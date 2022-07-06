「智力」跟你想的不一樣

【文／天下文化】

本書為全球暢銷書《讓天賦自由》作者肯．羅賓森生前構思的最後一部著作。他的TED演講〈學校扼殺了創意嗎？〉（Do schools kill creativity?）已有超過9,000萬人點閱，啟發、鼓舞了無數家長與教育工作者，被譽為世界的教育部長。本書如同羅賓森「最後的演講」，是他奉獻教育50年畢生精華之作，凝聚了一位世界偉大教育家及思想家畢生的智慧。

人類大腦的不同區域與某些特定的功能有關聯，但沒有一個區域是獨立運作，而是必須與其他區域互相呼應。同樣地，我們的意識也不只存在於腦袋裡，大腦必須透過與身體的緊密連結，才能發揮作用。

以色列神經學家阿梅迪博士（Amir Amedi）的研究是教導先天失明的人，利用聲音「看」東西。他利用一系列聲音模式、振動、音調和突發噪聲，訓練患者辨識日常生活中的物品。透過這種方法，天生盲眼的人能從桌上的一盆紅蘋果中，挑出唯一的綠蘋果。

在開發這套方法的過程中，阿梅迪博士以視力正常的人為對象，進行一連串腦部掃描，來判定視覺和想像力的區別。他先掃描受試者看一顆綠蘋果的影像，然後掃描這個人想像一顆綠蘋果的影像。

實驗結果發現，不同情況下，大腦的不同區域會呈現活躍狀態──當受試者看著一顆真正的蘋果，某個區域會呈現活躍狀態，當這個人想像一顆蘋果，另一個區域會出現活躍狀態。在本質上，阿梅迪證明了，大腦有某個特定區域專司想像功能。

我們的大腦以動態方式運作，即使是要完成最基本的任務，每個區域還是會和其他區域連動。以說話這個動作為例：我們在腦海中產生想法，把想法轉換成文字；我們通常會根據談話對象而調整說法，使對方更容易明白我們的意思；我們也會控制說話的音量和語調。我們會一邊走路、一邊講話；我們會使用手勢和各種面部表情，來傳達情緒和意義。然後我們會反芻自己說過的話，等待對方回應。與人對話這種簡單小事，需要大腦協調無數的功能來完成。

其實，大腦的動態運作很像是交響樂團，許多不同且獨立的樂器一同演奏，創造出只有所有團員和諧一致才能奏出的樂章。

智力是高度個人化的

嬰兒並不是白紙，他們來到這個世界時，已經是完備的個體。所有父母都知道，孩子的天生特質出生不久就會顯現出來。若你有兩個或更多子女，我敢說，他們必定是截然不同的個體。你絕對不會搞錯人，對吧？他們或許看起來很像，個性也很像，或許還會讓你覺得他們很像你、或很像你的父母，但孩子是獨一無二的個體。

從外貌到個性細微之處，我們是祖先的某些特質的獨特綜合體，但每個生命都是獨一無二，且絕不重複。

大腦是一個活的有機體，它一直不斷變動，具有「可塑性」，而且會隨著人生經驗不斷發展。大腦和肌肉很像，會因應使用情況而發展和改變。

在我們的一生，只要大腦是活躍的，而且受到新任務的刺激，學習就會促使大腦生成新的神經連結和路徑，這是人類適應力的一個要素。因此，智力不僅是多元、動態和獨特的，而且會不斷調適。我們天生擁有廣泛的才能，一生中有無數的機會可以發揮它們。

智力和創造力是無限的

將智力狹隘定義為智商或學業能力的觀念，有個基本問題，就是完全忽略了智力和創造力之間的關係。上述觀念將智力和創造力區分成兩種不同的東西，因此也把人分成兩種：有才智的人和有創意的人。我們在學校採用這種區分法，把學科分成「主科」（像是數學、讀寫與科學）和「副科」（像是藝術和人文）。我們在企業界也這麼做，把「創意人」和其他人區分開來。當我們做出這種明顯區分時，產生了幾個關於創造力和智力的迷思，並深信不疑。

其中一個迷思是，只有某部分的人擁有創造力，因此人不是有創造力、就是沒有創造力。然而，如同我們與生俱來的智力並不是有限的，與生俱來的創造力也不是有限的。創造力就和大腦或肌肉一樣，會隨著使用情況而起變化。假如我們忽略了自身的創造性才能，它們就處於休眠狀態。假如我們適當的使用，它們就會不斷成長與發展。

另一個迷思是，創造力只能應用在某些活動上，像是藝術。藝術涉及高度的創造力，這是不爭的事實，但這不表示其他的活動（像是數學、企業經營或是研究大腦）不涉及創造力。

當阿梅迪博士開發他的方法，訓練盲人運用聲音「看見」東西，他動用了所有能力，包括以既有知識為基礎，產生新的概念，以及分析和設計。我在本書第一章提到，想像力使我們能預見不同的可能性，而創造力賦予我們工具，把可能性化為真實，那正是阿梅迪博士所做的事。他想像一個盲人也能看見東西的世界，然後運用他的創造能力，再加上科學專業知識，讓他的想像成真。

只要是從事需要運用智力的活動，你都可以發揮創造力。這是因為人類的智力是多元的，所以我們擁有各樣才能，來發揮創造力。此外，這也是因為智力和創造力的關係密不可分。你若不運用智力採取行動，就無法發揮創造力，而智力的最高形式，是創造性思考。智力和創造力同時存在，也同時一起運作。

（本文摘自第三章〈你比你想的更豐富〉）

書名／重新想像教育的未來：世界教育部長肯．羅賓森最後演講，對教育、環保、文化的深刻洞見（Imagine If… Creating a Future for Us All）

作者／肯．羅賓森 Sir Ken Robinson、凱特．羅賓森 Kate Robinson

譯者／廖建容

出版社／天下文化

出版日／2022年6月30日

更多內容請見2022年7月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈發掘市場待解的需求〉