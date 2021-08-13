一個Podcast的誕生

【文／楊瑪利】

不知道您注意到沒？《哈佛商業評論》在7月19日於Spotify、Apple Podcast等各大播客平台，已上線《請聽，哈佛管理學！》的官方Podcast了。這是過去一年多年團隊心心念念，要讓哈佛內容更接地氣的最新努力成果。

一年多前，我接任《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行長後，認識了很多死忠的重度粉絲。有讀者把電腦首頁設定為《哈佛商業評論》，他說他一開機就要看到哈佛最新文章。在三級警戒居家上班期間，有一位讀者分享，因為時間變多了，他每天優遊於我們的網站，一天可以閱讀超過五十篇文章，「很難想像沒有哈佛的日子，」他甚至這樣說。我也認識一位上市公司創辦人，每個月撰寫管理筆記給員工閱讀，並分享給好朋友，他最常分享的就是如何把《哈佛商業評論》的文章，落實在自己的經營管理上。

畢竟，《哈佛商業評論》是由世界排名名列前茅的哈佛商學院創辦，至今已99年，說這是全世界最權威、最前瞻的管理雜誌，一點也不為過，因此有超級粉絲也算正常。

但我也必須承認，可能有更多台灣讀者覺得內容有點艱深。他們的反應是，「很棒啊，但難了點，不太容易懂。」簡單說，他們覺得有點「高大上」，雖口碑好、內容好，但還是距以千里之遙。

因此，過去一年多來，我們團隊做了很多努力，希望讓這國際級的財經管理文章更容易親近。在疫情三級警戒前，同事們在台北、台中經常舉辦實體讀書會。但疫情爆發後，無法跟讀者面對面，團隊就努力數位化，成果之一就是這個Podcast了。

《請聽，哈佛管理學！》的誕生過程，基本上是由下而上，由團隊中年輕同仁主導，最後由我代表演繹主講。

一開始，團隊建議節目名稱直接用本專欄的名稱「Mary's Talk」，因為很有個人風格、也很好記，並希望我的風格要像美國知名主持人歐普拉與歐巴馬總統的夫人蜜雪兒那般。我們line群組的logo還是歐普拉的照片，時刻提醒我向她看齊。但我覺得風格可以輕鬆，但節目名稱還是要跟哈佛管理相關，讓人一看知道這是談管理。這是我對團隊企畫少數提出不同意見的地方。

在內容製作上，每次團隊都提醒我，「我們也要聽瑪利姐的經驗」「你採訪過那麼多名人，跑過哪麼多國家，得過那麼多新聞獎，擔任過14年總編輯、現在當社長、執行長，是高階主管，念過EMBA，應該要分享這些經驗……。」

其實，我過往的新聞訓練都是提醒自己要客觀中立，少把自己的情緒與喜好置入，但我還是同意他們的建議，每一集Podcast除了介紹哈佛文章，也會把我的經驗融入，為的是更接地氣、更在地。

團隊規畫每週只談一主題，週一到週四，每天只要十分鐘，到了週五，再針對該主題做人物專訪，將該週主題完整收尾。

有一次我聽洪蘭教授演講，她說過去幾年來很多人呼籲要「快樂學習」，但她說，「快樂學習」是假議題，學習是辛苦的，只有學會才是快樂的。對此，我非常認同。

但我們做Podcast還是「從眾」一點，希望聽眾無負擔地學習。只是衷心希望這節目能扮演引路人，帶領各位進入《哈佛商業評論》的世界，真正更豐富的乾貨還是在雜誌與網站上。我們相信，只要能進到這個世界，一定能幫助您成為最棒的經營管理人才。

更多內容請見2021年8月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈AI，我的行銷神器！〉

https://www.hbrtaiwan.com/journal_content_HBR180.html