我不知道「我不知道」背後有什麼樣的涵意呢？

【文／楊瑪利】

近日中央大學人力資源管理研究所副教授林文政，接受《哈佛商業評論》舉辦的CEO領袖營邀請，主講此刻企業應該具備的人才管理關鍵思，充滿許多發人省思的內容。

例如他強調，直到今天，還是有許多企業傾向提拔高績效員工為主管。但其實《哈佛商業評論》早已發表過扎實的研究，指出只有29％高績效員工，具備領導潛能。若不具領導潛能，卻被提拔當主管，就會遇到管理學上的「彼得原理」。

西方管理學者勞倫斯・彼得（Laurence Peter）早在1969年就出版《彼得原理》（The Peter Principle）一書，指出組織常因某人具備特殊技能，把他擢升到不能勝任的高階職位，最終變成組織的障礙。因此，對於績效好又不適合擔任領導的員工，應該有別的激勵辦法。組織要把晉升當成「人才發展」，而非「獎勵」。

熱愛學習的人常常說一句話：「我不知道『我不知道』」。聽林文政老師的演講，讓我深有同感。我擔任主管多年，也不知道早在五十幾年前，就有學者提出這麼精闢的見解，若早知道，應該會少犯錯誤。可見，學習的重要。

林文政老師當天演講也特別點出「微學習」在這個時代的重要性。微學習，是指「一種即時的敏捷學習法」。將過去習慣長時間、定點、人員集中學習的方式，化整為零，拆解成無數個3到15分鐘的小單元，可以用文字、影片、純聲音等形式展現，讓學習者依據自己的時間與地點，隨時隨地自主學習。好處是每天占的時間少，員工可以輕易保持學習習慣，甚至可以減少遺忘。

這裡又出現了一個我不知道的「我不知道」。原來德國百餘年前就有一位心理學家赫爾曼・艾賓豪斯（Hermann Ebbinghaus），他在1885年出版《關於記憶》（Memory）一書，談到他的實驗結果「遺忘曲線」（The Ebbinghaus Forgetting Curve），被認為對心理學的影響，猶如牛頓定律對物理學的影響一樣。

多數人一個月後會忘掉80％學習內容

遺忘曲線指出，如果沒有複習，學習後一個鐘頭，已學會的內容就有56％記不起來；一天之後，66％已經遺忘；一個月之後更有將近80％不見了。我想這個論點支持了學校要求學生複習、測驗的道理，但是一般企業訓練，很少會有測驗、複習的要求。若花很多預算進行一次大型訓練後，就什麼都不再做，員工就會把80％的內容忘光光。此時若能以「微學習」輔助，保持天天學習的習慣，就可以減少遺忘。

在這裡公布許多的「我不知道」，讓讀者見笑了。但我常常阿Q地跟同事說，我不知道的事，應該很多人也不知道吧。所以在此跟「我不知道『我不知道』」的人分享。

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