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鼎革獎 尋找數位轉型典範

聯合新聞網 / 哈佛商業評論
Igor Nikushin / Shutterstock
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【文／楊瑪利】

近幾年來，觀察到台灣企業界對於數位轉型的急迫感，不管是《遠見雜誌》還是《哈佛商業評論》全球繁體中文版，均花不少篇幅，報導數位轉型的發展趨勢與成功案例。

2019年12月，《遠見》率先推出台灣媒體第一份數位轉型大調查。當時發現，超過3/4公司的數位轉型，是由董事長或總經理親自督軍，顯示重視程度。但請企業自評轉型成績單，滿分100分，平均只有55.5分，並不及格。

這份一年半前的調查也發現，企業普遍認為，推動轉型的三大困難是：缺乏轉型所需人才、數位投資成本高、不知道如何整體規畫，以及跨部門組織整合。

除了《遠見》，《哈佛商業評論》也在2020年6月號推出數位轉型封面故事〈逆向數位轉型〉，這篇文章由美國哥倫比亞大學商學院教授撰寫，他研究許多國際知名企業的數位轉型經驗後發現，數位轉型不能急於一時，更不能孤注一擲，許多乍看很具英雄氣魄的轉型案例，最後均徹底失敗，付出慘痛代價。

數位轉型，企業「鼎新革故」手段

當期舉出許多國際企業案例，提出用非破壞方式進行破壞式創新、以終為始、循序漸進的數位轉型策略，才容易成功。為了接地氣，當期也邀請台灣數位轉型專家、資策會產業情報研究所前所長詹文男，評論該篇見解是否適用於台灣，並邀請瑞助營造董事長張正岳分享轉型經驗。2020年底，《哈佛商業評論》還跟政大EMBA校友會合作，開辦一系列數位轉型課程。

2020年初新冠肺炎疫情爆發至今，全球的實體接觸變得愈來愈困難，更讓原已迫切的數位轉型工程變得更急切了。於是，今年《哈佛商業評論》決定催生台灣媒體界第一個數位轉型獎——「鼎革獎」，希望搭建一個交流平台。

本獎項攜手領導廠商SAP，取名「鼎革」。「鼎」代表「取新」，「革」代表「去故」。「鼎革」即代表，數位轉型對企業將是「鼎新革故」的重要手段。我們將尋找在商業模式、智慧製造、卓越營運等構面的數位轉型典範，同時，挖掘數位轉型的領袖人物，透過贈獎典禮、雜誌專題報導、論壇，以及案例分享方式，搭建交流平台。

為了公正客觀與權威專業，我們也已邀請約30位台灣企業界、學術界、研究機構、顧問公司等數位轉型的精英領袖，擔任本屆評審團，絕對是一時之選。

本獎項已在4月15日舉辦說明會，當天來了近百位企業界朋友，十分感謝。報名將在6月30日截止，歡迎各家企業踴躍報名，一起搭建交流平台，讓台灣企業在這條轉型的艱苦道路上，找到同伴，共享失敗或成功經驗，攜手躍進。

更多內容請見2021年05月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈別說你了解中國

2021年05月《哈佛商業評論》全球繁體中文版
2021年05月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

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