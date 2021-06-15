如何面對疫情爆發下的悲傷？

【文／楊瑪利】

過去一年多來，台灣一直是世界抗疫模範生，沒想到，防守了一年多，台灣還是失守。

去年3月，美國爆發嚴峻的新冠疫情，總部位於波士頓哈佛大學校園附近的《哈佛商業評論》員工均居家上班，陸續發表因應疫情的一系列管理文章。包括企業該如何因應封城、如何協助員工遠距工作、如何管理供應鏈斷鏈等等。

其中一篇文章相當特別〈你感受的那份難受，其實是悲傷〉（That Discomfort You're Feeling Is Grief），專訪全球研究悲傷的專家大衛．凱斯勒（David Kessler）。他認為，這次疫情讓人們失去了常態，擔心經濟損失，親朋好友不能見面，失去了彼此的連結，這讓人們大受打擊，於是感到悲傷。這是集體的感受。而人們不習慣到處瀰漫著這種集體的悲傷。

這篇文章不是談企業危機管理，而是關心個人該如何面對這種從未碰過的情境，竟然成為當時疫情高峰時，《哈佛商業評論》點閱率最高的一篇，讓我留下深刻的印象。

過去一年多來，台灣一直是世界抗疫模範生，本刊一直以為，台灣根本不需要翻譯這篇疫情下悲傷的文章。

台灣失守，盼得疫苗

沒想到，防守了一年多，台灣還是失守。5月15日，台灣本土案例從前一天的29例，飆升到180例，雙北市長紛紛宣布進入疫情三級警戒的那一天，我跟許多人一樣，感到非常焦慮。四天後，全台各縣市都進入三級警戒，焦慮的人更多了：公司業務怎麼辦？學生怎麼繼續學習？長輩住在外縣市，還能固定探親嗎？……更不用說，新冠確診者與其家屬心中有多恐懼，以及一些產業與個人，可能面臨工作與事業不保的危機。這一波疫情，比去年還要兇猛十倍。

西方人較善於溝通自己的情緒，華人比較隱藏，但在每個家門後都有不同的焦慮，在困擾著人們。這種集體的悲傷焦慮，是社會必須面對的。本刊在5月15日當天，翻譯了該篇熱文放在官網上，希望陪讀者處理疫情下的情緒。

去年4月，台灣人集資在美國《紐約時報》上刊登廣告「台灣可以幫忙」（TAIWAN CAN HELP），當時寫到台灣送出了1,700萬片醫療用口罩給世界各地。如今反過來，「台灣需要幫忙」，全民渴望拿到疫苗。

今年5月15日出刊的《經濟學人》封面標題是：「一千萬個施打疫苗的理由」，強調阻斷疫情的最終手段就是疫苗。到今年4月底，全球疫苗製造商已生產17億劑疫苗，比3月底七億劑還要多，比1月多了十倍。而2021一整年可望達110億劑。世界疫苗產量愈來愈高，但台灣取得卻非常困難。政府天天花力氣疫調，是否更該盡洪荒之力，爭取疫苗？這才是能否擺脫這一波疫情悲傷的關鍵。5月底美國與以色列均因疫苗施打率高，逐漸恢復正常生活了。希望台灣距離這一天不會太晚。

更多內容請見2021年06月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈打敗創業魔咒〉