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玉山銀董座黃男州發揮企業「韌性」，因應疫情危機

聯合新聞網 / 哈佛商業評論
玉山銀董座黃男州發揮企業「韌性」，因應疫情危機。 賴永祥攝
玉山銀董座黃男州發揮企業「韌性」，因應疫情危機。 賴永祥攝

【文／張彥文】

去年勇奪《哈佛商業評論》台灣CEO第二十強的玉山銀行董事長黃男州指出，其實，5月中旬以來，台灣的狀況，與去年玉山海外分行碰到的情形很類似。去年中國大陸、香港、新加坡及東京等地分行，都曾經歷疫情嚴峻考驗。尤其在柬埔寨，當地政府一度規定企業只能留下2％的人力在辦公室，其他人都得遠距工作，幾乎等同於停班。

因為海外分行累積充分的應變經驗，使今年台灣疫情爆發後，玉山銀行不至於措手不及。目前，玉山銀有50％的人力不進辦公室，包括三至四成居家辦公，近一成異地辦公，還有一小部分鼓勵同仁請特休假、防疫照顧假等。

「過去一年多的經驗，讓我們體會到，在突發危機下，如何具備應有的韌性，來適應環境的變化，」黃男州說。

所謂的「韌性」，除了工作時間、地點彈性分流，還必須做到另外二個重點，第一，預想更壞的狀況；第二，強化資訊安全的風險控管。

疫情變化快速，「超前部署」仍不可缺。「我們預期好事會發生，但也要為最壞的情況預做準備，」黃男州解釋，目前玉山已開始測試，如果疫情更嚴峻，有七成同仁必須在家上班，是不是還能維持運作？

玉山已進行過一次大規模演習，後續還會重覆演練，希望透過演練找出問題，提高應變的韌性。

另外，金融業最重要的，是資訊安全問題。有哪些資料屬於機密？這些資料是否適宜讓同仁帶回家？如果有些資料不能離開公司，如何維持客戶服務？帶出去的資料，如何在處理和傳輸的過程中不外洩……這些過去都未曾列在玉山的風險清單中，但現在，都必須認真面對。

從樂觀角度看，疫情也能幫企業找到轉型契機。例如，未來疫情結束，是不是有一部分同仁從此在家遠距上班？如何制訂遠距工作的規範，包括評量工作成效、工作時數計算、加班費等？

危機對企業，就像注射疫苗之後產生的免疫反應，等到下次再碰到的時候，就知道如何應對。

＞＞看更多CEO的經營智慧：

更多內容請見2021年07月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈以變革應萬變

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