或間接產生營收。國王數位娛樂（King Digital Entertainment）便是如此，這家智慧型手機熱門免費遊戲開發商，善用外擴時期，運用上市策略，讓下載《糖果傳奇》應用程式的每一位手機新用戶帶進營收，並多次調整獲利方法，起初偏重廣告，後來改為銷售虛擬商品。結果讓營業收益增長近70倍（見〈被你忽視的成功擴展關鍵〉）。

西班牙畢爾包的古根漢美術館每年吸引上百萬人造訪，是完美大型專案典範。據統計，能在時限和預算內完成、又發揮效益的大型專案，只有0.5％。而領導古根漢美術館專案的設計師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry），總是能一再突破困難，在時限和預算內交付成果。他分享幾個心法，值得參考（見〈建築大師法蘭克．蓋瑞零延遲、零超支的專案管理心法〉）。

更多內容請見2023年2月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈你的公司還在層層批准嗎？

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