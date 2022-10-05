數位力深入百業 中國信託、全家便利商店、緯創資通奪三大獎！

【文／張彥文】

過去20年來科技加速發展，網路、行動通訊、大數據、雲端、物聯網、AI、AR、VR等，已大幅改變各種業態的營運與商業模式，令各行各業都開始啟動數位轉型工程。

這正是《哈佛商業評論》全球繁體中文版，與全球企業管理系統領導廠商SAP，共同推出「數位轉型鼎革獎」的主要目的。經過一年半籌備，鼎革獎於2021正式推出，邀請產業與學界逾30位全台最權威的專家參與評選，挑選出台灣在數位轉型上卓然有成的企業、專案及領袖，一起搭建台灣數位轉型的分享與交流平台。

數位轉型獎取名「鼎革」，主要是「取新」「去故」之意。當企業擁抱數位轉型後，自然會帶來創新與成長。

首納ESG特別獎

今年邁入第二屆的「數位轉型鼎革獎」，吸取去年首屆的評選經驗，並匯整參獎企業和評審的建議之後，在獎項內容上有了一些更新及調整。

類別上區分為五大類，包括：商業模式轉型獎、智慧製造轉型獎、卓越營運轉型獎、綜合數位轉型獎（分為製造業及服務業），及數位轉型領袖獎。

為了讓資源豐沛的大型企業與致力改革的中小企業有平等競爭點，在綜合轉型獎部分，製造業以年營業額100億為界線，區分為100億以上大型企業「先鋒獎」及100億以下的中小型企業「精銳獎」；服務業則以50億為界線，區分為50億以上的大型企業「先鋒獎」，及50億以下的中小型企業「精銳獎」。

至於其他四個門類，則全部以年營業額50億為基準，劃分為「大型企業」及「中小型企業」。

調整後的評選名單，不但可以讓更多中小企業在數位轉型上的努力被看見，也讓評審委員在評分時能有更一致的標準。

另外，為了符合國際要求企業落實ESG的潮流，第二屆鼎革獎也針對營業規模超過50億的企業，於商業模式、智慧製造、卓越營運三類獎項中，增設ESG特別獎。

愈來愈多企業體認到，推動數位轉型也能深化ESG的作為。例如智慧製造能有效降低能耗、碳排，就符合ESG中的環境友善要求。

醫療單位加入戰局，轉型結合企業願景

本屆鼎革獎自今年4月上旬徵件，一共收到190件報名表，業態占比以一般服務業最多，占35％；科技與傳產製造業占30％；金融業占32％。最特別的是今年也有醫院報名，占3％。

評審名單仍維持首屆傳統，延攬產官學研重量級數位轉型的人物，包括多位部長級、甚至是院長級，如前行政院院長張善政；前經濟部長，現任工研院董事長李世光；前金管會主委，現任政大金融科技研究中心主任王儷玲，以及四大會計師事務所負責人、多所頂尖大學管理學院院長等等（請見文末評審名單）。

評審委員自190件報名表中，耗時一個月進行嚴謹的書審，選出65件入圍，再進入企業代表與評審委員面對面的簡報，及即時問答的複選，最終產出32家獲獎者，及6項ESG特別獎，總得獎率為20％（請見得獎名單）。

鼎革獎舉辦兩屆以來，得獎率至多二成，競爭十分激烈，各企業都卯足全力，在有限的表述文字與時間中展現成果。甚至有企業私下表示，光是報名表就改了不下十版；另外也有企業針對複選簡報時間，進行反覆演練，務求在規定時間內完整陳述。

此次受邀評審的專家則表示，從報名企業涵括製造業、流通業、金融業、電信業，甚至醫院，表示數位轉型在這幾年已經深入到各個行業。

而許多入圍複選的企業，都由專案最高負責人，甚至企業領導人親自簡報，也讓評委們印象深刻。這代表兩層意涵：一，企業對「數位轉型鼎革獎」的重視；二，企業已經理解，數位轉型是發展大戰略的一環，必須由最高主管來領導。

更重要的是，從報名內容觀察，多數企業已跳脫純粹數位工具的導入，而能根據願景，全面及宏觀地訂出策略及目標，緊密扣合企業的核心競爭力，創造成長新動能。

ViewSonic跳脫純硬體製造框架

以此次獲得商業模式大型企業首獎的優派國際ViewSonic為例（後文簡稱ViewSonic）。1990年起，三隻彩色胡錦鳥標誌的ViewSonic顯示器已行銷全球，多年來被認為是一個硬體製造業，但憑藉長年在顯示器、投影機累積的視覺技術、研發與製造實力，於2017年進入教育科技領域，成功推動公司創新轉型。

ViewSonic雖然進入教育科技領域，卻不能純粹依靠銷售硬體，因為整個生態系並不完整。例如缺乏數位互動教學的平台、數位教學師資不足、硬體設備也不完善，必須整合「軟體＋硬體＋服務」，把教育行政單位、老師、家長、學生，連結在一起，創造一個生態體系，才有辦法推動教育現場的數位轉型。

ViewSonic的創辦人朱家良，看到教育現場的數位需求，但缺乏整合服務，於2017年推出「ViewBoard智慧互動電子白板」，隔年再推出「myViewBoard數位教學平臺」，先落實整合軟體、硬體與服務的概念。之後再設立執行團隊，積極與台灣各級學校教師研討教學需求，廣泛接觸關鍵用戶，將相關資訊回饋至內部的研發中心。

ViewSonic推出的ViewBoard目前全球互動數位白板市占第一；myViewBoard的全球用戶今年5月已超過600萬。與轉型前的2018年相較，2021年的營收成長了七成，獲利更增加了141.5％，轉型確實為公司帶來實質收益。

評審委員認為，ViewSonic跳出硬體製造，進入教育領域並結合各方力量創造一個生態系，具有特殊性和未來性。

和泰汽車升級為「移動服務業」

同樣在商業模式大型企業組參賽的和泰汽車，則以「移動服務的數位加值」獲得楷模獎。該專案強調和泰從汽車銷售轉型為「移動服務業」MaaS（Mobility as a Service）。

和泰汽車蟬聯20年台灣車市冠軍，2021年市占率為35％，自2019年起展開數位導入計畫，先從建立顧客資料平台、整合消費者資訊，並掌握消費者使用行為與體驗做起。

在取得消費行為資訊後，和泰就可以推出電子商務、數位金流和會員點數兌換等創新服務，結合原本的共享汽車iRent、乘車派遣yoxi等服務，打造移動服務的生態系。

評審委員指出，和泰汽車過去主力是汽車銷售，但體認到若只是賣車，成長必然有限，所以投入共享經濟，進行垂直整合，並擴展新生態系。數位資訊的蒐集和運用，發揮了顯著綜效。

華城電機讓製造流程效率大增

製造業一直是台灣經濟的重點，在數位轉型的道路上當然也不會缺席。在智慧製造數位轉型大型企業組中，在緯創、友達等強勁競爭對手下，奪得楷模獎的華城電機，也獲評審委員肯定。

華城為國內輸配電設備大廠，產品線包含國內容量最大、電壓最高的變壓器，近年來投入風力發電和電動車領域，自2014年起營收連續八年創新高。更重要的是自2019年推動數位轉型，包括優化製造流程、打造智能供應鏈及精進智慧應用。

針對主力產品變壓器，華城開發智慧變壓器管理系統，擷取變壓器重要運轉數據，利用智慧模式取代人工判斷，促成節能效果並延長產品壽命。這套系統能夠提供使用者維修保養的即時資訊，在變壓器初期異常時就發出警訊，避免造成大規模停電或公安事故。

另外，大型變壓器各國規範不一，過去都需要由人工判讀高達數百頁、且多為英文的客戶規畫書，平均報價時間長達七天。因此華城導入智能化工程文件解析系統，迅速自上百種方案中依照價格優先、性價比優先等條件推薦方案；再依原物料的價格及特性，取得最適的估價預測與報價推薦，讓報價效率提升了近45％。

評審委員認為，華城是智慧製造轉型大型企業入圍名單中，唯一的非高科技產業，資源相對有限，卻能從製造研發到銷售客戶端，逐一導入數據驅動，值得肯定。

中小企業用數位力拚大市場

至於在智慧製造轉型中小企業組，不論是首獎的超秦企業或楷模獎的烈光企業，都獲得一致好評。

超秦是北台灣最大的家禽電動屠宰工廠，為改善以往生鮮畜產品在生產過程中資訊不透明及不對等，造成供需不平衡及資源浪費，超秦導入AI、物聯網以及大數據，優化生產段到銷售端的作業流程，從而提升生產效能、品質及顧客滿意度。

雖然表面上看起來是傳統產業，評審卻認為超秦的營運已經進入高度數位化。也由於超秦的客戶都是大型餐飲業者或大賣場，從這些世界級的通路，超秦也學到很多數位轉型知識。

至於烈光，主要業務為汽車板金結構零件加工，推動轉型後，從傳統車體板金廠轉型成智能車體構造廠。透過數據即時監控設備狀態異常、人為操作異常，建立預測模型等，交貨時間減少了三成，生產效能和稼動率則提高了二成。

評審委員指出，烈光從供應端掌握生產曲線，自己發掘問題，再找出解決方案；更難能可貴的是依據本身需求，自主開發相關的數位系統，展現出中小企業的決心、創意和前瞻精神。

今年得獎企業各有特色，值得其他企業觀摩與學習。搭建數位轉型的平台，讓企業互相交流，正是《哈佛商業評論》繁體中文版與SAP推動數位轉型鼎革獎的初衷。

【鼎革獎評審名單：匯集台灣產官學研31名專家】

▶王建彬 財團法人商業發展研究院院長

▶王健全 中華經濟研究院副院長

▶王儷玲 國立政治大學金融科技研究中心主任

▶吳安妮 國立政治大學會計系講座教授

▶李世光 財團法人工業技術研究院董事長

▶沈柏延 中華民國資訊軟體協會理事長

▶卓政宏 財團法人資訊工業策進會執行長

▶周建宏 資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長

▶林世昌 國立清華大學EMBA執行長

▶徐瑞廷 波士頓顧問公司董事總經理暨全球資深合夥人

▶張建一 台灣經濟研究院院長

▶張善政 財團法人善科教育基金會董事長

▶許士軍 中華企業倫理教育協進會理事長

▶許志義 中華大學創新產業學院暨企管系特聘教授

▶陳志惟 SAP全球副總裁、台灣總經理

▶陳來助 臺灣數位企業總會理事長

▶陳俊光 安侯建業聯合會計師事務所主席

▶陳宥杉 國立臺北大學企業管理學系特聘教授兼商學院院長

▶陳春山 數位治理協會理事長

▶陳家麟 國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長

▶陳鴻基 東海大學資訊管理學系講座教授

▶傅文芳 安永聯合會計師事務所所長

▶黃世忠 SGS台灣檢驗科技資深副總裁

▶黃國峯 國立政治大學企業管理學系特聘教授

▶楊瑪利 《遠見》社長/《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行長

▶楊聲勇 國立中興大學財務金融學系榮譽特聘教授

▶溫紹群 勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人

▶詹文男 數位轉型學院共同創辦人暨院長

▶蒲樹盛 BSI英國標準協會東北亞區總經理

▶鍾惠民 國立陽明交通大學管理學院院長

▶顏漏有 創業者共創平台基金會董事長

註：依姓名筆畫排序

更多內容請見2022年10月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈第二屆鼎革獎—數位力就是競爭力〉