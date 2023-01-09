【文／楊瑪利】

你是否注意到，台灣的職場已進入多元世代融合中。許多二、三年級出生的台灣第一代創業家，仍充滿戰鬥意志，尚未退休；2000年後出生的年輕世代則已進入職場。若以十年為一代，那就是橫跨六到七個不同世代的人，從二十多歲到八十多歲，同在一個公司服務。

由於每一代的成長環境、學習歷程不同，導致價值觀不同，工作態度差異又極大，已造成許多企業人力管理上的難題。

最近，許多企業都在進行年終人事盤點。我們一個部門主管就公開分享帶人的困擾。他擔任一個約八人團隊的主管，過去四年來一共離職15位正職同事，許多人到職不到一年內離職，儘管部門業績持續成長，但人事動盪著實令人困擾。

世代價值觀存在落差，如何相互適配

在年終部門餐敘中，同仁就攤開來討論，為何離職同事明明應徵時很積極，表示想好好學習，到職後表現卻又不然。例如有位年輕同事，若主管要求她做的事情，可能不在她的預期範圍內，她求好心切又不得其法，就三不五時哭，三個月後說壓力太大，要好好休息，主動請辭。

一位年輕同事分享，20歲出頭這一代，大多數人從小到大什麼都不缺，甚至有些人家境甚好，公司給的可能還比不上父母給的，導致工作後，重視上下班分明，甚至有人厭惡加班。

許多人可能會以為，員工離職都是主管的錯。但這樣說，對主管也不公平。最近我跟前述這位部門離職率高的主管，針對培訓新人的SOP再檢視一番，內容中規中矩，有教學影片、邊做邊學培訓、團隊協作、指導制度，並沒有放生不管或揠苗助長。而且部門內也有資深員工說：「若是有人離職，真的不是這位主管的錯。」

我發現不同世代間普遍的認知差異是，年輕一輩看上一代好像只知道工作，不會過日子，他們甚至會說，一點都不羨慕自己的主管，不願意活得跟主管一樣。但其實對許多主管與資深的一代而言，他們從工作中得到學習、成長的樂趣與成就感，是年輕一輩無法體會的。而年長的人會覺得年輕一輩太小確幸，有點胸無大志，其實他們可能下班後有熱衷的興趣或第二個斜槓人生。 也就是說，衡量人生成功與否的價值觀，不同世代已明顯不一樣，要一起和諧共事著實不容易。

中央人資所副教授林文政曾在接受《請聽，哈佛管理學！》Podcast訪問時提到，世界上有各種不同型的領導人，有人比較威權、甚至霸道，有人比較僕人式，從不罵人。有領導人一天到晚開會，開到「天長地久」，有人則準時下班，放假很少找員工。但不同型態的主管，都可以績效很好、經營傑出，也都會有忠誠跟隨者，所以要看能否找到與主管適配性高的部屬。

在人才問題成為時下企業第一要務時，跨世代融合，與提高主管與員工的適配度，應是當務之急的解方。

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