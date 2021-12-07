意外爆紅的ESG文集！

【文／楊瑪利】

2018年6月，台灣某上市公司股東會現場，來自倫敦的投資人代表提問：「我們在年報中讀到你的減排遠景與承諾，但沒有看到計畫？」「我們看到一份關於你們違法超時工作的報告，請問你們的勞工政策如何執行？」「我們發現貴公司的獨立董事在股東會的出席率平均只有45％？」

這三句話分別表示：貴公司未落實減碳（Environmental）、社會層面沒做好（Social）、公司治理有問題（Governance）。投資人表明，因為ESG不符合期待，將較晚進行該公司的投資評估。

以上是安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務負責人曾于哲會計師，在《遠見》與臺灣大學高階管理教育發展中心（SEED）聯合舉辦的首屆「臺大．遠見 ESG企業永續領袖講堂」時分享的故事，顯示公司的ESG作為，從數年前開始，就已是國際投資人重要的參考指標。

業界先行者的珍貴分享

這股ESG風潮也已正式吹進台灣。自從金管會於2020年一系列推出「綠色金融行動方案2.0」與「公司治理3.0永續發展藍圖」政策，已讓2020年成為台灣ESG元年。在這個趨勢下，華人媒體第一個推出「企業社會責任獎」（CSR）評選，目前已邁向第18屆「CSR暨ESG」評選徵件的《遠見》雜誌，與台灣大學合作，在今年11月推出ESG講堂。第一天開幕典禮特別舉辦專題演講與論壇，包括台大校長管中閔、《遠見》創辦人高希均、金管會主委黃天牧、台大管理學院院長胡星陽、玉山銀行董事長黃男州、台泥總經理李鐘培等，眾多產官學研代表出席論壇。

在論壇與四天課程中，我發現上課學員對於幾個提醒很有感，紛紛表示要回去立刻執行。例如黃天牧主委指出，有不少企業把CSR和ESG負責小組放在公關部門，「應該要直屬董事會」，拉高層級。他也發現不少公司的ESG工作委外執行，他建議應該要內部掌握。

在聯合國推動全球減碳以減緩氣候變遷的壓力下，跨國貿易徵收碳稅、碳費已成趨勢。有些企業早已是先行者，不僅完成碳盤查，也開始推動內部碳計價，如台達電永續長周志宏分享，台達內部已徵收碳費，一噸300美元。這讓不少企業領袖也想回去進行公司的全面碳盤查。而國泰金控分享公司治理、信義房屋分享社區一家的心得，也讓學員有進一步觀摩機會。

本次課程中，《哈佛商業評論》全球繁體中文版也推出《全方位打造高效ESG企業》特刊為閱讀教材，意外爆紅，被大批採購回企業內研讀。

本刊收錄包含策略大師麥可．波特 （Michael E. Porter）為企業點出未來ESG的大方向。哈佛商學院研究ESG投資領域的知名學者塞拉芬（George Serafeim）則提出要運用ESG整合公司資源，以創造新形式的競爭優勢……等權威大師觀點。最後並輔以聯合利華、百事公司、UPS三家在ESG表現卓著的企業做為案例。

相信這本特刊是企業追求ESG路上的最佳讀物，此刻起開放團購，一起朝ESG邁進。

更多內容請見2021年12月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈專案經濟來臨！〉