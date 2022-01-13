【文／楊瑪利】

自從2021年7月中旬《哈佛商業評論》繁體中文版（Harvard Business Review，HBR）的Podcast《請聽，哈佛管理學》開台後，受惠的不只是我們的聽眾，HBR團隊也收穫很多。為了製作Podcast，必須精選主題與文集、撰寫腳本、對外溝通，迫使同仁們也必須比過往更精讀HBR，不只是當期新內容，還包括過去的經典內容，讓成員也跟著一起學習與成長。

12月20日這一週上線的主題是「打造高績效的個人與團隊」，當週第一集就介紹一篇我認為的經典好文〈讓自己舉足輕重〉（making yourself indispensable）。這篇文章雖是十年前寫的，但隨著趨勢與環境變遷，套在目前的時代背景下更顯重要。尤其此刻正值歲末年初，每個人與公司都在盤點未來一年發展計畫，讀這篇文章更有價值。

培養交叉技能，比專研一項技能重要

為什麼這篇文章值得推薦？它談到一個核心概念是「交叉」。強調想晉身到最高階層，就必須培養互補技能。換句話說，要成為領導人，不能只有單一技能，也不能一直做同樣的事，才能成為組織中不可或缺的人。

例如運動員早就是交叉訓練的代表。經驗豐富的馬拉松選手光靠增加跑步距離，無法明顯加快速度。為了提升水準，他需要透過重量訓練、游泳、騎自行車、間隔訓練、瑜珈等，來補現有訓練方式的不足。又如瘦身，運動或節食，只做一項，效果都不好，必須兩樣交叉持續做，才有效果。領導能力培訓也是一樣。例如，你已經是技術高手了，更深入鑽研技術手冊的收穫，不如磨練溝通之類的互補技能。

讓〈讓自己舉足輕重〉這篇文章驚人的是，作者的資料庫中有3萬多名接受培訓的中高階主管，一共有25萬筆評量紀錄，從中研究人員發現了16種正向關鍵技能，除了每個人必須擁有一項專業技能外，如何溝通、如何建立人脈，如何策略思考、如何倡議，創新、推動變革等等，也都是重要技能。

研究發現，有些技能的互補性極強，若同時擁有兩項互補技能，比深入一項技能的人，績效勝出非常明顯。例如，若只是「專注追求成果」，卻不重視「建立人際關係」，只有14％的人有機會達到卓越；但同時擁有這兩項，則有72％的機會。又如技術很扎實的人，若同時「溝通能力強」，鐵定更卓越。

2021年成功大學慶祝建校90週年。校長蘇慧貞特別提出，未來人才必須是「Ｔ型人才」。她以歐洲文藝復興時期的「通才」為例，提出因應世界變遷，作為一所大學，除了培養專業人才外，還需培養全面跨域知識跟整合能力的Ｔ型人才。

回顧2021年，HBR也有幾項創舉。開設Podcast、舉辦第一屆數位轉型「鼎革獎」、評選台灣第一份上市櫃女性CEO二十強。在人才培育方面，我們推出了哈佛式個案教學的「領導者學程」，透過HBR最精典的個案研討（case study），聚焦於訓練企業負責人與高階經理人，發展策略觀點、面對兩難決策思維，並且透過課程平台，連結不同產業的精英，形成全台的領導者社群。

新的一年，提升自己成為多元人才，讓公司的同仁們更多元發展，均是提升個人與企業競爭力的不二法門。

更多內容請見2021年05月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈建立新時代領導團隊〉