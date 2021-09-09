睡工廠創業 大成鋼謝榮坤打造「工業產品界的亞馬遜」

【文／張彥文】

當年為了償還家債，隻身勇闖美國創業，甚至寄人籬下睡工廠的謝榮坤，如今已經靠自建的電商平台，穩坐全球最大的工業產品通路商。四十年來，謝榮坤用什麼獨特的管理心法，打造如此龐大的事業版圖？

你一定知道美國貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的亞馬遜（Amazon），這是全世界最大的消費品電商平台。

但你知道，全球也有一家電商平台，號稱是「工業產品的亞馬遜」嗎？只要上這個平台，全球各地生產的十幾萬項不鏽鋼、工業用扣件、工業用鋁捲板、螺絲螺帽等，應有盡有，是全球第一大工業產品通路商。

令人興奮的是，這竟然是一家台灣公司，總部位於台南仁德區，距高鐵站僅10分鐘車程的大成不鏽鋼（下文簡稱大成鋼）。

去年受新冠肺炎疫情影響，大成鋼營收592.3億元，創近五年次低紀錄，每股稅後盈餘（EPS）出現少見負數-0.44元。但今年已強勁反彈，1到7月底，營收直逼550億元，較去年同期成長近七成。

市場分析，美國總統拜登上台後，施政重點之一是強化美國國內的基礎建設，因此不鏽鋼、工業鋁、螺絲螺帽等鋼鐵原物料和耗材需求，也快速提升，使大成鋼受惠。

8月上旬，美國國會更正式通過金額高達一兆美元的基礎建設法案，外界預期，大成鋼下半年的業績將更亮眼。

大成鋼創立於35年前。在台南仁德1500坪的甘蔗田中設立第一間工廠時，員工僅六十人，今天已在全球設立52個營運據點，人數超過六千人。創辦人兼現任總經理謝榮坤，是最重要的靈魂人物。

年近七旬的謝榮坤，雖已頭髮花白，但談起經營仍霸氣十足：「我現在還是每天工作18個小時！」

在謝榮坤的帶領下，大成鋼市值成長了249億元，總股東報酬率也高達335％，獲得2020年《哈佛商業評論》全球繁體中文版台灣CEO100強的榮耀，位居第78名。

單槍匹馬赴美創業

謝榮坤當年創業，是為了幫全家脫貧。身為家中老么的謝榮坤，10歲前仍家境優渥，但後來父親經商失敗，欠下大筆債務，生活從此掉進地獄。原本氣派的四合院，裡裡外外都被貼上法院查封的封條，一直到上大學，家中的封條都是他成長中的記憶。

大學畢業後，謝榮坤考進當年台南的知名企業三星五金（三星科技前身）。這是製造螺絲螺帽的大廠，當年員工多來自於台成清交等頂尖大學。他還記得報考人數多達五千人，但僅錄取五人，輔大企管系畢業的謝榮坤報考業務類，能被錄取，算是異數。「這表示我們（三星五金）老闆很有眼光，」他打趣說。

謝榮坤在三星五金工作六年，負責國際業務，在那個很少人可以出國的年代，他就常跑歐洲、美國、中南美洲談生意，培養了世界觀。由於表現優異，月薪從12,800元，快速爬升到38,000元。雖然這筆薪資在1980年代算很高，但對償還家債來說，仍然不足。

後來他毅然辭職，找到11名出資者，每人投資七千美元，湊了新台幣三百萬元，就一個人跑到美國創業，做他最熟悉的螺絲螺帽貿易。因資金有限，他跟一位三星五金的客戶、一家美國割草機公司商量，協助他們進口割草機所需的螺絲螺帽等零件，條件是讓他在他們公司裡設一個臨時辦公室。

這家割草機公司的老闆，成為謝榮坤創業的第一個貴人，不但讓他在廠裡設辦公室，還讓他利用多餘的空間當倉庫，5點下班後，貨車隨他用，甚至還讓他住在廠裡，而且完全免費。創業初期的謝榮坤，就這麼獨自一人在美國的工廠住了五年。創業初期的11名股東，多是台灣螺絲螺帽的製造商，他們入股的目的，是希望謝榮坤把產品賣到海外，因此並未介入經營，讓謝榮坤有百分之百的決定權。

自建電商平台，稱霸世界通路

在美國蹲點期間，謝榮坤發現，螺絲螺帽與不鏽鋼通路，不是被日本商社、就是被猶太人把持。台灣是生產國，價格卻被通路商掌控，客戶每每來到台灣，就是殺價。「價格戰從基隆殺到屏東，再從屏東殺到柬埔寨。」

謝榮坤一直與日本、猶太人競爭市場。後來網際網路與美國電子商務興起，成為轉捩點。在2000年之前，大成鋼就像傳統貿易商，但之後建構電商平台，經過二十年努力，今天終於看到成果，過去的日本與猶太競爭者，已紛紛退出，讓謝榮坤完成稱霸通路的夢想。

這個自主開發的電商平台，可說是大成鋼的核心競爭力，不論是對客戶服務或內部管理，都具備極大優勢。

當美國的通路商用很傳統的做法，收傳真、打電話來服務客戶時，大成鋼則打造一個讓客戶容易找到產品的平台，不但做好服務，又節省人力。

首先，平台提供十多萬種金屬類工業產品的品項，而且同一項至少提供四家不同的供應商可供挑選，一站購足。

第二，交貨效率大幅提升。傳統的運作模式，是客戶下單給貿易商，再轉到工廠端生產，交貨期至少二、三個月。但大成鋼轉型為通路商後，隨時備有五百億台幣的存貨，客戶一下單，交貨時間縮短到24小時內。

第三，取得商品訂價權。傳統貿易商會被殺價，但大成鋼平台有十餘萬種品項可供挑選，而且24小時內到貨，大大提高附加價值。客人只能決定買或不買，讓大成鋼不再流於殺價競爭。

第四，對製造商而言，也因此得以計畫性生產。平台建立後，讓大成鋼可以把市場供需資料回饋給全球的生產商，預測未來需求，形成雙贏。

管理心法一〉「無聲的管理」用數據進行全球溝通

大成鋼不但藉由這個平台擊退眾多競爭者，對內更是一項管理利器。因為所有的交易都在網路上進行，謝榮坤只要一打開手機，馬上可以看到世界各地回傳的即時數據，只要掌握數字變化，就知道是否有異常。

以美國最大銷售據點芝加哥為例，一天營業額大概是350萬美元，變動只要不超過正負10％，就是正常，不需要特別關注。但只要超出這個範圍，當地主管就會馬上接到謝榮坤的「無聲電話」。

大成鋼專案經理林俊良表示，謝榮坤會隨時打開手機審查各地的數據，即使半夜起來上廁所，也會關心一下正處於白天上班時間的美國市場。一看到數字不對，他會馬上打到美國去，當地主管只要一看到是來自台灣886開頭的電話，不等老闆開口，就會馬上報告數字異常的原因，例如可能是當天剛好下大雪。如果謝榮坤對回答滿意，也不會有任何指示，就直接掛掉電話，大成鋼內部都戲稱為「無聲的管理」，而且已行之多年。

「我的管理是只看異常。出現差異才要管理，否則就是常態，」謝榮坤強調，全世界主管在同一時間看到的都是相同數據，如果不正常就會馬上解決。

因此，大成鋼內部很少召開正式會議，都透過數據來溝通。謝榮坤常跟幹部們說，花時間管理很沒有效率，既然數據全部透明，大家應該自己管理自己。

管理心法二〉有本錢+零費用，達到「毛利等於淨利」

除了有獨特管理風格，謝榮坤一再強調，四十年來，他的經營理念一直都是兩個重點：「第一，要有本錢，第二，零費用。」

例如，當年創業的新台幣三百萬元，是從11名股東募得，然後去美國睡在別人的工廠，零費用營運公司，做到「毛利等於淨利」。

回顧大成鋼發展，都是依循這兩項原則。以通路平台來說，成本花在建置期，建置完成後，維運費用是固定的，超過基本營收後，增加的收入就達到零費用。

2007年時成立大成國際鋼鐵公司（以下簡稱大國鋼），更是一個明顯的例子。當時創立的主要目的，是為了在美國尋找不鏽鋼以外的成長動能；大國鋼主要經營合金鋼扣件，與不鏽鋼產品搭配，讓公司的產品更為多元，獲利也更為穩定。

以大成鋼的財力，完全可以獨資成立大國鋼，但基於做生意一定要有本錢的原則，謝榮坤還是找了全球合金鋼扣件龍頭芳生集團、碳鋼扣件龍頭晉禾集團，及中鋼集團旗下的中盈投資、國泰創投、華威創投等伙伴，共同出本錢，成立大國鋼。

這個決定，成為大國鋼在美國大舉併購的基礎。2008年發生金融風暴，景氣低迷了數年，靠著眾多股東雄厚資本的投入，大國鋼得以切入市場，併購了三、四家公司，地位愈加穩固。

謝榮坤強調，經營企業除了要方向正確、計畫完美，還要有本錢，他這麼反覆強調：「沒有什麼事情比本錢還重要，本錢太重要了！」

芳生或晉和本與謝榮坤不認識，都是靠旁人牽線才入股，但如今已結合成一個被謝榮坤形容為「比親兄弟還親」的伙伴關係。所以他常說，大成鋼不是「家族企業」，而是「企業家族」，結合眾人之力共同打天下。

目前，謝榮坤的一對兒女都已進入集團，在美國負責不同業務，身在台灣的他，仍每天工作18小時。即使已成為多項金屬工業產品的通路霸主，這位掌門人，仍要帶領企業持續邁進。

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大成鋼

創辦人／謝榮坤

成立時間／1986年

全球員工人數／六千人、52個分公司（或營運據點）

主要業務／不鏽鋼管及配件生產商與不銹鋼各類產品通路商

2021年前7月營收／549.3億元

更多內容請見2021年9月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈超前部署新人才庫〉