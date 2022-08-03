這本書 我一定收藏！

【文／楊瑪利】

台灣的出版市場非常蓬勃，平均一天出版100本新書，經常必須靠同仁努力推廣，才能有一定能見度，因此能有一本書主動吸引核心讀者的興趣，實在很高興！已有不少好友告訴我：「這本書，我一定會收藏！」

是什麼書引起這麼熱絡的反應？答案是由遠見．天下文化事業群出版的《哈佛商業評論最有影響力的30篇文章》（HBR at 100）這本書。

哈佛商業評論最有影響力的30篇文章

今年是《哈佛商業評論》（下稱「HBR」）創刊100週年。一整年來美國總部持續有回顧百週年的文章與活動。其中代表作就是精挑細選了這100年中值得回味的30篇經典文章。英文版總編輯長殷阿笛（Adi Ignatius）說：「這些文章堪稱是全球商業思維史上最受歡迎的文章。」

歷經百年考驗，承先啟後的大師經典

回想1920年代初期，第一次世界大戰剛結束，美國進入「咆哮的20年代」，經濟急速發展、汽車產業與消費產品正要起飛。當時哈佛商學院院長華理士．唐漢（Wallace Donham）創辦了HBR，他希望嚴謹地研究企業如何對應最艱難的挑戰，發展出一套適當的商業理論，讓企業高層能夠做出正確判斷。在創刊號上他寫道：「沒有系統、沒有計畫，對許多人而言就是一場糟糕的賭博。」從創辦開始就是以提升營運效率為重點。

時移勢易，過去百年來，HBR更是全方位關注企業經營的各大構面，包括管理、策略、創新、變革、科技發展；也重視軟性議題，如工作與生活平衡、性別平等、職涯發展；甚至睡眠、性格評量等議題——期間刊載的文章可能超過10萬篇，要如何選出30篇？著實讓美國總部傷透腦筋。

總編輯長殷阿笛點出，入選的文章儘管經過多年仍歷久彌新，雖然大環境不斷變遷，後人仍可以自己的想法與研究加以補充，使得這些文章始終具備參考價值。

這30篇經典文章，有台灣人熟悉的管理大師的理論，如杜拉克（Peter Drucker）的自我管理、波特（Michael Porter）的「競爭策略」、克里斯汀生（Clayton Christensen）的「破壞式創新」、金偉燦（W. Chan Kim）與莫伯尼（Renée Mauborgne）的「藍海策略」、科特（John P. Kotter）的「變革管理」，到談EQ的高曼（Daniel Goleman）等。

當然本書也收錄了軟性議題，只是台灣人不一定熟悉文章的作者，如這幾篇文章：〈為什麼你至少要有兩份職業〉〈為何有這麼多不適任的男性成為領導人〉〈別再高喊沒時間〉等。

其實不管是硬的管理文章、還是軟性議題，這些當年刊登時的文章，到目前為止仍持續影響全世界。建議收藏這本書，偶而翻閱，讓您一次體會兼顧當下與永恆的哈佛經典！

更多內容請見2022年8月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈贏在不確定年代〉