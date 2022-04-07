鍾惠民：企業欲以「韌性」開創永續 應熟讀彼得 杜拉克

【文／張彥文；攝影／蘇義傑】

今年是全球最有影響力的管理雜誌，《哈佛商業評論》創刊一百週年；遠見雜誌．天下文化事業群，於2006年取得全球繁體中文版授權，為華人企業界導入最前瞻的管理思維。值此百年慶之際，繁體中文版展開系列報導，本期專訪陽明交大管理學院院長鍾惠民，與清大科技管理學院院長林哲群，帶讀者掌握未來趨勢。

國立陽明交通大學管理學院，起源於1970年成立的交通大學管理科學研究所碩士班，1979年擴大為交大管理學院。由於緊鄰新竹科學園區，陽明交大管院特別強調與科技產業結合，成為有別於其他大學管院的最大特色。

現任院長鍾惠民，是美國密西根州立大學經濟學博士，專長為財務管理、高等財務計量經濟學和衍生性商品等領域。浸淫企管領域多年，鍾惠民長年熟讀《哈佛商業評論》，盛讚本刊許多經典文章，經得起時間淬煉，值得反覆閱讀，在慶祝創刊一百週年的此刻，仍能持續指引企業未來發展之路。

與時俱進是不變真理

鍾惠民認為，彼得．杜拉克（Peter F. Drucker）發表於1994年的經典文章〈打造與時俱進的策略〉（The Theory of Business），至今仍然值得熟讀，堪稱雋永。近來企業廣受疫情、天災，甚至地緣政治的影響，都可以從這篇文章找到方向。

〈打造與時俱進的策略〉一文指出，經營理論有三大假設。第一是對組織所處環境的假設；第二是對組織使命的假設；第三是組織要有對核心能力的假設。

以第一項假設來說，組織所處環境包含政經社會、市場、顧客、技術。今天企業面臨的仍然是這些挑戰。例如2018中美貿易戰，讓身處全球供應鏈的台灣受到波及，產生一連串環境影響。

又如技術面，傳統上多指產業內部的技術提升或更新，但現今的人工智慧、大數據、區塊鏈、雲端運算等科技，都是從外部而來，成為任何產業的挑戰。

鍾惠民進一步指出，現代企業強調永續經營，「韌性」（resilience，或譯復原力）是必要的特質，更值得參考〈打造與時俱進的策略〉一文所強調的重點。

創造韌性的核心能力

台灣企業家本來就具備韌性，從80年代「一卡皮箱走天下」就已展現，飛到全世界各地參加各類秀展、商展，只要有做生意的機會，就可以看到台灣人的身影。

但現在台灣企業跟過往貿易導向的出口成長已大為不同。鍾惠民強調，聯發科可算是一個當代台灣韌性企業的代表。以手機晶片為主力產品的聯發科，面對生命週期很短的產品，幾乎每五、六年就是一個世代，在這樣的市場中，聯發科雖二度遭遇重擊，但都能夠敗部復活，重新再起，「這就是有一定的韌性和永續經營的能力。」

那麼，若要打造一個韌性的企業，回到杜拉克所強調的的核心能力，應該是什麼？

鍾惠民指出，因應環境的變化，必須推動各式轉型，例如數位轉型、接班轉型、低碳轉型、人才轉型等等。

以近兩年受新冠肺炎疫情影響至鉅的旅遊業來說，轉型已是不得不為。除了將國際線轉型為國內旅遊外，也開始兼做餐飲、外送等服務，這牽涉到傳統旅行社的數位轉型，導入大數據，物聯網等數位化工具。

而台灣高科技產業，現在碰到的最大挑戰是低碳轉型。歐盟已提出「2050氣候中和」與「2030年溫室氣體排放量減量55％」的目標，並於2021年7月公布「碳邊境調整機制計畫」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），規範進口到歐盟的高碳排產品，必須對生產過程中排放的碳設定公平價格。

這對台灣最大的影響就是高科技產業，半導體、面板、資通訊、材料等產品輸出，可能在兩、三年內就會面臨到高額碳稅。身為全球供應鏈的一環，過去所謂「高CP值」的「台灣製造」已經不再是勝利保證，還須善盡地球公民的義務，積極投入低碳轉型。

二代思維較利於轉型

在轉型議題中，二代接班轉型則屬於治理層面。根據資誠聯合會計師事務所發布的「台灣家族企業傳承白皮書」中指出，未來計畫交由二代接班的比例為44％，但尚未考慮繼承問題的企業也高達33％。

鍾惠民認為，近五年來已看到愈來愈多二代接班成功的例子，通常二代接手後，也能加速數位轉型。例如像專營麵食類水餃、燒賣、餛飩自動化製作機械的安口食品，總經理歐陽志成接班後，已建構物聯網監控機器運作，提升服務品質。

目前安口產品銷售到全世界逾120國，疫情期間甚至逆勢成長，「數位化就是跳脫單純『賣機器』的思維，父親看到兒子做出成績，也只得服氣，」鍾惠民說。

現代企業決策過程更為艱難，但只要掌握決策理論，了解新科技和數位創新帶來的影響，打造韌性組織，就能讓企業走得更遠更久。

更多內容請見2022年4月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈企業目的必須來真的！〉