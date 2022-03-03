台大管理學院院長胡星陽：ESG＋創新 未來企業發展兩大課題

【文／張彥文；圖／胡星陽提供】

台灣的商管教育，始於1919年日據時期的「台灣總督府高等商業學校」，這是台大管理學院的起源，沿襲至今已超過百年。

現任院長胡星陽，畢業於台大經濟研究所，並於美國羅徹斯特大學（University of Rochester）取得財務博士學位，專長為經濟學及財務管理。2019年就任台大管理學院第12任院長。

胡星陽認為，要觀察管理學百年的發展脈絡，可以從管理學的發展方法做為思考重點。他指出，管理學多來自於演繹法和歸納法，演繹法是邏輯推理，從已知的事實推理出未知的理論；最典型的就是管理學大師麥可．波特（Michael E. Porter）於1979年首發的「競爭五力」，就是來自於個體經濟學的演繹。

競爭五力說明了驅動產業競爭的力量，包括對手企業、顧客、供應商、潛在新進公司、替代性產品，這個學說形塑了一整個世代的學術研究和企業實務。

2008年，波特再於《哈佛商業評論》發表競爭五力的新論，重新確認並擴充競爭五力的運作，並且說明這個架構如何運用於當前的環境。

至於歸納法，則是觀察成功的企業或領導人，找出共同的特質。像是吉姆．柯林斯（Jim Collins）的名著《從A到A+》（Good to Great）就是代表，歸納出企業「從優秀到卓越」的發展形態、策略、技術、領導力等等。

胡星陽比較演繹與歸納：「歸納法比較有血有肉，所以大家比較喜歡。」之所以很多媒體都喜歡報導成功的故事，就是因為沒有個案，純講理論會讓人感到無趣。但是個案也有不同的談法，像《經濟學人》（The Economists）會在個案之外，提供相關的研究結果和統計數字，指出個案中的現象是具有普遍性的。

總體來說，演繹法提供整體架構，歸納法則做為研究一個現象或理論的開端，兩者可以相輔相成，未來應該還是會持續透過這樣的模式，不斷衍生新的管理洞見。

企業未來要著重二點

除了觀察理論架構外，胡星陽點出企業未來發展有二個重點，一是ESG，二是創新。

目前從「企業社會責任」（CSR）到ESG，都是全球企業經營的熱門關鍵字，企業除了追求股東利益，更要致力於環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）三個面向的進步。

ESG絕非流行跟風，而是不得不然的壓力，不論是金融機構或供應鏈，都會提出相關要求。許多金融機構強調，ESG與企業永續發展的潛力密切相關，這種與財報並不直接相關的項目，更可以反映出企業的潛在價值。

最顯著的直接影響，是能否在ESG面向說服金融機構，以取得資金。

另外，若企業是全球供應鏈中的一環，ESG更是不可逃避的課題。蘋果公司（Apple）已提出在2030年達成碳中和的目標，促使蘋果供應鏈中的台灣廠商開始積極減碳。

ESG雖然只有三個面向，但涵括範圍極廣，沒有一個企業可以包山包海，全面執行。因此重點工作有兩項，一是找到適合企業的推動面向；二是採取適當的表達方式。企業要明確指出，在諸多ESG面向中，選擇推動哪些工作？又為什麼？

因為企業的資源有限，不可能面面俱到，而且外界的要求也可能跟企業的能力和規畫方向觝觸。這時企業該怎麼選擇，或提出什麼說法，就變得很關鍵。「因為ESG的範圍實在太廣，該如何說服別人變得比以前更重要，」胡星陽特別提醒。

第二個值得重視的趨勢則是「創新」。兩年前過世的創新管理大師克里斯汀生（Clayton M. Christensen），早在1997年就提出「破壞式創新」的概念，強調當技術或市場變動時，原本領先的公司會受到巨大挑戰，有些甚至會危及生存。

這種情況在過去一段時間已不斷發生，如Uber之於運輸業，Airbnb之於旅館業，或網飛（Netflix）之於影音產業等。隨著全球化程度不斷提高，未來企業碰到的技術創新或市場變化，只會更加多元，類似的例子在未來仍會不斷發生。

胡星陽指出，未來的情勢，只會愈來愈嚴峻，而對企業來說，在這之中也許存在新的機會，但更多的是新挑戰。

疫情改變工作模式

談到過去兩年來最難掌握的風險因素，許多人第一個想到的就是新冠疫情。雖然許多國家已開始解封，但疫情帶來的衝擊仍會影響很長時間，也可能造成「回不去」的改變。

胡星陽認為，工作的型態與態度，也會產生明顯的改變。

以往多數企業、甚至員工都認為，在家上班（WFH）不適當也不可行，但在疫情衝擊下，許多企業已採納在家上班、混合式工作等模式。如何影響未來招募人才、員工訓練等人力資源管理，企業也需及早因應。

隨著時代演進，管理學的應用或許有所變化，但重要內涵像風險、機會、創新等，仍是不變的真理，也是管理學永續鑽研與深究的精髓。

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今年是《哈佛商業評論》（Harvard Business Review，HBR）創刊一百週年。1922年哈佛大學商學院院長華萊士．唐漢（Wallace Donham）創辦這本雜誌，希望提供企業界前瞻及有影響力的觀點。有哈佛商學院名師與資源挹注，《哈佛商業評論》發展為目前全球最有影響力的管理雜誌，被翻譯成14種主要語文。

遠見雜誌．天下文化事業群，於2006年取得全球繁體中文版授權，在台灣等華文地區發行，希望為華人企業界導入最前瞻的管理思維。在迎向百年慶之際，全球繁體中文版也將自本期開始，陸續訪談國內多所重要的商管學院院長，談談管理教育的過去與未來值得關注的趨勢。

更多內容請見2022年3月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈矛盾激發創新〉