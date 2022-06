第一本OKR減碳指南

【文/天下文化】

全球大企業承擔重責大任,必須減少排放以及增加淨零排放解決方案。根據《衛報》一份經常被引用的報告,光是全球前百大企業的溫室氣體排放量就占全球的71%。雖然我們知道驅動市場最大的力量在於消費,而非生產,大企業所做的決定仍然可以帶來改變。

至今,企業永續運動已經蘊釀了一段時間。沃爾瑪為零售業的能源效率建立新標準,美國有12個州的沃爾瑪商場的電力都來自太陽能。2016年,在歐巴馬執政的最後一年,沃爾瑪等154間公司都簽署了《美國氣候承諾企業行動聲明》,承諾遵守《巴黎協定》。

科技產業在營運與數據資料庫上已經率先擴大使用可再生能源。連續四年來,Google的全球用電量100%皆來自可再生能源。蘋果公司自2020年4月起,企業營運已經達成碳中和,並且致力在2030年前將所有產品的碳足跡歸零。

這種現象的美妙之處在於漣漪效應。如果企業做出有利於氣候的承諾,供應商往往會跟著做,改變的步調因此加快。為了製造對環境零影響的產品,蘋果公司正努力敦促供應商承諾實施減碳計畫。我們看到企業的積極改變,不只做到「碳中和」,更承諾會達成「淨零排放」。就已排放的所有溫室氣體,不限於二氧化碳,企業承諾會在一年內抵銷任何殘餘的部分。

我們的關鍵結果,是讓所有《財星》全球前500大企業立即承諾在2040年前實現淨零排放。我們要怎麼做?在商業界,來自業界領袖的壓力最有成效。亞馬遜創辦人傑夫.貝佐斯就設立了一項新標準。我第一次跟他見面是在1996年,五年後,他送我一份令人難忘的禮物,那是一根木槳,而且還刻了一句話:「如果你要在溪中逆流而上,多一根備用的槳總是不會出錯。」最近,我們談到氣候危機,我拿出他送我的木槳。他發出眾所皆知的尖銳大笑,說道:「約翰,看來我們需要很多根備用槳!」

我一直很欽佩貝佐斯。他有一雙慧眼,能洞視非凡的機會,制定行動方案,不屈不撓、毫釐不差地執行。對他而言,氣候危機就是一個非凡的機會。亞馬遜向來專注在顧客身上。現在,這間公司的任務將擴大到氣候行動,這是意識到情況緊急後所做的決定。

亞馬遜建立了一支永續發展專家團隊,成員來自競爭對手、學術界與自家公司。他們在2016年舉行的一次營運會議上傳播淨零目標的種子,當團隊成員從50人增加到200人,就有能力去量化整個企業各部門、從送貨卡車到倉儲系統的碳排放量。有了研究結果,亞馬遜便設立一個大膽的目標。2019年9月,貝佐斯提出一項計畫,宣布亞馬遜將在2040年前達到淨零排放。他的承諾在公司龐大的網絡與連結產生漣漪效應,讓地球變得更好。亞馬遜不會因自家公司脫碳就心滿意足,而是會積極拉其他人一起做。

以下是貝佐斯本人的說法:

「亞馬遜是氣候行動的理想榜樣,因為人們知道這樣的挑戰對我們來說有多艱巨,而且我們不只是一點一點調整。儘管數據中心是用電大戶,但是使用電力的設備改用永續能源並不困難。我們已經在2019年承諾,在2030年前,我們的營運將100%使用再生能源。

目前,我們有望在2025年達成目標,比原訂計畫提前五年,因此我們的進展相當順利。不過,對亞馬遜來說,淨零排放很困難,因為我們必須把包裹運送到全球各地。我們一年要運送100億件物品,非常依賴航空運輸與貨車。這是規模龐大的實體基礎設施。

要讓所有運輸車隊電氣化會很困難,但我們已經找到一個好的起點。我們投資了一家叫作雷維恩(Rivian)的電動車新創公司,並且購入十萬輛電動貨車。第一批交貨的一萬輛貨車將在2022年底前投入營運。這項計畫正在進行當中。」

但是,貝佐斯要做的不只是這樣。為了擴大亞馬遜2040年的承諾,他共同發起了一個名叫「氣候承諾」(Climate Pledge)的企業運動,呼籲所有簽署參與這項運動的公司跟隨亞馬遜的腳步,在2040年前達成淨零排放,提早十年實現《巴黎協定》訂立的目標。運動帶來的影響極其深遠。

高露潔-棕欖公司簽署時,保證會在2025年前使用可以完全回收的牙膏軟管,並且堅持減少使用塑膠與水的嚴格目標。百事公司簽署時,則宣布一份全面採用潔淨能源的解決方案清單,像是純品康納柳橙汁工廠將利用風力發電,而多力多滋則會投入貨車電氣化。此外,百事公司的供應商來自60個國家,總計有700萬英畝的農田,都必須依照要求在2030年前採用再生農業生產。

貝佐斯的願景是讓整個供應鏈與價值鏈,都變成氣候行動運動的一部分。目前,亞馬遜與供應商正面臨這個巨大的挑戰,貝佐斯也向我們強調這項任務的困難與急迫性。

(本文摘自本書第八章〈把運動轉為行動〉)

書名/OKR實現淨零排放的行動計畫(Speed & Scale: An Action Plan for Solving Our Climate Crisis Now)

作者/約翰.杜爾(John Doerr)、萊恩.潘查薩拉姆(Ryan Panchadsaram)

譯者/廖月娟、張靖之

出版社/天下文化

出版日期/2022年5月31日

