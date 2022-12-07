超秦企業以「電腦選的雞」 抓住消費者的胃

【文／張彥文；攝影／黃菁慧】

國人愈來愈重視健康，雞肉的食用量與日俱增，而傳統屠宰業難以符合消費者對雞肉品質精緻化的期待；超秦企業如何藉由數位化的力量，供應市場愈發複雜的需求？

還記得2017年台北市舉行世界大學運動會的趣事嗎？那一年，除了運動賽事廣受好評外，在選手村內全天供應的台灣美食，也讓各國選手驚豔。尤其廣受好評的，是台灣最受歡迎的庶民小吃——鹽酥雞，讓選手村的廚師忙翻天，炸到半夜還是供不應求。

這款直到今天仍然是網購人氣商品的鹽酥雞，供應商是位於桃園市的超秦企業。超秦成立於1985年，是北台灣最大家禽電動屠宰場，客戶包括麥當勞、全聯超市等，也是知名連鎖早餐店麥味登的母公司，旗下還有炸雞、麵包等品牌。

屠宰業給人的印象，是大量依靠人工的傳統產業。不過成立近40年的超秦，近幾年來大力投入雞隻生產流程的資訊化，串接上下游供應鏈資訊平台，創造出完全不同的生產模式。在2022年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎評選中，勇奪智慧製造組中小型企業的首獎。

「我們發現不這樣做的話，跟不上時代，會被淘汰，」超秦數位轉型專案計畫主持人、副總經理吳興松表示，屠宰業是勞力密集的產業，大多是靠規模取勝。但超秦發現，如果要強化競爭力，除了提升屠宰數量外，更關鍵的是要合乎客戶及市場需求，提供更高價值的產品，就要靠數位轉型來達成。

如何提高產品價值？這必須先了解國內的雞肉消費市場變化。根據中央畜產會的統計，台灣的雞肉消費快速增加，近八年來已成長40％。

雞肉消費明顯成長的一個重要原因，是受到健康飲食趨勢的影響。雞肉被認為是較健康的白肉，加上愈來愈多的健身族群，特別青睞雞胸肉、舒肥雞，產生各種料理的需求。

為了便利，消費者多希望雞肉在生產時就能做到去骨、切片、切丁、打薄等加工。但傳統的屠宰業較粗放，大致切成雞胸、雞腿、雞翅等幾個主要部位，就進入市場銷售，已難符合期待。

去骨、切丁等細緻化加工，跟以往大塊分切完全不同，屠宰場最好能先掌握雞隻進場時的規格重量，才能設定後端的分切模式，依據客戶的不同需求，產出各類型的產品。

精算每隻雞的價值

兩年前開始推動數位轉型後，超秦從契作農場的生產端，就可以掌握雞隻的重量，等到每天待宰的將近八萬隻雞送到屠宰場時，重量分布已全部進入後台的資料庫，分切成各類產品後，可以產生多少銷售金額，也立刻可以計算出來。

吳興松解釋，這套系統是一個能夠產出最佳分切效率的模組，知道每天八萬隻雞的實際產出，甚至還可以根據利潤需求調整。比如說市場雞胸肉需求上揚，或是客戶要求比較多的去骨雞腿，就可以採取計畫性的生產。「不像以前靠人工做紀錄，系統化之後，現在前一天就掌握了所有的資訊……這是我們過去無法想像的，」吳興松說。

此外，數位科技也可協助改善雞隻品質。以往數量龐大的雞隻進到屠宰場，只能由人工進行少量抽驗，難免有些不良品成為漏網之魚。但透過AI檢測，可以逐一掃瞄檢查每一隻雞，及時發現雞隻身上的瘀血、斷頭，或短腳的，一隻都跑不掉。

超秦導入的這些技術也是台灣農牧業的創舉。2021年獲得微軟黑客松（Hackathon）競賽台灣廠商組的第一名。同年，超秦也獲得農委會頒發全台灣首張家禽屠宰場HACCP證書。

在推動轉型過程中，超秦還建置了一套自主警示系統，可以掌握生產流程中的各種變化，及時因應調整。像是肉雞在電宰過程中，從加熱到冷藏、冷凍，溫度變化很大，若是溫度沒有控管好，雞肉中的蛋白質很容易變化，影響品質。以往靠人工定時巡檢溫度，有了自主警示系統，只要溫度異常，相關主管的手機馬上跳出通知，立刻檢修。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群認為，超秦從業務端的需求，推動數位轉型，現在整個生產流程數位化的程度，可說已經脫離了傳統產業的範疇。

超秦的數位轉型也延伸影響到上游的雞農，透過數位化，將雞隻資訊回饋給雞農，不但可以提升雞隻的品質，更可以讓每年肉雞生長循環增加一個週期，等於一年增加數百萬的營收。現在很多雞農，也願意投入資金，建置系統與超秦的數據資料連結，共同升級成長。

優化生產段到銷售端，超秦成為傳產數位轉型重要典範。

【超秦企業小檔案】

成立時間／1985年

董事長／卓元裕

主要業務／雞隻契作養殖、屠宰、加工、分裝及販賣

自有品牌／QiN超秦肉品、綠野農莊、City Life

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