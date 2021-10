首屆數位轉型鼎革獎榮耀開獎 模範企業拒當「時代的眼淚」

【文/張彥文;攝影/張智傑】

過去幾年來,如何導入新興的「ABCD」科技,成功數位轉型,早已是全球企業界最關心的顯學。ABCD分別代表:AI(人工智慧)、Blockchain(區塊鏈)、Cloud Computing(雲端運算)、Big Data(大數據)。

哈佛商學院教授馬可.顏西提(Marco Iansiti)和卡林.拉哈尼(Karim R. Lakhani),在其新作《領導者的數位轉型》(Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World)一書中即指出,為因應數位新科技所形塑的環境變化,企業勢必將轉型為嶄新的組織型態。

在轉型過程中,數位型態的公司將衝擊傳統型態公司的生存。像螞蟻集團衝擊傳統銀行業、YouTube及網飛(Netflix)衝擊傳統娛樂業、Airbnb衝擊傳統旅館業等等,都是耳熟能詳的案例。

鼎取新,革去故,鼎革迎向新時代

即使某些產業,尚未出現採取數位型態的破壞式創新者,但能夠積極擁抱數位創新,並將相關科技導入營運管理的企業,很輕易地便能擴大競爭優勢;反之,沿襲舊思維、舊工具及舊方法的企業,不論過往如何突出,都很容易成為「時代的眼淚」。

此外,2020年起肆虐全球的新冠肺炎,更迫使企業加速數位化,盡快走向「零接觸」經營模式。

有鑑於此,《哈佛商業評論》全球繁體中文版,與全球企業管理系統領導廠商SAP攜手,於2021年推出台灣首屆「數位轉型鼎革獎」。透過專業且嚴謹的評選流程,表彰在數位轉型表現傑出的企業及領導人。

以「鼎革」為名,則是取材自《周易.雜卦》:鼎,取新也;革,去故也。以期透過這個獎項,協助企業邁向「鼎新革故」的永續經營之路。

205件報名,得獎率僅16%

首屆「數位轉型鼎革獎」,分為六大類:數位轉型領袖獎、綜合數位轉型獎(分為製造業及服務業)、商業模式轉型獎、智慧製造轉型獎、卓越營運轉型獎,及中小企業特別獎。自4月中旬徵件,到7月12日為止。儘管是第一屆,但各界企業投件非常踴躍,一共收到205件,以一般服務業居多,占40%;科技與傳產製造業34%;金融業則有26%(請見文末「鼎革獎報名件數統計」)。

首屆鼎革獎的評審近三十位,來自台灣產官學研的數位專家,都是一時之選。包括前行政院院長張善政、前科技部長陳良基、管理學界大師許士軍、企業界精英、國內頂尖大學商學院知名教授,及四大會計師事務所負責人(請見文末「鼎革獎評審名單」)。

評審針對報名企業的轉型規畫、投入資源、執行內容、成效展現,以及創新力、願景力等面向,進行嚴謹評估。

初審共選出56項,再經過第二階段的面審複審,最終33項得獎,得獎率只有16%,競爭激烈。(詳見「鼎革獎得獎榜單)

評審團強調,《哈佛商業評論》在這個全體企業皆渴望數位轉型的關鍵時刻舉辦鼎革獎,尋找台灣特色的數位轉型案例,對台灣邁向數位新時代,提供珍貴價值。

由於投件的專案,各具創意特色與扎實績效,初選階段就已讓評審團傷透腦筋。進入複選階段,企業都派出高階主管上場,尤其是數位轉型領袖獎的多位入圍者,包括旺宏電子董事長吳敏求、葡萄王董事長曾盛麟、時任瑞助營造董事長張正岳等人,都親自出席。讓評審過程屢屢擦出火花,甚至必須進行第二輪、第三輪投票來決勝負。

(圖二)

圖/進入複選階段,評審團依據各企業的轉型規畫、執行內容及成效展現進行嚴謹評估;蘇義傑攝。

中信、鴻海、北富銀、瑞助,成四大贏家

首屆鼎革獎有四家企業獲得二項以上獎項。包括製造業的鴻海、金融業的中國信託銀行、台北富邦銀行,以及服務業的瑞助營造,堪稱是本屆大贏家。

全球最大電子專業製造服務廠(EMS)鴻海科技集團,除了董事長劉揚偉獲得數位轉型領袖獎,更以「系統級全覆蓋無憂智能燈塔工廠」,獲得智慧製造轉型獎首獎。

劉揚偉上任後,針對集團數位轉型,訂下「現況優化、數位轉型、轉型升級」三階段。評審團認為,鴻海全球員工超過百萬人,必須要有一個強而有力的領導人,串接流程和組織的協調整合,而劉揚偉就是其中最關鍵的角色。

獲智慧製造轉型獎首獎的,是成都園區的燈塔工廠,今年3月獲得世界經濟論壇(WEF)認證,是2021年首批入選的15家燈塔工廠(Global Lighthouse)之一,這也是鴻海第二座被WEF認可的燈塔工廠,勞動效率提高了200%,整體設備效率提高了17%。

金融業已推動金融科技(Fintech)多年,在本屆鼎革獎,光金融業件數就有26%,表現突出。最終中國信託銀行囊括領袖獎、綜合轉型先鋒獎、卓越營運首獎三項,是本屆獲獎數最多的企業。

評審團指出,中國信託銀行跳脫技術層面,以顧客旅程規畫為核心,推出多元支付工具、智能理財、智能審查與借貸等,構面完整。

例如獲得卓越營運轉型獎首獎的「Online貸平台」,引入大量內外部數據,能即時分析客戶信用風險並完成授信,在營業時間內,最快核准後的10分鐘就可完成撥款。

金融業力推在線服務

中國信託於2015年推出該平台時,線上申請信貸的消費者僅占3%,如今已占全部申請件數的97%。

去年政府推出勞工疫情紓困貸款,一開始50萬個名額,造成各銀行信貸部門瞬間爆量,而中國信託銀行由於數位化有成,即使申請貸款數量從平常一個月1萬多件,暴增到六週28萬件,依然順利承接。

台北富邦銀行在本屆鼎革獎也奪得二項榮譽,包括「奈米投數位理財」獲商業模式轉型獎大型企業組楷模獎;及「特權帳號治理與智能防駭警示系統專案」獲卓越營運轉型楷模獎。

以往投資人進行股票或ETF買賣時,通常是以一股為最小交易單位,造成僅有小額資金的投資人難以進場。「奈米投數位理財」以數位化的交易分割技術,將每檔標的最小持有股數,細切到萬分之一股,僅需35美元(約台幣1,000元),就可以擁有全球多元化配置的ETF投資組合。

至於「特權帳號治理與智能防駭警示系統專案」,則是一套「預警」機制,對內可偵測員工,是否有未經授權的違紀使用行為;對外則可在駭客未發動攻擊前,即時因應與處理,與過往側重「圍堵」的資安系統相較,具創新價值。

傳產中的傳產也能數位轉型

即便是手工傳產,也能轉型。被稱為「黑手產業」的瑞助營造,即獲得領袖獎及綜合數位轉型先鋒獎。評審團肯定,營造業是「傳產中的傳產」,依賴大量外包勞工,在管理上本就非常困難,更遑論轉型升級,但瑞助卻勇於挑戰。

瑞助從2005年起就推動數位化,一開始將人工、紙本的作業模式數位化,之後以每三年為一階段,逐步推動轉型,將進度、品質、職安、績效、續案率等全面數據化;財務和人資系統,包括公文簽核,也全部上線。

更重要的是工地採取雲端管理,其中最特別的就是「建築資訊模型」,可從行動裝置上,透過雲端資料庫進行協同專案管理,降低設計與施工錯誤,確保工程品質,也可同步掌握工安及工程進度。

瑞助歷年來已獲得勞動部頒發的公共工程金安獎九座,和行政院公共工程委員會頒發的公共工程金質獎七座。目前已推展到第四代智慧工地、智慧設計和智慧管理,在營造業獨樹一格。

中小企業積極轉型路易莎等六家出線

為了鼓勵各行各業數位轉型,並兼顧規模差異,首屆鼎革獎也在獎項安排上特別用心。不僅在綜合數位轉型獎區分製造業及服務業兩組,也分別訂定100億元及50億元的門檻,區分為先鋒獎及精銳獎。

而台灣中小企業家數眾多,本次報名企業中,也不乏營業額在30億元以下的中小型企業。

為了鼓勵中小企業也推動數位轉型,評審團特別建議在未設立分組門檻的領袖獎、智慧製造轉型和卓越營運轉型等組別,增加了中小企業特別獎,最終有六家入榜。

像甫於9月中旬登錄興櫃,股價一度突破200元,台灣店數最多的連鎖咖啡路易莎,即獲得智慧製造轉型的中小企業特別獎。路易莎身為服務業公司,卻投件在智慧製造項目,因為路易莎每日需烘焙數十種咖啡豆,但每種豆子烘焙的時間、壓力、產量等參數皆不相同,過去是以電子郵件、傳真、電話方式叫料,並以老師傅經驗生產,排程容易混亂及品質不一。

為了解決這個問題,路易莎在烘豆工廠中,進行重要管制點的物聯網布建,掌握烘豆製程狀況,並透過可視化呈現,讓管理者透過行動裝置,即時確保製程及品質。

至於獲轉型領袖中小企業特別獎的新呈工業總經理陳泳睿,是二代接班,16年前進公司時,新呈仍是一家以紙筆、電話、傳真聯絡接單的工廠。陳泳睿先從建立電子郵件、檔案與網路伺服器開始,逐步導入ERP及製造執行系統MES(Manufacturing Execution System),奠定基礎。

新呈在2020年剛打造完成「線材組裝加工智慧製造平台」,是台灣第一個專門針對線材製造行業所設計的智慧平台,將客戶需求預估、產品設計、生產、銷售、維護等,全數納入平台。

數位轉型鼎革獎是《哈佛商業評論》全球繁體中文版在台灣的創舉。之所以舉辦這個獎項,是希望強調,任何企業只要做出必要的努力,不論業務類型或規模大小,都可以自數位轉型當中獲得優異的績效表現。也希望藉此獎項,鼓勵更多企業投入轉型,建立交流平台,成為推動台灣數位轉型的前進動力。

鼎革獎評審名單〉匯集台灣產官學研28名數位專家

于紀隆 KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席

王健全 中華經濟研究院副院長

李世光 工業技術研究院董事長

吳安妮 政大會計系講座教授

沈柏延 中華民國資訊軟體協會理事長

林世昌 清大EMBA執行長

林偉德 SAP全球副總裁、台灣總經理

吳睿瑾 台灣SAP行銷副總經理

尚孝純 政大商學院副院長

周建宏 PwC資誠聯合會計師事務所所長

柯志賢 Deloitte勤業眾信聯合會計師事務所總裁

徐瑞廷 波士頓顧問公司(BCG)董事總經理暨合夥人

許士軍 中華企業倫理教育協進會理事長、逢甲大學人言講座教授

陳良基 前科技部部長、台大電機系講座教授

陳來助 天來創新集團董事長、台灣數位企業總會理事長

張建一 台灣經濟研究院院長

陳家麟 台大管理學院學術副院長暨EiMBA執行長

張善政 善科教育基金會董事長、前行政院院長

郭瑞祥 台大工商管理學系教授、台大創意與創業中心主任

陳鴻基 東海大學管理學院院長

傅文芳 EY安永聯合會計師事務所所長

黃國峯 政大企管系特聘教授

詹文男 數位轉型學院院長、台大商學研究所兼任教授

楊瑪利 遠見雜誌社長暨哈佛商業評論全球繁體中文版執行長

楊聲勇 中興大學財務金融學系榮譽特聘教授

錢大群 前IBM大中華區總裁

顏漏有 台北市創業者共創平台基金會董事長

謝龍發 前商業發展研究院院長

(註:依姓名筆畫排序)

鼎革獎報名件數統計〉205件申請,企業報名踴躍

(圖三)

