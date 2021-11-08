全台最佳女CEO調查／上市櫃女董事長20強 展現「低調優雅」領導力

【文／張彥文】

自從聯合國推出SDGs的17項永續發展目標，帶動全球企業界全面迎向ESG（環境、社會、公司治理）永續發展新顯學，其中一項就是強調性別平等，增強婦女權能。社會若愈包容，愈能邁向永續發展的道路。

為了解台灣女性治理的樣貌，《哈佛商業評論》全球繁體中文版，針對全台上市櫃超過1700家公司中、共123位女性董事長，依據市值成長率、累計年度ROE（股東權益報酬率）、平均年度EPS（每股稅後盈餘）等三項指標，在上市公司76位女性董事長中，評選出15位表現卓越的女董事長。也從上櫃女董事長共47位中，評選出5位卓越董事長（請見入榜名單）。

傑出女性領導企業符合未來趨勢

這20位，堪稱台灣最強女CEO。行業別遍及橡膠、化學、鋼鐵、汽車、營造、生技、電子業和半導體等領域，其中有許多行業在傳統的刻板印象中，都是男性的天下，卻能夠有女性領導者出任，證明女性也可以撐起一片天。

這20位女董事長的背景，以創辦人與創辦人家族成員為主，在上市公司15位中，10位為家族成員或家族配偶，比率為67％；4位為創辦人（或共同創辦人），比率為27％；僅1位為專業經理人，比率為6％。

而5位上櫃女董事長中，有4位都是創辦人或共同創辦人，僅1位為專業經理人。

台新投顧副總經理黃文清表示，雖然目前投資市場，並沒有針對女性擔任領導人的企業做特別的績效研究，但從這份傑出女性領導人的名單中，可以看出與產業發展的大趨勢吻合，像是半導體、電動車、自有品牌商品等公司的女董事長紛紛入榜。

女創業家瞄準產業動態勢

跟半導體相關的女董事長包括上市公司帆宣系統科技董事長高新明，以及上櫃公司環球晶圓董事長徐秀蘭。

帆宣是1988年由高新明離開工研院電子所後創立的，最初是電子零件設備代理商，之後轉型廠務建設、系統整合及半導體設備製造。目前不但是台積電合作夥伴，也是全球最大晶片微影設備公司艾司摩爾（ASML）、應材等國際一級大廠供應鏈的一員。

2020年，全球經濟在新冠肺炎的影響下衝擊甚鉅，帆宣去年上半年一度業績衰退，但下半年即反彈，整年繳出了歷史新高的年營收251.2億元。EPS 4.88元也是近15年新高。

高新明創業32年，創造了182.5％的市值成長率，年平均EPS為4元，累計年度ROE則為206.8％，一直是半導體產業鏈中低調卻耀眼的企業。

女專業經理人經營有道

至於上櫃入榜的環球晶圓，是中美晶集團子公司，外界常戲稱環球晶為小金雞，但它一點也不小。以今年10月20日收盤價770元估算，市值已超過3300億。

董事長徐秀蘭有「晶圓女王」的外號，自2011年接任董事長以來，繳出了1397％的市值成長率、累計年度ROE為136.3％，平均EPS更高達21.6元。

徐秀蘭是有「併購大王」稱號的盧明光（現任大同公司董事長）一手栽培的專業經理人，接手環球晶後，持續以併購擴大企業版圖，不論技術、市場，如果靠自身難以發展，她就會考慮併購，這個策略看起來成效卓著。

家族女性扛起集團江山

至於代表自行車品牌「捷安特」的巨大機械，則是另一種類型。2017年從創辦人「標哥」劉金標手中接棒後，現任董事長杜綉珍帶領巨大，於去年首度衝破年營收700億元大關，EPS 13.19元也是歷史新高。

杜綉珍是劉金標的外甥女，2017年接任董事長時，危機正紛至沓來。先是中國大陸正夯共享單車，讓捷安特在大陸的營業額從一年30億人民幣掉到8億；隔年歐盟對中國大陸進口的電動自行車課徵反傾銷稅；接著中美貿易戰登場，自行車進口美國的關稅提高到25％……

但這並沒有擊倒巨大，2019到2020年的營收，連續創下新高。黃文清認為，巨大從電動自行車一直延伸到系統整合的「自行車生態圈」，是成功打敗外在不利因素而逆勢成長的重要因素。

杜綉珍和現任執行長劉湧昌完美分工，也被外界認為是巨大在二代接班之後能夠高速成長的重要因素。自2017年至今，市值成長率為76.4％、累計年度ROE為59.9％，年平均EPS則高達8.8元。

至於在電動車題材上，最耀眼的女性領導人，非裕隆集團董事長嚴陳莉蓮莫屬。近年來裕隆集團最受矚目的動態，是與鴻海集團合資成立鴻華先進，投入電動車開發，宣示「電動化、智能化、連網化、共享化」的轉型四化策略。

2018年，裕隆集團執行長嚴凱泰因病過世，嚴陳莉蓮一肩扛起了集團4,000億的重擔，兩年多來，不但帶領集團度過財務危機，並積極培育新生代幹部，重塑團隊。但嚴陳莉蓮從不接受媒體專訪，是執行力極強，卻也極度低調的女性領導人。

低調而神祕 無損卓越領導特質

審視這份傑出女性CEO的名單，產業領域和經營成果各具特色，然而「低調」似乎是她們的共同特徵。雖然都是上市櫃公司的負責人，但不少人鮮少在媒體曝光，也讓外界對這些女性領導人充滿了好奇。

由於這份最強女董事長的名單中，較高比例是創辦家族成員、二代或創辦人配偶，這些人很少公開講述個人對企業前景或經營管理的理念，難免讓人好奇，這些女性領導人到底在公司內部，是否真有實權，或是僅僅掛名董事長，根本不負責決策與營運？

甫於今年10月20日發布台灣2021年度《女性治理白皮書》的台灣女董事協會理事長、理慈法律事務所蔡玉玲律師認為，以現在上市櫃公司的經營型態來說，不太可能容許一個「虛名董事長」。因為董事長必須要擔任股東會的主席，回答大小股東針對經營管理面的各種疑問，而且全程錄音錄影，如果沒有實際參與經營，很難辦到。所以即使這些女董事長低調少曝光，或僅因為身份為姻親、子女、配偶，就認定她們沒有實權，並不合理。

黃文清也指出，法律並沒有規定公司由誰管。企業經營千頭萬緒，不論是董事長、總經理、執行長，都可以藉由適當的分工來處理不同業務，而且每一家公司的情況也都不同，採取分責分權的概念，也是公司治理的趨勢。

以這次傑出上市櫃女性董事長的名單來說，也有許多入榜者素來低調，但外界都了解他們確實是公司實際的掌舵者。像是恒大董事長黃美慧、特力董事長李麗秋、麗豐董事長陳碧華等人，都可算是「低調女力」的代表。

女力發展不應是弱勢議題

性別平等議題已經是一個全球化的趨勢，在聯合國17項永續發展目標中，第5項就是性別平等。台灣自2011年頒布性別平等政策綱領，2012年正式成立行政院性別平等會做為專責機構，訂定性別平等推動計畫，落實各項推動工作。

然而在企業這一塊，比較多討論婦女就業、職場平等和勞動權益等議題，較少針對女性領導人的養成和接班議題進行探討。再者，即便在一般認為女權主義較為發達的歐美國家，女性領導人的數量也並不如想像中的多。

台北科技大學資訊與財金管理系教授丁秀儀指出一個有趣調查。以涵蓋美國股票市值90％的標準普爾1500指數（S&P 1500）的企業來說，姓名叫約翰（John）的CEO占了5.3％；叫大衛（David）的占了4.5％，而女性CEO居然只有4.1％！

也就是光一個John，就壓過了所有的女性領導者。顯示在美國，女性企業領導人也居於顯著弱勢。

至於在台灣，以本次台灣「最佳女性CEO調查」的設定計算日期2021年7月30日來說，一共約1740家上市櫃公司，其中僅123位女性董事長，占不到8％，比例偏低。另外據政府統計，台灣上市櫃公司中的女性董事占比約13.5％，較美國的25％及英國的34.5％有很大的差距，顯示還有很大進步空間。

超越性別，只看能力

丁秀儀認為，從領導者層面探討性別議題，應該更宏觀。依據過去的研究，男女之間或許有一些本質上的差異，例如男性比較愛競爭、容易過度自信、愛好風險等等，但這不應該成為一種性別的框架或刻板印象，「其實男性領導者也可以很有同理心，女性領導者也可以很果斷」。

也就是說，如果未來希望看到愈來愈多的女性領導者，就應該撇開「性別」，任何人不論男女，只要具備領導的天賦、才能，給予她（他）發揮的空間，她（他）就可以成為優秀領導者。

例如根據台灣女董事協會10月20日發布的2021年度《女性治理白皮書》，截至去年為止，女性治理的上市公司，營收成長家數優於相同產業的比例為37.2％；EPS優於相同產業的比例為56.6％。此外，在女董協會調查的21個產業類別中，由女性擔任領導人的企業，EPS成長優於相同產業類別的共有12個產業，也超過一半。由此可見女領導者在疫情下，仍能穩定營運。

另外，根據女董協會自2018年以來的調查，女性領導人在針對公司提升敏捷性及應變力的作為時，比較重視「設定策略及快速決策能力」和「人才」二項重點，但對於「籌資」的需求呈現遞減趨勢。顯示女性治理的公司財務相對穩健。

蔡玉玲觀察，像勤誠興業董事長陳美琪、麗豐董事長陳碧華，或是帆宣董事長高新明等，幾位此次榜上有名的上市公司女董事長，長期以來都以穩健的步調推動公司營運。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版推出台灣第一份「最佳女性CEO」調查專題，希望彰顯不同領域、不同背景、不同年齡的女性領導人，凸顯女性治理的特質與價值。

台灣第一份最佳女性CEO調查方法

調查對象：董事長由女性擔任、就任超過兩年，掛牌交易一年半以上的企業。

入評條件：

① 董事長未觸犯重大法規疑慮。

② 上市企業財務標準須市值超過40億、2020年營收超過20億。

③ 上櫃企業財務標準須達市值超過10億、2020年營收超過5億。

④ 近5年內年度EPS不得有3年以上為負值。

⑤ 調查結果公布前，公司之財務報告經會計師出具否定意見或無法表示意見，或有重整、破產及證據顯示不實揭露，或有預收款券、負責人（包括董事長與總經理）因誠信問題被起訴，或其他疑慮之期後事項，亦排除為評鑑適用對象。

財報資料蒐集來源：TWSE證交所、證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站、Goodinfo台灣股市資訊網、TEJ資料庫等。

績效評核說明：列入調查女董事長的任內市值成長率（經產業調整）、任內累計年度ROE、2016年至2020年近5年的EPS平均（若上任未滿5年，依任內年份計算）。綜合三類型資料進行評核。

資料範圍：市值成長率、ROE，最早從1993年開始，最晚資料至2021年7月30日。EPS最早從2016年開始，最晚資料至2020。不同產業別的開始計算年度不同，須依據女性CEO任職時間的涵蓋範圍調整。

執行單位：遠見民意研究調查。

更多內容請見2021年11月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈連結力助你迎戰新職場〉