帆宣高新明 「一生懸命」經營魂 人生70更精采

【文／張彥文、攝影／張智傑】

不甘於企業董娘的安逸人生，高新明心中的創業魂，促使她自己出來當老闆。創業路走來30餘年，其中有外界不信任女老闆的隱忍，也有她自己呵護員工、愛事業如子的強韌之心。即使年屆70，高新明仍有源源動力，想帶領企業持續成長。

半導體是台灣產業的重要支柱，具備完整的生態鏈，但半導體業中的女性領導人，卻是鳳毛麟角。

帆宣系統科技董事長高新明，正是其中的少數。今年入榜《哈佛商業評論》全球繁體中文版台灣第一份最佳女性CEO調查中，上市公司傑出女董座15強。

高新明於1988年創辦帆宣，跟著台灣的半導體產業一起成長。她也跟許多半導體產業創辦人一樣，一開始在工研院任職，掌握住契機即創業。自公司成立後，至今累計年度ROE（股東權益報酬率）206.8％，近5年平均每股稅後盈餘（EPS）4元，市值成長率則為182.5％。

帆宣創辦時，一開始的主要業務是半導體廠需要的產品與材料，之後逐漸進入更高附加價值的廠務及製程系統規畫整合服務，如今已是艾司摩爾（ASML）、應材等國際一級大廠供應鏈的成員。知名度雖不如台積、聯電、日月光等，卻是這些大廠背後不可或缺的支援力量。

近年來半導體產業強強滾，帆宣也跟著蒸蒸日上，去年（2020）剛創下33年來營收新高251.2億元。今年前10月營收已突破260億元，EPS來到6.31元，已超越去年全年的4.88元。

百億女董也是「媽媽社長」

身為高科技業中少見的女性領導人，名字也很男性化，但高新明卻具備相當特殊的氣質。在眾人聚會的場合，她不多話，也不喜歡在媒體曝光，線條柔和的臉上總是堆滿笑容，很有媽媽的味道，而且始終活力充沛，完全看不出年屆七旬的她已經做祖母了。

「我的員工有人叫我高媽媽、高小姐，或是高董，叫什麼都可以，只要他們覺得親切就行，」高新明笑著說，創業前在工研院任職，那時才30多歲就有人叫她「高媽媽」了。

帆宣近年來積極投入智慧城市的基礎建設，與資通訊整合服務廠商皇輝科技有許多合作。皇輝執行長張智強觀察，高新明就像日本人常說的「媽媽社長」，帆宣就是她親手拉拔長大的孩子，所以她照顧員工就像照顧自己的孩子，「該管教的時候會管教，但面對老鷹攻擊的時候，會像母雞保護小雞。」

張智強與高新明是認識超過十年的好朋友。2014年，越南發生排華暴動事件，當地許多台商都被波及，帆宣也是其中之一，由於抗爭劇烈，許多台籍員工被困在工廠中，外面的情況不明，又不斷有人在外喊叫、敲打門窗，「她談到員工飽受煎熬和備受威脅的心情時，眼眶都泛淚，」張智強說，自己雖然不是帆宣的員工，卻可以深切感受到高新明的真情流露。

放下安逸去創業

但是這位「高媽媽」只要一談到工作，馬上變成一絲不苟的企業領導人。即便已經到了可以含飴弄孫的年紀，高新明每天還是工作十幾個小時。張智強說，有一次跟高新明約在她家樓下大廳談事情，結束已近晚上11點，回頭一看，高新明的特助站在後面，準備跟她開下一個會。

對高新明來說，帆宣就是她的孩子，也是她一生志業。「她對帆宣的重視，就像日本人說的『一生懸命』，用生命關注，」張智強形容。

其實高新明當年創業，並沒有什麼外部驅力，例如家中清貧，必須靠她翻身。創業之前她在工研院工作，先生宋朝欽是聯電榮譽副董事長宣明智的交大電子工程系同學、茂宣企業的創辦人，當年的經營績效可排進服務業前五百大。很多人眼中的她，是一個可以舒舒服服過日子的「董娘」。

但高新明好似天生具備創業的基因，追求的從來不是穩定安逸的生活。既然如此，「為何不進先生的公司，一起創業呢？」很多人好奇問她這個問題。

高新明的回答是，她也曾想跟先生一起創業，但先生拒絕，原因是不希望未來公司決策夫妻會不同調。這刺激了高新明：「那我就自己創業吧」。

她從30歲開始，每到年底就習慣在一張紙上寫下未來一年的3至5項重大目標，放在抽屜裡，一年後看看達成了多少，同時訂下未來的新目標。

寫著寫著，她突然領悟到，如果繼續留在工研院，未來5年應該還是在同一個位置上，做相同的工作，「我看不到任何改變的機會，」她說：「如果未來五年都沒有變化，我大概會在這裡窒息。」

80年代是台灣半導體與科技產業的創業高峰期，當她正想要改變時，契機很快就來臨了。

1987年，台積電從工研院電子所分出創立，除了需要興建廠房和進口大型機器設備外，其實還需要很多周邊的材料、設備，像是無塵衣、面罩、腳踏墊等等。當時產業剛萌芽，國內無人製造，幾乎都要從美國進口。高新明看到這個機會，先到美國成立了一家公司，專門處理半導體所需的品項進口，之後再回台灣成立帆宣。

帆宣總經理林育業，是高新明創業的重要夥伴，也是她在工研院的同事。「我跟他說，創業以後一輩子就不用再找工作了，」這句話還真的打動了林育業，決定離開工研院跟高新明一起「撩落去」。

轉型+上市，引發高速成長

草創初期的台積電也在摸索階段，會不斷給帆宣「出考題」，高新明總是見招拆招，只要客戶有需要，就是使命必達。在與台積電共同成長的過程中，帆宣不斷累積專業知識和技能，取得業界的口碑，後來其他的半導體廠包括聯電、力晶等也都成為客戶。

除了創業時機得當，帆宣的成長還有二個關鍵。第一是從零件設備代理，轉型為廠務建設與系統整合。

由於半導體產業自1990年代快速成長，建廠的需求不斷增加，本來相關業務都交給國外的建廠團隊承接。之前是帆宣合作對象的日本廠商三菱氣體化學，覺得經常要派人來台灣做機電、氣體或是水處理的工程不敷成本，希望帆宣協助接手。

其實當時帆宣還只是一個零件代理商，要承接廠務等於從零開始。但高新明仍決定讓公司發展新的成長動能。事後證明，這是公司轉型的重要決策，讓帆宣在半導體供應鏈又往上跨了一步，邁入無塵室工程、氣體供應系統設計、廢液處理及廢水收集等更高階的領域。目前這類廠務工程在帆宣的營收占比已經逼近45％。

高新明指出，光做代理太辛苦，國外原廠看到代理商賺錢，就想拿回去自己做；如果利潤不好，又動不動威脅要換人代理。所以一定要強化自身競爭力。

第二個關鍵，是高新明體認到，帆宣要跟著客戶一起成長，不能甘於做一個小小的供應商。

當年帆宣是台積電晶圓製程的研磨漿料（CMP Slurry）最主要供應商。她還記得，一開始曾有一位台積電主管在進貨時，站在帆宣倉庫門口說：「將來台積八吋廠的研磨漿料就靠你們了，你們斷貨我們就停擺了。」

高新明思考，現在台積電很多東西靠帆宣供應，但對方不斷長大，帆宣如果沒有同步成長，「未來人家還看得上你嗎？你還能跟人家匹配嗎？」

「當然我那時也沒想到他會像今天這麼大，」高新明覺得，當客戶台積電一直走向國際化，帆宣不能一直做一個小規模的私人公司，應該要有更大的布局。這讓她想要把公司上市。

她先生的公司茂宣一直不上市，當高新明跟先生提到上市計畫時，宋朝欽有些遲疑，「他問我，妳確定要去拋頭露面？」當然最後因為要跟客戶同步成長的理念，還是決定朝這個目標邁進。

在創業的路上，宋朝欽一直是高新明最堅強的支柱，雖然他很少對太太的事業發表評論或建議，但周圍的朋友都很清楚，其實宋朝欽很關注帆宣的發展，有時還會開玩笑地跟朋友們說，帆宣做得很不錯，股票可以多買一些。

2000年時，高新明決定走上市櫃之路時，也喊出營收破百億的目標。當時公司營收還不到50億，身邊很多人都覺得她太過樂觀。但她真的說到做到，帆宣2002年上櫃，2004年上市，同年營收也正式突破百億大關。

高新明常會設定一些讓自己喘不過氣的目標，所以也完全沒有讓子女接班的計畫。「我都做這麼辛苦，還要他們那麼辛苦嗎？」再者，帆宣是技術導向的公司，應該要由專業經理人經營，子女們就讓他們做自己喜歡做的事情就好。

女性企業家的柔中帶剛

不過身為半導體業界少有的女性領導人，一路以來，仍有不少女性特殊的體會。創業初期，日本商社的社長來台灣，看到是一位女老闆，就會顯露「很奇怪」的表情。這類場合就需要請她的先生宋朝欽、也是公司股東出面，淡化「女人當家」的色彩。

這招很有效。因為高新明很有「好媽媽」的形象，讓日本人對她大為讚賞，「他們說我很有中國女性的味道，也跟日本女性一樣溫柔婉約，」高新明說到這段也不禁莞爾。

日本人應酬習慣「續攤」，這時高新明就不能參與了，同仁會跟她說：「高小姐，妳可以回家了」，她也會很有禮貌地說：「我先走了，你們繼續。」

不只日本人對女性有刻板印象，有一次德國公司駐新加坡代表來台談合作，一樣要請宋朝欽出面。因為當年帆宣知名度還不高，原廠都會主觀希望見到一位理工男的老闆。

抱著「一生懸命」的企業家精神，高新明目前還沒有退休念頭，而且正很認真地為公司規畫「第二曲線」。她常提醒同仁：「3、5年之後，我們吃什麼？喝什麼？帆宣不能再靠護國神山吃飯。」

因此帆宣已跨足智慧城市領域，發展電力、通訊系統、廢水處理等層面的基礎建設；未來還要進一步發展智慧交通、智慧教育和智慧醫療等領域。

以前高新明打算70歲退休，不過她現在覺得，如果體力、腦力還可以對公司有貢獻，就繼續做下去，帶領帆宣，衝出下一波高峰。

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