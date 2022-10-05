ESG特別獎贏家 將數位力化為永續力

【文／張彥文】

第二屆《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」，除了表彰企業在營運、製造和商業模式等面向的數位轉型外，另一最大特色就是新增「ESG特別獎」。

數位轉型與ESG有何關聯？過去幾年來，從聯合國，以及包括台灣在內的各國政府，一直在大力推廣企業必須遵循環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）的ESG原則，以減緩氣候變遷、貧富差距，並建立包容、多元文化的地球。透過數位轉型，例如智慧製造、智慧營運，可以減少能耗、碳排等，也直接推動ESG永續發展。

誠如本屆鼎革獎評審委員、ESG世界公民基金會董事長暨數位治理協會理事長陳春山指出，ESG未來必然也會是大數據的競賽，企業不論是計算碳足跡、推動碳盤查，或設計永續性商品或服務，甚至發展新的商業模式，都需要依靠以數據力為本的數位轉型，才能創造新世代的核心競爭力。

因此，本屆鼎革獎於商業模式、卓越營運和智慧製造三個單一項目下，開放年營業額超過50億的公司，基於其數位轉型專案所帶來ESG效益，可報名ESG特別獎。最後共收到42家企業報名，最終選出六家獲得首次的ESG特別獎，包括緯創資通、友達光電、優派國際ViewSonic、全家便利商店、遠傳電信、中國信託銀行。

環境面：每一滴水可用27次

剖析本次獲得ESG企業的內容，在環境面多強調節能減碳、強化能（資）源使用效率，以及創造永續性的產品或服務。

例如緯創資通和友達光電，都著力甚深。緯創的中國大陸中山廠，已訂定2030年實現碳中和與100％使用綠色潔淨能源的目標，並成立ESG專案辦公室。而該廠自2020年起展開的智慧園區數位轉型計畫，投入的環境專案超過30項，迄今累計達成減碳5.4萬噸，約相當於139座大安森林公園二氧化碳的吸收量。

另外，人工智慧也被應用於空調空壓，使中山廠改善用電效能，達成年節電7％，節省超過1,200萬的成本。

至於耗水量極大的面板大廠友達，則強調節水成果。友達的龍潭廠，運用數位技術監控管制製程的水循環，是旗下第一座達成100％製程廢水回收的工廠，甚至創下每一滴水回收27次的業界紀錄。

友達甚至將過程中累積的專業知識和經驗，成立全資子公司友達宇沛，將水處理及智能化控制技術整合輸出。

在商業模式獲得ESG特別獎的優派國際ViewSonic，則強調在轉型需求下所生產的最新一代數位電子白板，已取得EPEAT 銀級認證，是目前市場上智慧互動電子白板所達到的最高環保等級。

EPEAT是由美國環保署和電機與電子工程師協會（IEEE）共同推出的電子產品環境績效評估認證，不但是電子產品進入美國市場的環保門檻，也被世界超過40個國家認可，可說是全球最具公信力，且被廣泛接受的綠色識別標章。

除了製造業，服務業在環境面也能有所貢獻。例如全家便利商店就透過數位轉型，解決剩食浪費問題，降低食物在生產過程，包括灌溉的水、畜牧所排放的溫室氣體，到冷藏、運輸等過程造成的碳排放。

在供給面，先協助店鋪預訂適當的鮮食銷售份量，下單更精準；再輔以到期前7小時的七折優惠，以友善地圖協助需要的消費者尋找即期食品，盡量在到期前銷售完成，避免丟棄。自2018年至2021年底，已減少超過一萬噸的食物浪費，也減少了3,500噸以上的二氧化碳排放。

至於遠傳電信的「5G遠距診療平台」，強調透過遠距診療，以網路取代馬路，減少病患就診的交通的需求，避免溫室氣體排放及產生有毒的空氣污染物。這項專案施行以來，已累計減碳超過7萬公斤。

中國信託銀行則透過電子化的金融服務，讓760萬綁定LINE官方帳號的客戶，大幅削減紙張用量。如今整體優惠券領券數量的二成，約四百萬張都已經採取電子票券，每年約可節省50萬張A4紙的使用。

社會面：遠距醫療弭平偏鄉落差

在社會面的精進改善上，不同公司各有強項。例如製造業多強調簡化工作流程，減輕員工負擔。

像友達龍潭廠在數位轉型後，整體作業時間節省超過三成，包括於製程中導入AI自動檢測，大幅降低人員眼睛疲勞；或是利用自動化設備及自動運具，減少人員體力勞動。

遠傳的5G遠距診療平台強調幾項重點，其一是偏鄉醫師經由遠距會診，可獲得醫學中心專家指導，提升醫療技術水準；其二則可紓解偏鄉醫師工作心理壓力；第三是提升偏鄉醫療資源效率，延長在地民眾健康餘命。該項專案施行二年半以來，估計節省醫療成本近1,400萬元，也協助弭平偏鄉落差。

全家便利商店的友善食光機制，則是以顧客消費帶動惜食觀念；另外與非營利組織如董氏基金會、主婦聯盟合作，共同推動食品教育向下扎根，也獲得評審肯定。

東海大學資訊管理學系講座教授陳鴻基表示，以往消費者購買即期食品，常被貼上「撿便宜貨」的標籤，會覺得不太好意思。但全家與非營利組織合作，將此行為賦予「珍惜資源」「減碳愛地球」的意義，扭轉負面意象，是數位轉型與ESG結合的良好範例。

中國信託銀行的APP升級專案，在社會面也同樣強調教育功能，以「落實金融教育」為訴求，奠定基礎理財觀念，協助青少年累積金融素養。

公司治理面：科技平台監督流程法規

在公司治理層面，緯創資通中山廠建立系統化平台，控管協力廠商的相關流程或產品合規，例如是否符合環安衛相關法規及產品是否含有害物質等。

為符合責任商業聯盟RBA（Responsible Business Alliance）的規範，緯創中山廠也在內部建立RBA檢核平台，每季度進行評估，確保營運過程合乎環保及道德要求。

在企業成長的過程中，若能將數位轉型與ESG結合，相輔相成，追求永續發展的目標，終將水到渠成，這也是鼎革獎設立ESG特別獎的主要目的。

更多內容請見2022年10月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈第二屆鼎革獎—數位力就是競爭力〉