雙永續、雙軌轉型正夯
【文／楊瑪利】
今年以來，《哈佛商業評論》從報導、評選，到慶祝創刊100年的大師演講與晚宴活動，經常圍繞此刻企業不能忽略的二大核心概念。
第一個核心概念是「雙永續」。第一個永續，是企業必須追求長期發展，往百年長青企業邁進。另一個永續，是呼應聯合國揭示的17項永續發展目標，企業發展必須符合環境、社會與公司治理的ESG永續原則。
第二個核心概念是企業必須「雙軌轉型」。第一個轉型是因應雲端、大數據、AI科技崛起的數位轉型，再一個是因應ESG風潮下的2050淨零碳排轉型。
百大企業領袖調查 首次納入ESG
有趣的是，兩個永續與兩個轉型之間，又彼此密切相關。
趨勢已經很明顯，企業必須重視聯合國強調的永續發展與ESG議題，才能被利害關係人如客戶、投資人、消費者、社會大眾與員工所接受，才有可能永續存在、基業長青。
而企業在追求數位轉型的同時，隨著營運愈來愈智慧、效率與節能，也可以協助企業達到ESG淨零碳排的轉型！
因應「雙永續」與「雙軌轉型」的趨勢，最近兩項《哈佛商業評論》的評選，均與時俱進做了調整。
首先是本期發布的第四屆「台灣企業領袖100強」調查，融入雙永續概念，原先純看財務績效，今年增加ESG構面。
「台灣企業領袖100強」調查比照英文版「全球百大CEO」的指標權重，六年前開始進行，至今二年調查一次。過去三屆主要以財務績效來看領導人的成績，包括任內市值成長、任內總股東報酬率，今年財務面再新增每季平均EPS。
但考慮到ESG已是國際與台灣企業界的重要顯學，本屆調查更首度納入ESG評級，以反映企業的ESG表現，其實也是領導人的重要績效（請見74頁）。
數位轉型鼎革獎 增設ESG特別獎
第二個與時俱進的，是數位轉型鼎革獎的籌畫，今年增加了ESG特別獎，鼓勵企業在推動數位轉型專案時，也能同步達到ESG低碳轉型的成效，以符合雙軌轉型。
近幾年來各行各業為了迎接科技變革，掀起數位轉型浪潮，為了搭建企業界交流的平台，《哈佛商業評論》與SAP合作推出數位轉型鼎革獎，強調數位轉型能協助企業鼎新革故，才有機會永續長青。
今年度的鼎革獎結果，將於10月號雜誌發表，到底哪些數位轉型專案也能協助企業達到ESG的績效，答案即將揭曉。
雙永續與雙軌轉型，彼此相關，已是企業競爭大未來的基調！
更多內容請見2022年9月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈2022台灣企業領袖100強〉
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