永進機械牽頭數位轉型鏈 帶動產業升級

【文／張彥文；攝影／黃菁慧】

追求數位轉型，是許多公司的目標，永進機械總經理陳伯佳卻有更遠大的企圖心，希望帶著供應商、協力廠一起轉型。這位新任的公會理事長，要如何激勵產業共同打拚？眼前之路任重道遠。

2022年10月，台灣工具機暨零組件工業同業公會，推舉永進機械總經理陳伯佳出任第六屆理事長。初次見到陳伯佳，常被他下顎一叢濃密的大鬍子吸引，雖然鬍子已經半白，但具有美國會計師資格的陳伯佳，其實還不到50歲，是工具機公會有史以來最年輕的理事長。

永進機械成立於1954年，生產各式複合加工機及控制車床，是台中工具機聚落的大廠。創立近70年，永進一直十分低調，身為第三代接班人的陳伯佳，進入永進近20年，但在接任公會理事長之前，鮮少在媒體曝光。

雖然不太習慣站在鎂光燈下，甫接任理事長的陳伯佳，卻迫不及待在諸多公開場合對外界宣示，工具機暨零組件產業的數位轉型，是公會現階段的重點工作，唯有透過整體供應鏈的數位升級轉型，才能提升台灣工具機業的國際競爭力。

建立供應鏈數據庫

永進機械本身就是一個數位轉型的典範。自2006年導入「豐田式生產管理系統」（Toyota Production System，TPS），近年更依據「永續經營，成為最有附加價值的工具機廠」的企業願景，推出智慧自動化、智慧設備、及智慧管理共三大策略，追求即時依照訂單需求，進行少量多樣的生產，提供顧客最高品質的產品及最有效率的服務。

陳伯佳強調，除了自己數位轉型，永進也希望供應商一起升級，花了四年建立「供應鏈管理數位平台」，整合所有的資訊，包括下單交貨的資訊、未來幾個月的訂單等。

與永進合作的近四百家供應商，可以將生產的數據上傳到這個平台，雙方清楚地看到生產進度、交貨日期、品質檢驗結果等等。「讓大家不要再用傳真，所有的溝通都在系統平台上進行，」陳伯佳說。

資訊串連後，生產效率就可大幅提升。舉例來說，過去在生產過程中常發生欠料的問題，有了即時資訊，可以快速反應，如果A供應商沒貨，就立刻調B供應商的料件支援，便能提高如期交貨的比例。

另外，現在製造業面臨碳中和的挑戰，廠商都希望能快速把碳費或碳稅的資料填寫給客戶。過去用紙本很難即時掌握資訊，而如今在生產過程中，就可以把碳排放的計算資訊納入，快速、透明，也讓相關決策有了具體依據。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟觀察，陳伯佳對數位轉型的概念非常清楚，知道怎麼把工具機生產的相關資料串接，讓生產流程標準化、再複製，理念明確而且有很強的執行力。

以溝通化解矛盾

但就跟所有推動數位轉型的企業一樣，最需克服的就是「人」的問題。

尤其許多資深員工都會覺得，過去事情都是這麼做，幾十年下來也沒有出什麼問題，為什麼要轉型？

「我知道這些經驗很有價值，但經驗的累積是來自於你經歷過的事；那你沒有經歷過的事情呢？」陳伯佳都是這樣回應內部的質疑。他強調，資深同仁的專業經驗是公司的核心，但能不能在這個核心之上，再建構一些創新手法？

就像現在台灣的工具機產業還是常被客戶質疑為什麼無法達到日本或德國的水準？必然是有些不存在過往經驗的特質。

而數位轉型就是要把過去做事的方法，變成一套可以複製的原理原則，找出「做任何事情的最佳化方式。」

除了內部的溝通外，能串連外部的供應商共同配合，其實也很花功夫。在推動「供應鏈管理數位平台」之初，陳伯佳親自拜訪了四十多家大型供應商，除了溝通理念外，也想了解上游廠商在使用這個系統時，碰到了哪些問題？

過程也要不斷協調折衝，一方面所有的採購資訊統統進入系統，不願意配合的廠商就拿不到訂單。但永進也會顧及數位落差，因此系統由永進建置，廠商只要透過帳號密碼就可以使用。若是有任何使用上的問題，也可以隨時提出，由永進的資訊團隊協助處理。用母雞帶小雞的精神，把整個數位轉型鏈串接起來。

永進機械的數位轉型還有另外一項特色，就是全公司從上到下共同參與的「活化運動」。

五年前開始，永進將全公司750位員工拆成49個小組，進行年度競賽，針對目前的工作內容或是未來公司的發展策略，提出創新的做法。

陳伯佳強調，數位轉型對於公司的成長不能只有大步邁進，更應該是跳躍發展。把既有的行事方式數位化還不夠，更需要把創新的數位方式當做手段。

舉例來說，過往公司同仁出差的時候，要把出差的時間、地點、拜訪對象及行駛里程填於紙本，以申請油資補助，後來就有人提出，可以設計一個APP，把資料的填寫轉到線上。

這的確是一項數位變革，但能不能有更跳脫的做法？像是採用一個類似Google地圖的工具，同仁出門時按一個鍵，到達目的地時再按一個鍵，就可以把起迄點、行程時間和公里數全部計算完成。「同仁們都很努力，但我會鼓勵大家再進一步，協助自己的工作做得更好，」陳伯佳說。

力求產業共好

除了致力於自身的數位轉型，接任工具機公會理事長後，陳伯佳還需肩負起帶領整體產業共同成長的重任。

台灣是全球第七大工具機暨機械零組件生產國，依據台中市經濟發展局的資料，2021年產值為新台幣1227億元，約90％都集中在中部地區。過去的優勢是透過群聚效應，具備極高的彈性和反應速度。

但眼前的挑戰是，在品質和精密度不及德國、日本的情況下，又面臨中國大陸和韓國等地的產業崛起競爭，過去這個大家共同賴以維生的生態圈，能否共同轉型成長，才是未來維繫競爭力的關鍵。

陳志惟指出，工具機產業一直都是打群架的概念，但是面臨數位轉型的時候，業內還是有不小的落差，如何把大家拉到一致的水平，共組台灣隊，打國際杯，提升附加價值，「公會的角色就非常重要，理事長更是任重道遠。」

「我一向不喜歡講永進機械做得有多好，因為整個產業好更重要，」陳伯佳也反覆強調。

工具機公會近幾年來已積極拉動整體的產業轉型，2020年成立技術委員會、2021年發布第一本工具機產業白皮書，都是為了提升整體生態系的數位能力。

現在在新任理事長陳伯佳推動集體數位轉型的目標下，台灣的工具機產業能否持續保有領先地位，這一波轉型力道，將是未來決勝的關鍵。

【永進機械小檔案】

成立／1954年

總經理／陳伯佳

員工人數／750人

​主要產品／立式綜合加工機、多軸銑車複合加工機、臥式綜合加工機以及數值控制車床等

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