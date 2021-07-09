崇越集團「細胞式」管控 加速組織應變力

【文／張彥文】

崇越科技集團是國內半導體、光電、電子材料各類產品的最大供應商，長期供應台積、聯電、華亞科、南亞科、世界先進等主要半導體廠相關製程材料。

過去一個月來，如何面對疫情？「管理就是無恃其不來，恃吾有以待之，」崇越集團董事長郭智輝強調，企業永遠不知道風險在哪裡，承平時期進行策略規畫時，就必須把「風險」變數放進來。

當企業有了危機意識，就會在日常的營運中加入應變機制。郭智輝舉例，在以往聯考一試定生死的年代，學校都會舉辦無數次模擬考，訓練學生的實戰經驗。企業也一樣，必須透過不斷的模擬考，累積危機應變力。

崇越的風險管理，是採取「細胞式」的管控，每個單位都有一個LINE群組，每個群組都是一個細胞，而單位主管再組成上一層的細胞，分層負責，逐級上報，最後統合到管理階層。

目前，針對疫情的處理，則是在管控機制的頂端，建立一個防疫小組，由各部門總經理組成，並由財務長擔任召集人，隨時依據中央疫情指揮中心的建議、針對疫情，做滾動式修正。

不過，即使已盡可能做到各面向的危機管理，疏漏仍難免。崇越集團2012年創立的安永鮮物，在這波疫情衝擊之下，就遇到難題。

主打天然高級水產的安永鮮物，近年積極發展電商，今年業績增加四成，疫情期間，營收更是持續成長。但黑貓宅急便突然在6月1日宣布，停送雙北和桃竹的低溫包裹，雖然只有三天，對於易腐壞和需要低溫配送的水產海鮮類來說，卻是重大衝擊。

「這個真的是沒碰到就沒想到，」郭智輝說，讓他開始思考，在物流上應該要有一些新構思，目前他已將安永的物流配送，列為下一階段首要之務。

大規模的傳染病，或許是人類無法控制的自然規律，但對危機的應變力，卻是企業操之在我的能力。及早防範、及早演練，設想更壞的狀況，不但能將危機造成的傷害降到最低，甚至還能從中找到創新發展的契機。

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