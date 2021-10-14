「72變」系統級全覆蓋智慧平台 鴻海將勞動效率提升200％

【文／羅之盈；圖／鴻海提供】

鴻海B事業群負責生產智慧家庭、智慧健康及可攜式穿戴式裝置等，約12萬名員工、近兆元營業額，主要生產就坐落在大陸成都。

來到成都園區，白灰相間的大塊方形建築，如同常見的電子製造業廠房，務實的外觀顯得平凡。但在簡單無奇的外觀內，卻藏有一處不凡的神祕空間：「物理信息訊流可視化駕駛艙」。

充滿「科幻藍」色調的駕駛艙裡，牆上鋪滿顯示屏，每一分每一秒跳動新鮮數據，每一時每一刻歸納最新資訊，每一項每一條精細非凡的即時訊息，精準領航這間占地2.1平方公里、擁有十萬名員工的大型智慧工廠。

成都園區從2015年起推動數位轉型，歷經6年，已成功運用混合實境（Mixed Reality，MR）、人工智慧（AI）和物聯網，使勞動效率提高200％，整體設備效率提高17％。

2021年3月，先是獲得世界經濟論壇（WEF）認證，成為今年首批入選的15家燈塔工廠（Global Lighthouse）之一；又在9月，打敗眾多底蘊深厚的競爭對手，奪下2021《哈佛商業評論》全球繁體中文版「數位轉型鼎革獎」智慧製造轉型獎首獎，為鴻海的數位轉型寫下重要里程碑。

推動成都園區轉型的領導人、鴻海精密工業B事業群總經理姜志雄說明，成都已做到「系統級全覆蓋無憂智能燈塔工廠」。所謂的「系統級全覆蓋」，是達到協同製造，讓全部的產品與部門，都有對應的管理軟體；無憂智能，是透過工業互聯網的數據蒐集，以及AI的數據分析，避免不可見的問題。

至於燈塔工廠，是卓越運營的成果，最重要的目的是，「將資料轉成資訊、資訊轉成知識、知識轉成決策，進而形成力量、形成能力：一個一葉知秋的能力，」姜志雄一邊左圈右引地劃記電子白板，一邊明快地說明層層疊疊的策略架構。

自2015年推動數位轉型，至今B事業群已投資超過6.7億元，第一階段是提升作業效率，第二階段挖掘數據價值，第三階段成就卓越營運，目前已進入第四階段，強化抗風險能力，邁向全域智慧化。

72種工序對應72個數位平台

要讓超過十萬名員工以上的工廠大軍翻身，工程其實非常龐大。

姜志雄秀出一張標題為「部門覆蓋——72變平台」的大表，頓時讓所有第一次看到這張圖的人讚嘆不已。眼前大表一共72格，每一格對應不同的作業，「系統全覆蓋的真正意義，就是孫悟空72變，」姜志雄說明。

了解鴻海管理的人都知道，鴻海將營運作業分成四管（工程管理、生產管理、品質管理、經營管理）、六流（人流、物流、過程流、訊息流、技術流、金流）、三層（決策層、管理層、執行層）。72變就是一個「6×4×3」的矩陣式表格。

仔細看這個如同大自然生態體系「界門綱目科屬種」的龐雜表格，內涵非常精細。例如當人流×生管×決策層時，矩陣內的重點是「供應鏈產銷平衡規畫平台」，當訊息流×品管×執行層時，重點是「生產質量訊息可視化平台」。

密密麻麻的格子裡，每一格都至少有一種軟體名稱。「72變就是72個平台體系，全都是我們自己的團隊撰寫，」姜志雄說。過去鴻海是硬體製造為主，但推動數位轉型後，必須自己研發軟體，已快速增加了軟體工程師，B事業群的軟體人才，從六年前的48人，目前已超過六百人，還會持續增加。

負責燈塔計畫的執行副總經理蔡伯歷，舉例72變平台的實務應用。

蔡伯歷指出，以前負責維修電子設備的維修人員，大概需要三個月到半年的訓練，但軟體研發團隊將過去的維修數據，建立模型，現在人員只要兩週訓練，就能上手維修精密設備，平台裡甚至還有耗材、檢測等模型工具，供團隊精進使用。

手指粗細也要考慮，員工管理超精準

這72變，還能做到以場景驅動、知識驅動、數據驅動。

例如派工系統，會依據員工的體型與星座，做到「智能化派工」。每位作業員工要先儲存身高、體重、視力、手指長度等身體特徵，連星座、血型、生肖等資料也需要收集，之後依據每一個工作站的需求，分派最適合的人。例如某些工作需要手指纖細的，就不能派手指粗大的人執行。

「透過72變，我們把管理精準化，」負責人力資源的總管理處總經理李國瑜表示，成都園區隨時都有超過十萬名員工，人力管理非常重要，如果上游缺料，就要減工，如果接到急單，三條生產線可能就要增加兩萬人，亟需智能化派工。

在人力存流量監控預警系統之中，團隊需要不斷地將各種參數丟入模型，進行歸納。例如，星期幾的離職率最高、農忙期的員工流失率、發薪日與到工情況的關連等，為了保持人力供需平衡，未來人力變化預測愈精準，才能即時調整招募力道。

別具特色的是，系統平台在數據訊息化後，還會「可視化」。每一個應該完成的表格內，都會出現「兔子」與「烏龜」的圖像，分別代表「達標」與「未達標」，若一眼望去都是烏龜，代表成效極低，必須加油。數兔子烏龜多少隻，也成為管理者的日常。

塑造文化的無限賽局

B事業群在中國擁有四個廠區，下轄十多萬員工，需要非常大的能量，才能貫徹轉型意志。特別的是領軍的姜志雄，是一位人文素養厚實、思緒活潑跳躍的總經理。

他自幼跟隨水彩畫家兼散文作家梁丹丰習畫，今年9月6日傳出梁老師辭世消息時，正在成都旅館內隔離的姜志雄，獨自泣不成聲，後來與老師的學生們成立一個追思梁老師的臉書社團。姜志雄也將他從小的藝術薰陶，應用到一系列蘋果產品的製作細節上。

姜志雄為了讓龐大團隊，理解各種層次的數位轉型概念，擅長使用各種比喻，他以「豬肉進去，香腸出來」，凸顯要讓數據變成資訊，系統平台有多重要；又以京劇「貴妃醉酒」以虛代實的表演方式，解釋MR混合實境技術，在教育訓練的實用性。

「今年我們數位轉型，從局部智慧化走到全域智慧化，我們只是終於從土裡冒出來而已，」姜志雄畫出了一棵大樹，他表示：「鴻海數位轉型，不只要做燈塔工廠，甚至不是要做工廠本身，而是全方面的文化塑造」。

鴻海過去都是以機器為本，強調理性多於感性，數位轉型的過程中，作業員可以從使用手腳的勞力工作，變成使用大腦管理機器，從「工匠」變成「智匠」，順勢帶動每人每小時産量（UPPH）年增10％。鴻海也不再只是手腳勞力的代工廠，未來還要朝向創造附加價值的智慧工廠。

面對6年來的成果，姜志雄謙虛以對，表示72變還有許多細節需要精進，新科技也帶來更多的挑戰，「數位轉型其實是場infinite game，無限賽局，」姜志雄表示。

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