大學光學歐淑芳創眼科新商機 讓醫生一卡皮箱開業

出身醫療世家，非常清楚醫師職涯發展的歐淑芳自問：「有沒有別的走法？」因此她和先生以獨特的診所連鎖加盟模式，創造全新的醫療產業，不但協助同行降低創業門檻，也帶領自己的企業成長近三十倍。

2020年初新冠肺炎疫情爆發以來，除了帶動高科技股、半導體產業成長外，還有一個一般人想像不到的行業，也跟著業績快速成長，那就是眼科。疫情下，很多人更長時間使用手機等產品，讓眼科診所求診病患節節上升。

在這個趨勢下，創立於1992年的大學眼科，也在2020年迎來了史上最亮眼的成績，年營收20.5億元，相較於2019年成長了44.7％，每股稅後盈餘（EPS）6.35元，同創史上新高。今年以來，仍維持高速成長，累積前三季營收就高達18.4億元，較去年同期成長近三成。預計2021全年營收，可望再創新高。

大學光學科技共同創辦人兼董事長歐淑芳表示，疫情爆發，本來擔心業績會衰退，沒想到因許多民眾「宅」在家的時間增加，長時間看近的東西，尤其是3C用品，不少人近視或老花度數增加，甚至是青光眼造成眼壓上升等等，讓眼科醫療需求快速成長。

歐淑芳是《哈佛商業評論》全球繁體中文版2021台灣第一份最佳女性CEO調查中，上櫃女董事長前五強的企業家。她1994年就任董事長，自2004年上櫃以來，累計年度ROE（股東權益報酬率）135.2％，近五年平均EPS為2.9元，最驚人的則是市值成長率高達2946.8％，成長了近三十倍。

不走傳統道路的眼科醫師

「大學光學科技」是掛名上櫃的公司名稱，但對一般消費者來說，更為熟悉的是遍布全台，從台北至屏東的「大學眼科」和「大學眼鏡」。其中眼科診所有25家，眼鏡門市則有33家。早在近30年前，就以獨特的診所連鎖加盟模式，創造出了一個全新的醫療產業。

歐淑芳與現任大學光學總裁兼技術長林丕容，是大學眼科的共同創辦人。創業前，林丕容和歐淑芳雖然都在台大醫院擔任眼科醫師，但林丕容畢業於台大醫學院，歐淑方畢業於中國醫藥大學，雙方並不熟識。後來林丕容想到外面開業，一位知情的老師，知道歐淑芳也有開業想法，介紹兩人合作，兩個人不僅成為創業夥伴，更共結連理。

歐淑芳是台南人，是五代醫師世家。祖輩在清朝時期就是「漢醫」，而她的祖父和父母親，都畢業於台大醫學系，目前整個家族裡，大概有五、六十名醫師。這讓歐淑芳從小就了解醫師的生涯。她觀察，醫學系畢業生的發展方向大同小異，從住院醫師升總醫師，再升主治醫師，之後就進入行政職，科主任、部主任、副院長、院長一路升上去。

對多數醫師來說，這是傳統的道路，卻不是歐淑芳的志向。個性叛逆的她經常自問：「當醫生只有這條路嗎？」也就在此時，她認識了準備開業的林丕容。

當時的林丕容很有想法，希望不是傳統的「開診所」而已。當時已開始流行連鎖加盟，他希望採取連鎖加盟，協助開業醫師解決場地、裝潢、財務、人力招募和訓練等等在醫療專業之外的繁瑣事務，讓專業醫師可以快速成為連鎖加盟診所的負責人。這樣更可以快速複製。

歐淑芳覺得這種做法很遠大，可以一試，就加入創業，勇敢地跳出舒適圈，在台灣大學對面開了第一家眼科診所。

診所的命名過程也很有趣。一開始林丕容想用傳統的「林眼科」。「用了你的『林』，那我的『歐』怎麼辦？太侷限了吧，」歐淑芳笑著說，後來因為診所開在台大對面，兩人就想到《大學》當中的「大學之道」，又與他們貢獻社會的願景一致，最後定名為「大學眼科」。

歐淑芳決定與林丕容共同創業還有一個原因，就是林丕容除了醫師資格外，手上還握有會計師、化工工程師、環境工程師、證券金融分析師等7張專業證照。這些證照都是大學時期為了父親的工廠需要，利用課餘時間自學，一張張考來的，因此贏得了「無敵鳥」的封號。

林丕容與台北市長柯文哲不但是台大醫學系的同班同學，更是同寢室的死黨，與花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌，當年合稱「三劍客」。由於林丕容取得7張證照，家中經營機器的整廠輸出，具備工廠管理經驗，「跟他合作就好像找到一個團隊的感覺，」歐淑芳道出放手一搏的因素。

領先業界的三大關鍵

大學眼科創立後，兩個人邊做邊學，林丕容負責技術研發，歐淑芳則負責業務營運。現在大學光學在上櫃分類為「生技醫療業」，但2004年上櫃時，還沒有這個分類，一度被區分為「化工業」。分析大學光學成功的關鍵，主要有三項。

一是開創嶄新的連鎖醫療服務模式，讓眼科醫師只要提一個皮箱，就可以開業。其他不會做的都由大學光學補足，大幅降低開業風險。

第二個致勝因素則是技術領先。過去三十年來，坊間最先進的眼科技術，大學光學都是先行者。

例如近視雷射手術，大學眼科早在1994年就引進台灣。歐淑芳指出，當時很多眼科前輩對這種手術還不太敢認同。後來包括老花、散光等，都可以透過雷射手術處理。

因為是民間創業，大學光學具備大醫院沒有的彈性。每當看到海外崛起的新科技，就派醫師去美國與加拿大學習，新機器即使數百萬、上千萬，也會快速採購。至今在國內執行相關近視雷射手術超過十萬例。近年也引進高階飛秒白內障手術。

因為長期研究及導入國外眼科技術，所以大學光學與世界大廠關係相當密切，常有機會接觸到尚未進入臨床或還在美國食品藥物管理局（FDA）審查中的技術，可以針對未來可能的發展布局，先送醫師出國學習或交流。

林丕容與歐淑芳也都十分好學，雙雙取得EMBA碩士與博士學位，時時掌握最新科技與趨勢。

大學光學的第三項優勢，則是視光事業，包括與醫師處方結合的眼鏡配鏡服務，以及兒童、青少年的近視防控。

配鏡與眼科診所結合，先由醫師檢查及診斷，再交由驗光師進行驗光及配鏡，提供完整的試戴流程、顧客的建議和服務內容。這是大學眼鏡有別於一般眼鏡門市的特色，也是一項競爭優勢。

另外兒少的近視防控，也是一項新需求。由於3C產品普及，全球的近視發生率不斷提高，年齡也快速下降，過去兒少近視率偏低的歐美國家，近視發生率近年來也直逼亞洲。

如今，在大學光學的發展藍圖中，任何一個年齡層都有視力治療和保健需求。不論是18歲以下的視力矯治，18歲到40歲的近視問題，40歲到55歲的老花眼，或是55歲以上的白內障，都可透過手術或是配鏡方式解決，因此提出「全人全眼全生命週期全方位服務」的口號。

身懷遠見與溫暖的領導者

自1992年創立，到2004年上櫃，歐淑芳又如何從「眼科醫師」轉變為「企業領導人」？

在大學光學任職超過17年的醫學事業處資深處長劉俊杰觀察，歐淑芳雖是醫師出身，但不會被傳統模式束縛，很常跳出傳統的框架。例如多年前就想到一個點子，在眼鏡上加裝鏡頭和螢幕，做為弱視病患的醫療輔具。

當時市面上還沒有類似產品，所以大學光學與台大機械系合作開發，還拿到經濟部中小企業處的創新研發補助，做出了產品原型。雖然最終沒有商業化，但這種概念與後來Google Glass這類的「智慧眼鏡」是一致的，只是應用場域不同，「回頭來看就覺得這是遠見了，」劉俊杰說。

另外一個例子是大學光學剛開始進入眼鏡市場，歐淑芳就希望能夠與傳統的眼鏡行做出區隔，跑到米蘭、紐約等時尚尖端的城市考察，看別人的眼鏡店如何規畫、陳列商品，後來推出了多款自有品牌的鏡框。

劉俊杰表示，因為歐淑芳自己不設框架，對於同仁的建議或創意也很願意接納，因此大學光學的企業文化十分開放，「長官都這麼天馬行空了，當然我們就不會自我設限。」

而在開疆拓土上，歐淑芳也是巾幗不讓鬚眉。大學光學在2012年前進中國大陸，在上海設點，在這之前，她身先士卒，親自到大陸蹲點3年，了解當地的醫療生態，也積極建立人脈。甚至大學光學早期，新診所的設計圖也是歐淑芳親自繪製，後來事業規模愈來愈大，展店逐漸系統化，也有設計公司協助，她才不再親自出馬。

直到今天，歐淑芳還是常畫圖，但不再畫診所的設計圖，而是油畫作品。因為她希望診所多一點溫暖的人文氣息，讓求診者放鬆，所以畫了不少油畫掛在診所，也常被同仁戲稱是「被眼科耽誤的藝術家」。

這種溫暖的作風也是一種女性領導人特質。許多資深員工都曾經歷過2008年時公司遇到的難關。當時公司希望透過併購來擴張眼鏡事業，但反而因為擴張太快難融合，數年下來虧損高達5億元，接近當時年營業額，人心不安。歐淑芳當時扮演穩定軍心的角色，「像一個媽媽跟大家說話，能夠讓人感覺到安心和溫暖，」劉俊杰仍印象深刻。

展望未來，歐淑芳仍有遠大目標。一是從目前兩岸38個據點，到2025年時擴張到100家。另一是運用眼科醫療上取得的大數據，投入照明產業。這些使命驅動她不斷前進。

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