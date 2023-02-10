《請聽，哈佛管理學！》 Podcast點聽數上看1千萬

【文／林珮萱】

當台灣進入Podcast戰國時代，《哈佛商業評論》全球繁體中文版也積極跟上「聽經濟」的潮流，開台《請聽，哈佛管理學！》，並躋身熱門節目之列。商管知識類節目要如何抓住廣大聽友的心？

「以前編雜誌，月刊一年只有12期，現在做Podcast，一下子就100集，轉眼間《請聽，哈佛管理學！》Podcast已經400集囉！」《哈佛商業評論》全球繁體中文版（以下簡稱HBR）執行長楊瑪利開心地說。

Podcast也稱「播客」，已是近年來當紅的新媒體呈現方式，簡單來說，就是用「聲音」呈現內容，將節目音檔存於平台上，讓聽眾不受時間、空間的限制，可以隨選隨聽喜歡的節目。

隨著科技傳播工具多元、3C使用過度等因素，讓視覺疲乏，加上疫情推波助瀾，讓聽的Podcast益發火熱。六大平台（Apple、Spotify、Google、SoundOn、KKBOX、MyMusic）都陸續推出各自Podcast平台。

國內聲音品牌之一的SoundOn，將2022年比喻為「聲音變現元年」，顯見「聽經濟」熱度持續上升。

紙媒開台不落後

在台灣，HBR的團隊也跟上這波時代浪潮，2021年7月正式推出Podcast節目《請聽，哈佛管理學！》，以全新形式，展現HBR的深度內容。

歷經一年半經營，《請聽，哈佛管理學！》締造不少亮眼成績，長期穩居Apple Podcast「商業－管理類」排行第一！

2022年6月中旬，就在節目滿週歲前夕，更得到一份「生日大禮」──團隊成員驚喜發現，節目在Apple Podcast混合跨類別的總榜單，從原先穩定在50到100名排名區間，一度衝上第17名的最佳成績。之後就穩定在熱門總榜的30名到50名區間。

目前整體的Podcast市場尚未有明確的官方統計，但據推估，光是繁體中文內容的Podcast節目，就有近兩萬檔。因此這難得的第17名，給了團隊莫大鼓勵。

破700萬下載量

回顧《請聽，哈佛管理學！》一路走來，2021年7月19日第一集節目播出，190天後、隔年1月24日正式突破100萬下載量；再過85天後、4月19日突破200萬下載量；再過64天、6月22日突破300萬下載量。

可以發現「每突破100萬的速度」持續增快中，目前約每月至少70萬。截至2023年1月初，已累積突破700萬下載量。節目預計2023年第一季，可望突破1,000萬下載量！

圖／《請聽，哈佛管理學！》Podcast的重要里程碑

根據Spotify於2022年底出爐的年度回顧統計，2022年《請聽，哈佛管理學！》共創作5327分鐘的新內容，比其他同性質的商業類創作者多99％，近一倍。

更值得一提的是，2022年《請聽，哈佛管理學！》節目獲得Spotify「擁有最多關注的Podcast前1％」以及「全球分享數排名前1％」的紀錄。聽眾來自42國家或地區，前五名地區為：台灣、馬來西亞、美國、新加坡、香港。

讓知識「更動聽」

回顧《請聽，哈佛管理學！》誕生初衷，與發行HBR的遠見．天下文化事業群骨子裡「傳播進步觀念」的DNA有關。

源自於美國哈佛商學院的《哈佛商業評論》，是全球頂尖的專業管理刊物，1922年創刊至今超過100年。2006年起由遠見．天下文化事業群獨家取得全球繁體中文版授權，在台落地，讓更多華人讀者能與世界一流的管理知識接軌。

過去，許多台灣讀者對HBR的內容有一定的「偏見」。他們肯定內容的深度與專業，是「企業主與高階管理者的必讀刊物」。然而，如此「崇高地位」無形中產生「距離感」，讓人誤以為HBR是「老闆才需要看」的「高大上」刊物。加上原文版的內容多數由哈佛大學與全球各頂尖大學的商管教授們執筆，知識濃度高，但因特殊文風，導致不熟悉文體的台灣一般讀者，感覺難以吸收。

因此，台灣HBR團隊靈機一動：「既然很多人覺得讀文章有壓力，何不用聽的？」最後確認由主跑財經新聞超過30年、《遠見雜誌》社長兼《哈佛商業評論》繁體中文版執行長楊瑪利來主持這個節目，用平易近人的方式介紹HBR的管理新知。於是《請聽，哈佛管理學！》誕生。

執行長擔綱主持

主打「隨時隨地都能聽的商業領導管理學院」，可以輕鬆學到人人都能應用的管理新知，儘管在Podcast平台上被歸類在「商業」類別，但足以與許多新聞、娛樂或名人的熱門Podcast競爭。因為《請聽，哈佛管理學！》擁有源自美國哈佛大學商學院的珍貴素材，是獨一無二的內容。節目型態為每週一個主題，並由兩大單元貫穿。

週一至週四，每天一集「輕鬆讀哈佛」，用15分鐘介紹一篇HBR的文章，由主持人楊瑪利提綱挈領地解說文章重點，讓人快速吸收精華思維。

週五播出「哈佛人物面對面」單元，連結當週主題，邀請各行各業在這個主題的權威代表人物，接受主持人專訪，用50分鐘到一小時左右的時間，暢談對該週主題的看法。

節目自2021年首集播出後，每週五集的頻率從未間斷，即便農曆春節期間也推出特別節目，堪稱全年無休，讓聽眾的學習不中斷。

跨部門通力合作

儘管《請聽，哈佛管理學！》節目讓聽眾「免付費」就能聽到飽，但製作品質並未因為免費就打折扣，每週主題都是精心策畫。

拆解節目製作細節，可見流程嚴謹，發揮協作精神。首先，編輯部會挑選HBR數位版或雜誌的熱門文章，或是接下來幾週的重磅文章，歸納為主題提出來討論，而行銷同仁則會發揮市場觀察的敏銳度，推薦各大社群平台上近期討論度最高的議題關鍵字，從中整合定出《請聽，哈佛管理學！》的每週主題。

緊接著，這個跨部門的製作小隊，會一同研究合適的訪談人選，撰寫訪綱、邀約來賓上節目，並撰寫腳本，將文章邏輯轉化為口說的文字稿，而主持人當然也要投入心力事前準備。

節目開播以來，主力負責錄音與後製音檔剪輯的行銷部助理王薰儀透露，即便是看似簡單的15分鐘節目，加上前、中、後的各種籌備環節，平均估計得花上約15～20倍的製作時間，才能完成最終作品呈現給聽眾。

2022年10月初，《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行長楊瑪利和資深行銷總監陳薏棻，前往美國《哈佛商業評論》總部參加跨國際版本年度大會。會中，16國來自全球各地的團隊，分享各國的編務成果，楊瑪利特別提及《請聽，哈佛管理學！》Podcast的經營心得。據了解，目前除了美國總部外，只有台灣團隊推出Podcast，與時俱進的獨特創意，獲得各國版本好評。

主題從個人管理到組織領導

累計超過400集，《請聽，哈佛管理學！》節目涵蓋面廣，從自我管理類的主題，如打造個人品牌、情緒智慧、時間管理，到職場技能、社交技巧；也有企業經營的趨勢議題，如數位轉型、淨零碳排、團隊協作；以及重要的管理新知，如世代溝通和quiet quitting（在職離職，或稱安靜離職）；還有企業家領導相關的女力、內隱領導力、領導變革等。

而哪些主題最受聽眾喜愛呢？截至2023年1月3日，以《請聽，哈佛管理學！》在六大平台的下載總量，統計出最受歡迎的前10大「輕鬆讀哈佛」主題，以及人氣最旺的受訪者。

觀察前10大受歡迎的主題，探討個人職場因應之道的議題廣受喜愛；而對於企業組織轉型變革、領袖學、顧客關係經營，甚至頗具深度思考的「衡量你的人生」也擠入前10大。

前10大受歡迎主題，囊括個人議題與企業管理

第48週｜權力不等於影響力

第61週｜職場政治學

第55週｜組織變革逆轉勝

第54週｜打造A+職涯

第62週｜誰是未來領袖？

第65週｜善用「自我覺察」

第50週｜轉職大挑戰

第67週｜「安靜離職」來襲

第37週｜你如何衡量你的人生？

第52週｜了解顧客需求

資料說明：數據截止至2023年1月3日，以六大平台（Apple、Spotify、Google、SoundOn、KKBOX、MyMusic）的下載總量統計。

從人物訪談的熱門度來看，亦因為廣泛的主題而充滿多元性，涵蓋知名企業家（如緯穎科技執行長洪麗甯、聯強集團總裁杜書伍）、網路意見領袖（如作家黃大米、Podcast主持人瓦基），還有專業人物，如醫師（如小兒科醫師黃瑽寧）、教授（如台大電機系教授葉丙成）、人力專家（部落客萬惡的人力資源主管）等。

一般來說，節目在上架七天內的「集客力」最顯著，往往能快速帶進一波收聽量。觀察《請聽，哈佛管理學！》目前所有訪談，播出後在七天內就吸引最多人收聽的前三集，分別是杜書伍（第69週）、萬惡的人力資源主管（第71週）、洪麗甯（第62週），顯見三人的「集客力」表現亮眼。

邀請聽友獻聲又現身

製作團隊2023年農曆假期持續發揮創意，今年的「兔年新春特別企畫」特別推出「聽友募集活動」，聽友不僅可以透過留言與團隊互動，更可以錄製音檔，在節目中「現聲」，並有機會到錄音室現場，體驗「一日主持人」。

圖／新春特別節目首度上演「Mary與聽友面對面」！從左至右為勞動部講師陳妍君、台北科技大學資訊與財金管理系教授鄭麗珍、主持人HBR執行長楊瑪利、以及政治大學英文系學生高以安；黃菁慧攝。

看似輕鬆的節目設計，其實讓製作團隊人仰馬翻。負責規畫主題文章、撰寫腳本的副主編吳敦畫開玩笑說，過程宛如「主持人海選」！因為從收集聽友報名開始，團隊成員逐一打電話和每位報名者口頭溝通，除了記錄對話摘要，更不忘觀察聽友的口條談吐，力求能讓節目呈現盡善盡美。

團隊之一的資深數位編輯林耘彤透露，不少忠實聽友反應熱烈，因此製作團隊決定將募集音檔留言的活動，加碼為常態性舉辦，持續邀請大家錄音並回傳。從2023年開始，每集節目尾聲將不定期放上聽友的語音留言。

從傳統的紙本平面橫跨到數位、影像，如今更從讀者「眼球」，延伸到「耳朵」，HBR不斷跟上潮流，用最平易近人的Podcast節目，一起與讀者們迎向「聽經濟時代」！

【《請聽，哈佛管理學！》小檔案】

開播日／2021年7月19日

播出頻率／每週五集，週一到週四「輕鬆讀哈佛」單元，週五「哈佛人物面對面」單元

主持人／《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行長楊瑪利

已上架總集數／395集（截至2023年1月20日）

收聽下載量／突破730萬次（截至2023年1月15日）

更多內容請見2023年2月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈你的公司還在層層批准嗎？〉