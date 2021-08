另啟思考框架 你也是「造局者」

【整理/天下文化】

「Framer」原意是起草美國憲法的那群人,他們建立聯邦政府的「框架」,正是「造局者」的典型:運用腦中的思考框架,在現實社會構建可實現夢想的體制,他們展現了腦中的思維格局,雙手締造嶄新的局面。但當AI、大數據成為各界耳熟能詳的詞彙之後,如何運用合適的框架善用科技,是現在人類無可取代,而且必須發揮的軟實力。《大數據》作者麥爾荀伯格(Viktor Mayer-Schönberger)、庫基耶(Kenneth Cukier),攜手機器學習頂尖專家德菲爾利科德(Francis de Véricourt),創作最新力作《造局者》,提出他們最深刻的觀察與解答。

有時候,我們用錯了心智模型,卻又一直堅持,結果就是抓錯重點,找不出最佳的選項。這種時候我們必須放下現有的框架,接受另一個新的框架。這件事不常發生,但每次成功另啟思考框架,都能讓我們得以用全新的觀點理解事物,也能提供一系列新的選項。

康登市再生的奇蹟

位於美國紐澤西州南邊的康登市(Camden),就曾看到另啟思考框架如何發揮效益。該市做了一件大多數人會覺得過於大膽、根本不可能的事:直接解散整個警察隊伍,徹底重組警隊。在這項極端的舉動背後,其實是在另啟「執法態度」的思考框架:在過去,警方將人民視為可能的罪犯,但後來的態度則是重視營造警民一家、社群導向。

康登市曾經犯罪橫行。全市面積大約23平方公里,人口75,000人,但犯罪率和謀殺率在全美數一數二,市區也有些地方十分荒涼。在2012年的報導作品《毀滅與反抗的日子》裡,兩位作者赫基斯(Chris Hedges)和薩克(Joe Sacco)就寫道:「這裡有超過1,500棟失修破敗的排屋。無窗的磚廠、倉庫與廢棄的加油站只剩空殼,圍繞著這座城市。空地草木叢生,堆滿垃圾……店面釘著木板封了起來。露天的毒品市場可能有上百個之多。」位於以法蓮山大街的社區浸信會教堂,彩色玻璃窗上布滿彈孔。

雖然犯罪情況已經夠糟了,但可以說當時的警務狀況使得情況變得更糟。警方栽贓、造假、暴力執法的情況屢見不鮮,讓法院後來不得不推翻幾十件判決。許多居民害怕警方的程度,並不亞於害怕黑道犯罪集團。而警察工會向來抵制任何改革。到了2012年,局勢積重難返,改革無力回天,地方領導人束手無策。

康登市是康登郡的首府。郡長卡佩利(Louis Cappelli Jr.)意識到,頭痛醫頭、腳痛醫腳絕對行不通;需要整個體系砍掉重練才行。但這該如何下手?他找來了社區領袖、居民、有志一同的政府要員共同合作,想像出另一套完全不同的心智模型,而康登市的市長芮德(Dana Redd)與警界高層湯森(Scott Thomson)也同意他的看法。

康登市解散了原有141年歷史的警局,260名警察遭到解雇。新的警隊於2013年成立,有全新的合約內容,新的臉孔、新的規則、新的訓練,最重要的是有新的思維心態。原本的警員只有不到一百人得到回聘。我們如果還用舊有的心智模型來看這件事,可能認為重點是警隊的解散,或是打破了警察工會的束縛。然而,康登市這些領導人的心智模型絕非如此狹隘。

成為新任警察局長的湯森解釋:「我們真正的起點不是在於改變文化,而是終於能夠建立文化。我們終於能夠打造理想的警局組織,讓警察的身分是個守護者、而不是戰士。」康登市另啟對警方的思考框架:警察必須和整個社區站在一起,提供幫助、提供守護,而不只是在抓人、開罰單。

湯森就說:「我寧可用十個警察名額,多換一個兒童群益會(Boys and Girls Club,一種青少年志工組織)。」

因應這套新思考框架,警方的巡邏方式也隨之改變。現在,警員的工作是去敲門拜會街坊、自我介紹,談談居民都擔心些什麼、能怎樣提供幫助。警方開始會在各個街坊舉辦臨時派對,有冰淇淋車、烤熱狗,和小孩打籃球、和地方居民熱絡熱絡。

七年後,由於明尼阿波利斯市(Minneapolis)的警官謀殺黑人喬治.弗洛伊德(George Floyd)的事件,美國人民怒火滔天,甚至各處也確實出現縱火行徑,全美掀起「削減警務預算」的抗議聲浪。而在此時,康登市卻成了感動人心的成功故事:謀殺率下降了60%,犯罪率幾乎減半,投訴警方過度使用武力的案件,更是下降了驚人的95%。另啟思考框架,在此確實得到成功!

2020年6月,是個代表性的時刻。康登市新任警察局長維索基(Joseph Wysocki)不但批准一場大規模的BLM(Black Lives Matter,黑人的命也重要)遊行活動,還詢問主辦單位,自己能否加入帶頭遊行。這個事件登上全美國的電視新聞。電視畫面呈現出一幅令人難以忘懷的畫面,讓人能對警方有全新的觀點。

過去成功,不保證未來也成功

不論是從現有框架庫搜尋、借用其他領域框架再調整運用的方式,或是直接創造設計一個全新框架,成功另啟思考框架的造局者,都有某些共同點。而且,這些共同點並不在於一定要頭腦聰明、才思敏捷、經驗豐富,而是要願意勇敢嘗試新的想法、開闢新的認知道路。另啟思考框架需要你心胸夠開闊,敢於接觸陌生事物、放下既有的觀念與假設,並且能夠看到、抓住新的可能。

雖然許多知名人士曾經成功另啟思考框架,讓我們欽佩讚嘆不已,但並不需要期待他們下次的見解也必然有同樣的重量。下一次成功另啟思考框架的造局者,有可能是你我任何一人。

