他向世界證明：目的與獲利可以兼得

【文／張彥文；Photo Credit：Russ Campbell】

喬治．塞拉分最初在保險公司工作，未曾想過企業的使命和營利這類管理議題，但進入哈佛商學院求學之後，他找到了樂於追求的研究目標，同時也是關乎人類發展的ESG領域。

從CSR（企業社會責任）到ESG（環境、社會及公司治理），對傑出企業的要求，早已從財務面的股東報酬，延伸至對社會發展、人類生存、環境永續等更高層次的要求，成為今日顛撲不破的普世價值。

但在20年前，相關研究即使在歐美也乏人關注。美國哈佛大學商學院講座教授喬治．塞拉分（George Serafeim）堪稱是ESG領域的先行者。

近20年前、還在哈佛商學院就讀博士階段，他即投入相關研究，當時這是一個很冷門的學問，許多人勸他放棄。

沒想到，ESG如今成為全球企業新顯學，他也成為美國學界及業界ESG領域的鼓吹者，主導哈佛商學院多項ESG相關研究計畫，更是多國ESG政策制定的關鍵人物。

過去幾年來，塞拉分曾任世界最大永續領導機構永續發展會計準則理事會（SASB）首屆顧問，奠定第一套全球企業ESG的財務披露標準，更是影響七大工業國ESG政策制定的關鍵角色，曾被美國著名金融雜誌《巴倫週刊》（Barron's）認可為「ESG投資領域最具影響力的人物之一」。

塞拉分的研究聚焦於了解ESG策略，如何影響企業的財務績效，成果跨越國界，曾在超過60個國家發表。在全球社會科學領域商業類超過一萬二千名的知名作者當中，塞拉分名列前十大最受歡迎的作者。

這位國際ESG權威，出生於希臘首都雅典，畢業於希臘比雷埃夫斯大學（University of Piraeus），主修銀行及財務管理，之後於倫敦政經學院（LSE）取得會計金融碩士學位，並在哈佛大學商學院獲得工商管理博士。

雖然塞拉分在ESG相關研究的領域居於領導者，但其實這並不是他最初的人生志向。

在進入哈佛商學院前，塞拉分在一家保險公司工作，那時他對於企業的使命和營利能否並存這類議題的感受是「與我的人生無關」。

但進入哈佛商學院之後，塞拉分認識了一個關鍵人物，成為他的好友及學術伙伴：尤安尼斯．伊奧安努（Ioannis Ioannou）。伊奧安努畢業於耶魯大學，再至哈佛大學取得碩士和博士學位。二人在博士班同學期間開始討論企業應該如何對員工更好、減少汙染、重視誠信等。

但他們發現，當時很少人認為，這些問題和股東的利益一樣重要，反而相信如果企業以社會利益優先，就無法專注於核心目標（賺錢），懷抱社會利益，無可避免地會變成公司的阻力。

暗藏弊端的經營思維

在今年8月，塞拉分出版最新ESG專書《目的與獲利》（Purpose and Profit），繁體中文版與英文版同時上市。在書中他分享不少他研究ESG的過程與不為人知的祕辛。

新書指出，2003年左右，他開始投入ESG的相關研究，當時學術界關心這個議題的學者極少。

探究ESG之初，塞拉分發現幾項問題：首先，很少公司提供關於勞動力多樣性、職業災害、員工福利、耗水等等的相關數據。然而，要建立衡量ESG相關影響的模組、了解企業正在從事的工作，都需要數據。缺乏數據成為初期研究上的一大障礙。

其次則是紐約華爾街的態度。許多分析師認為，如果一家企業努力為社會造就正面的影響力，顯得不務正業，也會成本大增；導致在分析師眼中，這些公司的前景難以樂觀。反之，如果不這麼做的公司，分析師就認為值得投資。「我們怎麼能活在一個管理者因為做好事會遭到懲罰的世界？」塞拉分深感錯愕。

當時企業界和金融界有一種思維，認為實際觀察企業對客戶、員工和環境的影響是不明智的，這與推動組織內部的價值，毫無關聯。

塞拉分開始認真思考：做有利於社會的事，居然會削弱公司未來的績效，我們應該接受這樣的認知嗎？或者可以努力改變？

若是企業賺錢之餘，希望做有利於社會的事，要有哪些條件？他開始積極投入研究，並大量發表論文。他與伊奧安努共同撰寫的〈企業社會責任對投資建議的影響〉，入選2010年美國管理學院的最佳論文獎。

堅持推廣ESG不放棄

雖然2010年時，塞拉分已在學術界嶄露頭角，相關的研究也逐步受到重視，不過金融界的態度仍然沒有太大的改變，所謂的ESG仍不成氣候。

塞拉分回憶，2011年時，他曾在一場大型機構投資人的論壇中發表相關研究，卻得到非常淡漠的回應，他感受到現場百餘名的投資專家，對於他所提出的論點毫無興趣。

這對一個初出茅廬的大學教授來說，不啻一記重擊，因為他當時還未獲得教授的終身職，連在這個新領域發表論文都困難重重，所以很多朋友勸他，如果還想繼續學術生涯，或許應該放棄了。

是否該放棄？一度讓他深陷兩難。幸運的是，他堅持下來，堅信氣候變遷、生物多樣性、產品的安全與品質、職場公平性等議題，並不僅是道德層面的軟性訴求，而是涉及企業長遠發展，甚至人類永續生存的重要關鍵。

要扭轉人們的認知，就必須提出堅實的證據。塞拉分開始創建了解公司行為的指標與量化的分析架構，希望企業開始了解：一個圍繞環境、社會和治理問題的新興領域正在形成。

在過去的20年中，他一共分析了一萬家以上的企業，實際執行超過30筆的田野調查，並於學術期刊和知名國際媒體發表了無數的論文和相關報導。包括《哈佛商業評論》、麻省理工學院的《史隆管理評論》，還有《紐約時報》《彭博社》《金融時報》《經濟學人》等。

這些研究向外界證明了一件事：企業領導人需要新的管理典範，在這個典範裡，ESG必須深植於策略和營運之中。一年半前他曾在《哈佛商業評論》上發表文章指出，若是企業做對ESG策略，對於財務報酬會有正面影響。

營利與行善可以兩全

塞拉分的地位之所以受到重視，在於他的研究提出了實證：做好事和賺大錢，是可以兩全其美的。

實證的關鍵之一是數據化。以往企業或投資機構對ESG無感的最大原因是缺乏證據，因為傳統的財務報表，難以呈現企業致力ESG所帶來的實際效益，所以無法說服股東與投資者。

塞拉分認為，如果沒有這些數據，外界就會認為公司的成長與獲益，與ESG毫無關係。唯有提出重視ESG，公司就能愈成功、更永續經營與獲利提升的證據，才能說服大眾。

一開始塞拉分也碰到一個問題，雖然不少公司發表永續性報告，但都是獨立於財務報告之外，讓人很難看出財務績效與永續性績效之間的關係。為了解決這個問題，必須調整傳統的會計衡量指標，將ESG可能產生的各種類型影響具體化。像是改善產品生產流程，或是改變人力發展政策，最終會如何影響到損益表當中的營收數字或成本。

如此一來，企業便可大聲宣示，投入ESG的支出，是未來能為企業帶來長遠獲益的投資，而不是一筆費用。

這也是由塞拉分擔任共同主席的哈佛商學院「影響力加權會計研究計畫」（The Impact-Weighted Accounts Project）推動的重點：以財務面的量化數據，來呈現社會和環境面的影響。

怎麼做呢？首先，將所有類型的社會和環境面影響，轉化為管理階層和投資者能夠理解的可比較單位；其次，讓這些量化數據進行有意義的匯整和比較，也不會掩蓋決策所需的重要細節。最後，同時顯示財務和影響成果，並採用現有的財務和業務分析工具，來評估公司績效。

另外，2011年在美國舊金山成立的全球性非營利組織「永續發展會計準則理事會」（SASB），也於2018年發表了更全面、完整，質化與量化並行的永續會計準則，將可能影響財務狀況與營運績效之ESG議題列出，已逐漸被全球企業採用。

身為SASB成立時的首屆委員，塞拉分讓企業透過一個共通性的財務編列準則，與所有的利害關係人溝通，說明ESG層面的具體成效。

經過多年推動，近年來全球企業在ESG資訊揭露的品質已大幅提升。根據塞拉分研究，2011年被納入標普500指數的上市公司中，不到20％揭露ESG訊息，但到了2019年，這項比例已高達近90％。「如果你的公司不這麼做，就意味著有見不得人的事，」塞拉分如是說。

「時勢造英雄」，投入ESG研究二十餘載，塞拉分基於他的遠見，取得了如今的成就。一路走來，他強調這段歷程讓他深刻體會，要經營一個成功的企業，或做出有意義的社會貢獻，都是艱鉅任務，卻是關乎人類未來生存的必經之路。

【塞拉分小檔案】

頭銜／哈佛商學院講座教授

學歷／哈佛大學工商管理博士、倫敦政經學院碩士（主修會計、金融）、希臘比雷埃夫斯大學學士（主修銀行、財務管理）

​經歷／哈佛商學院最年輕榮譽教授、哈佛商學院影響力加權會計研究計畫（The Imapact-Weighted Accounts Project）共同主席、氣候與永續發展影響AI實驗室首席研究員、G7七大工國針對企業透明度和整合報告的工作小組成員

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