【文／楊瑪利】

過去幾年來，我心中一直有一個專題報導題目，只是一直沒執行，標題暫定為「男性要小心了」。主要是我觀察，台灣的教育與國考現場，不管是考大學、考各項國家檢定考試，考高普考，已有愈來愈多領域，女性錄取率、成績單，表現超過男性。如果按照這個趨勢發展，過去由男性主導職場的現象，勢必會改變，所以我才以開玩笑的口吻說：「男性要小心了」。

我是生長在農村的五年級生，在我的時代，許多農村家庭仍重男輕女。即便已推行九年一貫教育，但是有不少我的國小女同學，沒有升國中；而讀完國中就去工廠當女工的同學又更多了。村子裡讀到高中以上的女孩子並不多。念大學就更稀少了。

直到現在，家庭內重男輕女觀念應該已消失，在職場上也愈來愈多領域出現女性出頭天。例如台灣企業家數中，97％是中小企業，其中女性領導人已占37％。在政府刻意努力下，經濟部轄下四大國營企業中，女性董監事比例也已達三分之一。

尤其聯合國在2015年推出的17項永續發展目標（SDGs），其中一項就是兩性平權，更帶動各國與企業重視女性。經濟部次長曾文生於10月20日出席台灣女董事協會活動時表示，現在他的辦公室每天討論的，已不再是過去熱門的經濟成長率GDP，而是CSR與ESG，其中女性在職場是否有公平發展機會、企業高層與董事會層級，有多少女性席次，都已是ESG的重要一環。

就在這樣大環境下，為了解台灣女性治理現況，《哈佛商業評論》全球繁體中文版今年首次進行台灣上市櫃企業女董事長績效調查，推出台灣第一份「最佳女性CEO」調查，分別選出上市公司女董事長前15強、上櫃公司女董事長前5強。以後持續進行類似調查，期待推動社會更重視女性治理。

台灣上市櫃女董事長比例不到8％

儘管女性治理議題愈來愈受重視，但是從本月《哈佛商業評論》的台灣「最佳女性CEO」調查可發現，目前台灣上市櫃企業仍是男性的天下。

在超過1700家上市櫃企業中，女董事長才123位，比例不到8％；女總經理才85位，比例更低，不到5％。若是算女性董事長在上市櫃公司的比例，台灣約13％到15％。比起歐美國家要求的30％，也偏低。

本次《哈佛商業評論》依據股東報酬率、市值成長、每股盈餘等經營指標，選出共20位女CEO。與這些女企業家的溝通過程，也發現跟男性企業家有很大不同。不少入榜的女董事長，幾乎找不到任何曝光過的資料與照片，他們鮮少在外露臉與公開發言。本刊向該公司徵調女董事長照片時，不少女董事長也十分低調，不願意提供。

至於約訪，入榜者若是屬於第一代創業家或專業經理人，會比較願意接受採訪。但若是屬於創辦人家族成員、配偶或二代、三代，就顯得較低調。因此也引起外界好奇，女董事長們在公司內到底扮演什麼角色？能否揭開這神祕的面紗？

其實女性因為個性、從小養成的教育、性別等關係，經營風格跟男性大不同。在愈來愈強調包容、多元的社會裡，必須包容愈來愈多女性，進入企業的董監事治理層級，才能讓企業更永續發展。

誠如台灣女董事協會理事長蔡玉玲律師指出，3年前一群優秀女性發起成立女董事協會，絕對不是要強調女性弱勢、需要被保障，而是要強調，女性已經很優秀，「應該要被請進董事會」。

更多內容請見2021年11月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈連結力助你迎戰新職場〉