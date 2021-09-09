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你出門帶幾個口袋？

聯合新聞網 / 哈佛商業評論
New Africa / Shutterstock
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【文／楊瑪利】

很多人出門空手而回，但如若能在口袋中多裝一點回來，誰就能為工作尋找到了意義，價值自然展現。

過去幾年來，我跟年輕同事談話時，常常提醒他們：「出門，請多帶幾個口袋。」口袋是個形容，意思是每天出門一定要準備幾個口袋，多多少少裝一些東西回來。

會這樣提醒，其實是有感而發。由於工作忙碌，經常有一些很好的活動或論壇，我很想參加卻沒時間。這時，若有同事出席，每當他們回到辦公室，我總非常期待地問他們：有什麼收穫？例如有沒有發現有趣的題材、觀點或故事？有沒有認識什麼值得挖掘的人物？或未來可以請教的專家？與外部合作的機會等等？

但我經常得到的回答是：「我覺得還好耶，沒什麼特別的」或「沒有什麼可以寫的，講得都是老東西，沒什麼新東西」等。這時我總感到失望，有感而發地說：「出門，請多帶幾個口袋。」「怎麼會一點收穫都沒有？如果我去，一定會帶東西回來。」但我知道，同事可能都不太服氣吧。

回想我還在擔任第一線新聞記者時，就很愛參加活動或論壇，我總是能從中找到值得認識的人、聽到不錯的觀點、深入了解各項議題，發展為很棒的報導題材，最後還能贏得許多新聞報導獎。只要能認識一個值得認識的人、得到一個觀點、了解一種論述、聽到一個故事等，就沒有空手而回，就很有價值。

即使到今天，我要肩負管理責任，我也常常提醒自己，每次出門一定要準備幾個口袋。一個口袋裝短期內就要使用的知識與資訊。一個口袋裝人脈。一個口袋裝未來的機會，可以是報導題材或業務合作機會。如此循環，樂在其中。

上個月這個專欄，我跟讀者分享，《哈佛商業評論》團隊推出了《請聽，哈佛管理學！》的Podcast，7月17日上架各大播客平台後，在主流平台Apple Podcast上，一上架就居總排名一百名內，最好成績是55名。在商業類別則保持在10名內。我們仍不斷從讀者回饋意見中，優化內容，希望更符合需求。

不具價值？還是價值沒做出來？

8月中的Podcast，我分享《哈佛商業評論》關於時間管理的熱門文章。其中流量最高的文章是〈別再做低價值的工作〉，在我們的付費官網中有逾12萬的流量，實屬不易。

這篇文章不談時間管理的技巧，如待辦清單、時間塊，而是談一個原則：刪去法。把低價值的工作直接刪掉，不就多出許多時間嗎？真的讓人茅塞頓開。但什麼是低價值的工作？誰來界定？如何界定？到底是做的事情，不具備價值？還是做的人，沒有把事情的價值做出來？我覺得兩種情況都可能存在。

有時候我請同事做某些事情，他們無法做出成效與價值來，反而會不斷說服我，做這些事情不具價值，還很花他們的時間。我就得花時間說服或帶頭做典範，把價值做出來。這跟多帶幾個口袋出門的意思是一樣的。很多人出門空手而回，但誰有辦法在口袋中多裝一點回來，就為工作尋找到了意義，價值自然展現。

更多內容請見2021年9月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈超前部署新人才庫

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