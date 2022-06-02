【文／楊瑪利】

若說今年以來，有哪個議題最讓全民、尤其是企業界朋友焦慮的，2050年前完成淨零碳排轉型，一定名列前茅。

多年來，聯合國每年都會舉辦一次氣候高峰會締約國大會（COP），不斷呼籲與會國要減少溫室氣體排放，以控制地球溫度上升，避免全球氣候災難。經過多年倡議後，2021年底，第26屆COP喊出2050年前達到淨零碳排的目標，至今有百餘國響應。台灣也不例外。國發會於今年3月30日舉辦盛大記者會，由主委龔明鑫報告台灣的2050淨零排放路徑，以及策略總說明。

從國際倡議、宣示，到各國政府紛紛推出政策，讓過去始終宛如願景般的目標，突然間變成要落地的現實！政府擬課徵碳費、碳稅的聲音，喊得震天價響；全球各大知名品牌紛紛要求供應鏈廠商必須做到淨零碳排，否則抽單；歐盟擬推出「碳邊境調解機制」（CBAM），被認為是新型碳關稅，均考驗企業的未來營運與轉型挑戰。

但怎麼做到淨零碳排？第一步得先做碳盤查。就像健康檢查，連到底該看哪些指數都不太知道，又該如何決定減重、瘦身的目標？其實在今年以前，台灣絕大多數的中小企業，連碳盤查都尚未啟動，更不知道要盤查些什麼。

台灣中小企業的廣大學習需求

在這樣的減碳焦慮中，台灣的上市櫃大公司或許資源充沛、知識充足、人才不缺，不需要政府或外界擔心。但執行企業CSR暨ESG大調查超過18屆的《遠見雜誌》，近來陸續與台灣大學、台北大學合作舉辦ESG企業領袖學程，學員中的中小企業主，總是呼籲政府，應該協助中小企業落實ESG與碳中和。

其實台灣中小企業落實碳中和的先驅，非歐萊德莫屬。創辦人葛望平早在十多年前，就計畫推出無化學物質的美髮產品，並矢志讓旗下產品符合綠色要求。11年前，歐萊德就成為台灣第一批取得碳足跡標籤的產品，後來又進一步，成為台灣第一批取得碳中和產品認證的業者。

歐萊德在台灣許多企業都還不太知道什麼是碳中和時，就已默默走了十幾年，並在2020年成為全品項與全組織，均取得第三方認證的全球第一個碳中和的美妝企業。因為這樣的成績，過去幾屆的聯合國氣候高峰會均邀請葛望平演講。

去年底當葛望平從COP26回台後，我們巧遇。當時他就用興奮的口吻跟我說，可以義務協助開設台灣第一個碳中和實作課程，把他的整套方法與各企業分享。我很認同。努力幾個月後，《哈佛商業評論》第一個零碳課程將於6月24、25日舉辦。課程內容包括：如何碳盤查？如何制定減碳計畫？第三方驗證怎麼做？碳權買賣怎麼進行？綠電怎麼買？一整套課程等待企業來學習。

二天密集課程之後，還會推出陪跑課程，目標是上課學員都能回到企業內做出第一個碳中和產品。我們的理想是：下次聯合國再召開COP大會時，不只歐萊德，還有許多的台灣中小企業，可以代表台灣分享減碳作為，成為台灣的新驕傲！

更多內容請見2022年6月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈什麼樣的工作人人愛？〉