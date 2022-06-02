《哈佛商業評論》英文版創立於1922年，創刊以來，深受世界許多國家的認可，於全球授權超過14個國家，被翻譯13種語言，成為國際商業世界最具影響力的刊物。內容著重於領導、創新、策略、管理等四大領域。繁體中文版百分之八十的文章與英文版同步發行，百分之二十篇幅加入在地觀點，讓這些新穎的觀念和實務能落實到台灣的環境。勤讀《哈佛商業評論》不僅有助提升整個華人企業的管理理念，改進實務運作，增加經營績效，更引領台灣企業與世界一流的管理觀念接軌。